Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаявки и составыОтбор ЧЕ-2024

Объявлен состав сборной Португалии на октябрьские матчи

вчера, 16:54

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес озвучил список игроков, вызванных на октябрьский сбор.

Вратари: Диогу Кошта («Порту»), Руй Патрисиу («Рома»), Жозе Са («Вулверхэмптон»).

Защитники: Диогу Далот («Манчестер Юнайтед»), Нелсон Семеду («Вулверхэмптон»), Гонсалу Инасиу («Спортинг»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Жоау Канселу («Барселона»), Антонио Силва («Бенфика»), Тоте Гомеш («Вулверхэмптон»), Данилу Перейра («Пари Сен-Жермен»), Рафаэл Геррейру («Бавария»).

Полузащитники: Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Отавиу («Аль-Наср»), Рубен Невеш («Аль-Хиляь»), Жоау Палинья («Фулхэм»), Витинья («Пари Сен-Жермен»), Жоау Невеш («Бенфика»).

Нападающие: Педру Нету («Вулверхэмптон»), Рикарду Орта («Брага»), Жоау Феликс («Барселона»), Диогу Жота («Ливерпуль»), Гонсалу Рамуш («Пари Сен-Жермен»), Рафаэл Леау («Милан»), Криштиану Роналду («Аль-Наср»).

В рамках отбора на чемпионат Европы 2024 года португальцы сыграют со словаками (13 октября) и боснийцами (16 октября).

Ранее список футболистов, вызванных на октябрьские матчи объявили бельгийцы.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиНойер надеется вернуться в состав «Баварии» в октябре
Сегодня, 13:19
ОфициальноСтал известен состав сборной Аргентины на октябрьские матчи отбора к ЧМ-26
Сегодня, 11:58
ОфициальноОбъявлен состав сборной Италии на октябрьские матчи отбора на Евро-2024
Вчера, 23:32
ОфициальноОпубликован состав сборной Нидерландов на матчи в октябре
Вчера, 19:21
ОфициальноОбъявлен список игроков сборной Бельгии на октябрьские матчи отбора Евро-24
Вчера, 14:40
ОфициальноОбъявлен состав сборной Испании на октябрьские матчи
Вчера, 14:04
Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 19:20
А где Месси?)) опять мимо
vitya valdes
vitya valdes
вчера в 17:38
Главное, Криштиану в строю!
112910415
112910415
вчера в 17:31
есть, он там есть, ура !
izrafel
izrafel
вчера в 17:17
Рон на месте, остальные тоже подобраны хорошо. Теперь нужен результат.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 