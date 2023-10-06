Объявлен состав сборной Португалии на октябрьские матчи

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес озвучил список игроков, вызванных на октябрьский сбор.
Вратари: Диогу Кошта («Порту»), Руй Патрисиу («Рома»), Жозе Са («Вулверхэмптон»).
Защитники: Диогу Далот («Манчестер Юнайтед»), Нелсон Семеду («Вулверхэмптон»), Гонсалу Инасиу («Спортинг»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Жоау Канселу («Барселона»), Антонио Силва («Бенфика»), Тоте Гомеш («Вулверхэмптон»), Данилу Перейра («Пари Сен-Жермен»), Рафаэл Геррейру («Бавария»).
Полузащитники: Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Отавиу («Аль-Наср»), Рубен Невеш («Аль-Хиляь»), Жоау Палинья («Фулхэм»), Витинья («Пари Сен-Жермен»), Жоау Невеш («Бенфика»).
Нападающие: Педру Нету («Вулверхэмптон»), Рикарду Орта («Брага»), Жоау Феликс («Барселона»), Диогу Жота («Ливерпуль»), Гонсалу Рамуш («Пари Сен-Жермен»), Рафаэл Леау («Милан»), Криштиану Роналду («Аль-Наср»).
В рамках отбора на чемпионат Европы 2024 года португальцы сыграют со словаками (13 октября) и боснийцами (16 октября).
Ранее список футболистов, вызванных на октябрьские матчи объявили бельгийцы.