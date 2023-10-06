Объявлен состав сборной Испании на октябрьские матчи

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте объявил список игроков для участия в октябрьских матчах.
Вратари: Унай Симон («Атлетик»), Кепа Аррисабалага («Реал»), Давид Райя («Арсенал»).
Защитники: Даниэль Карвахаль («Реал»), Давид Гарсия («Осасуна»), Алехандро Бальде («Барселона»), Пау Торрес («Астон Вилла»), Робин Ле Норман («Реал Сосьедад»), Эмерик Ляпорт («Аль-Наср»), Франсиско Гарсия («Реал»).
Полузащитники: Родри («Манчестер Сити»), Микель Мерино («Реал Сосьедад»), Гави («Барселона»), Мартин Субименди («Реал Сосьедад»), Фабиан Руис (ПСЖ), Ойан Сансет («Атлетик»).
Нападающие: Альваро Мората («Атлетико»), Николас Уильямс («Атлетик»), Хоселу («Реал»), Ламин Ямаль («Барселона»), Ферран Торрес («Барселона»), Йереми Пино («Вильярреал»), Микель Ойарсабаль («Реал Сосьедад»).
12 октября испанцы сыграют с шотландцами, 15 — с норвежцами.
Ранее был объявлен список игроков сборной Германии.
10.02.2022 Макартур ФС - Сентрал Кост 3-3 с кф 53, но потом её наверное кто-то перебил более высоким коэффициентом на этот счёт
19 мая 2023 Ухань Саньчжэнь - Чэнду Беттер 3-3 с кф 78
Ну, т.е. когда китайцы сгоняли с кф 78, я ещё мог предполагать, что кто-то переплюнул этот кэф, но когда игра закончилась с кф 91 и без медали, то уже возникают логичные вопросы
PS Хотя конечно может кто-то, когда-то на этот счёт заряжал и выигрывал более высокий кф., но увидеть это негде
10.02.2022 Макартур ФС - Сентрал Кост 3-3 с кф 53, но потом её наверное кто-то перебил более высоким коэффициентом на этот счёт
19 мая 2023 Ухань Саньчжэнь - Чэнду Беттер 3-3 с кф 78
Ну, т.е. когда китайцы сгоняли с кф 78, я ещё мог предполагать, что кто-то переплюнул этот кэф, но когда игра закончилась с кф 91 и без медали, то уже возникают логичные вопросы
PS Хотя конечно может кто-то, когда-то на этот счёт заряжал и выигрывал более высокий кф., но увидеть это негде