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Объявлен состав сборной Испании на октябрьские матчи

вчера, 14:04

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте объявил список игроков для участия в октябрьских матчах.

Вратари: Унай Симон («Атлетик»), Кепа Аррисабалага («Реал»), Давид Райя («Арсенал»).

Защитники: Даниэль Карвахаль («Реал»), Давид Гарсия («Осасуна»), Алехандро Бальде («Барселона»), Пау Торрес («Астон Вилла»), Робин Ле Норман («Реал Сосьедад»), Эмерик Ляпорт («Аль-Наср»), Франсиско Гарсия («Реал»).

Полузащитники: Родри («Манчестер Сити»), Микель Мерино («Реал Сосьедад»), Гави («Барселона»), Мартин Субименди («Реал Сосьедад»), Фабиан Руис (ПСЖ), Ойан Сансет («Атлетик»).

Нападающие: Альваро Мората («Атлетико»), Николас Уильямс («Атлетик»), Хоселу («Реал»), Ламин Ямаль («Барселона»), Ферран Торрес («Барселона»), Йереми Пино («Вильярреал»), Микель Ойарсабаль («Реал Сосьедад»).

12 октября испанцы сыграют с шотландцами, 15 — с норвежцами.

Ранее был объявлен список игроков сборной Германии.

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shlomo
shlomo
вчера в 14:31
Состав конечно боевой. Посмотрим что из них выжмет на матчах Луис.
a-league
a-league ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 14:16, ред.
Да,
10.02.2022 Макартур ФС - Сентрал Кост 3-3 с кф 53, но потом её наверное кто-то перебил более высоким коэффициентом на этот счёт

19 мая 2023 Ухань Саньчжэнь - Чэнду Беттер 3-3 с кф 78

Ну, т.е. когда китайцы сгоняли с кф 78, я ещё мог предполагать, что кто-то переплюнул этот кэф, но когда игра закончилась с кф 91 и без медали, то уже возникают логичные вопросы

PS Хотя конечно может кто-то, когда-то на этот счёт заряжал и выигрывал более высокий кф., но увидеть это негде
Гость
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