Объявлен состав сборной Португалии на октябрьские матчи

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вчера, 16:54

Главный тренер сборной Португалии озвучил список игроков, вызванных на октябрьский сбор.

Вратари: («Порту»), («Рома»), («Вулверхэмптон»).

Защитники: («Манчестер Юнайтед»), («Вулверхэмптон»), («Спортинг»), («Манчестер Сити»), («Барселона»), («Бенфика»), («Вулверхэмптон»), («Пари Сен-Жермен»), («Бавария»).

Полузащитники: («Манчестер Юнайтед»), («Манчестер Сити»), («Аль-Наср»), («Аль-Хиляь»), Жоау Палинья («Фулхэм»), («Пари Сен-Жермен»), («Бенфика»).

Нападающие: («Вулверхэмптон»), («Брага»), («Барселона»), («Ливерпуль»), («Пари Сен-Жермен»), («Милан»), («Аль-Наср»).

В рамках отбора на чемпионат Европы 2024 года португальцы сыграют со словаками (13 октября) и боснийцами (16 октября).

Ранее список футболистов, вызванных на октябрьские матчи объявили бельгийцы.