Беллингем – лучший, Мората не стареет, японец из «Сосьедада». Так выглядит топ бомбардиров Ла Лиги

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вчера, 22:23

Левандовски – в топ-5.

Лидирует не нападающий

Возглавляет гонку бомбардиров гарантированно кто-то либо из «Барсы», либо из «Реала». Сейчас это футболист мадридцев – но не нападающий или вингер, а полузащитник. На Джуда Беллингема обязанности завершителя ложатся потому, что без Бензема в команде не осталось топ-страйкеров. А англичанин за счёт мышления и роста может стать наконечником атак.

Хавбек вообще быстро получил огромное влияние на развитие атак «галактикос». Он смещается в зоны повышенного давления на команду от соперника – этим разбивает прессинг. Может находить новые направления развития атаки, иногда сам протаскивает мяч. И в дополнение к этому иногда заглядывает на острие.

В активе Джуда 6 мячей – столько он забил за 7 матчей. И поскольку зимой в Мадрид вряд ли переберётся Килиан Мбаппе, амплуа завершителя наверняка останется за полузащитником.

Мората держит планку

На протяжении всей карьеры статистика у испанского форварда не выдающаяся – но добротная (а в сборной – вообще на уровне топ-5). В 2014-2016-м годах он забивал 7 и 8 мячей за «Ювентус» в каждом из сезонов Серии А. После этого были 15 голов в Ла Лиге-16/17 за «Реал» и 11 – в 31 матче АПЛ -17/18 в составе «Челси».

В минувшем чемпионате Испании он выбил 13 голов в футболке «Атлетико» – и сейчас, оставаясь в мадридском коллективе, становится даже более эффективным. Новый розыгрыш Ла Лиги Альваро начал с гола «Гранаде», затем оформил дубль в ворота «Райо Вальекано», а потом еще и в мадридском дерби вновь выстрелил дублем.

Подопечные Диего Симеоне – по-прежнему крепкий представитель топ-3, который иногда цепляется за серебро. А 30-летний форвард – один из немногих, кто способен найти общий язык с характерным тренером.

Левандовски и японец из «Сосьедада» – в погоне

По итогам прошлого сезона чемпионата лучшим бомбардиром оказался Роберт Левандовски. Поляк отлично вписался в структуру «Барселоны» Хави – сейчас мало что изменилось, поэтому и форвард способен претендовать на лидерство.

К тому же конкурирует с ним Джуд. Англичанин проводит свой первый сезон в «Реале», к тому же его основной профиль – не завершение моментов, а их создание. У «сине-гранатовых» более простое разделение обязанностей. Да и отставание от хавбека у Левандовского минимально – 1 мяч.

Другое дело – сейчас все в топе бомбардиров располагаются крайне плотно. У польского нападающего – столько же мячей, сколько у Мораты и еще одного исполнителя. Японца из «Сосьедада» – Такефусы Кубо.

Вингер нашел себя в структуре довольно требовательного к своим подопечным испанца Иманола Альгвасила. Баски при нём играют в энергозатратный футбол, крайне высоко выдвигаются при прессинге, заставляя оппонента захлебнуться. И Кубо не просто не теряется в интенсивности «бело-голубых» – он успевает забивать. Забил уже 5 мячей. В прошлом сезоне было 9 – и есть все основания полагать, что Такефуса побьёт свой рекорд результативности.

Хоселу может подняться выше

33-летний Хоселу штурмует рейтинг бомбардиров ещё с момента своего возвращения в Испанию из «Ньюкасла».

Играя за «Алавес», форвард в двух сезонах Ла Лиги подряд выбивал по 11 мячей. Затем были 14 голов в чемпионате-21/22, а после перехода в «Эспаньол» Хоселу пробил отметку в 16 забитых мячей.

Удивительно, что в «Реал» он вернулся только с наступлением 33 лет – до этого он пытался пробиться в основу, играя за «Кастилью» в начале 10-х. Сейчас получилось так, что «сливочным» срочно понадобился завершитель атак – Карим Бензема отправился на футбольную пенсию, бразилец Эндрик приедет нескоро, к тому же ему ещё потребуется набраться опыта. А Мбаппе вообще не факт, что доедет. В чехарде форвардов доверились знакомому футболисту – и Хоселу пока не подвёл.

Главной опцией в завершении становится Беллингем – но 33-летний испанец снимает с английского хавбека часть нагрузки. 4 мяча за 8 матчей – отличный график, учитывая, что нападающий регулярно выходит на поле.

Не хватает Гризманна и Винисиуса

Бразильский вингер давно покорил «сливочные» сердца – последние два сезона выдались просто феноменальными. В каждом из них Вини забивал не менее 10 мячей – сейчас провёл 5 матчей и отметился только одним голом.

Не хватает в рейтинге бомбардиров и француза из «Атлетико» – Антуана Гризманна. Оба успели приучить нас к отличным показателям – Антуан к тому же вернулся в ставший родным для него коллектив. Пока приходится довольствоваться тремя голами за 7 матчей – часть работы в завершении на себя берёт Мората, поэтому забитыми мячами приходится делиться.

Шанс на прорыв для Феликса

Первый, кто приходит на ум среди «тёмных лошадок». Время в «Атлетико» не отбило у него талант – давно сошлись на мнении, что Жоау выбрал не тот коллектив для выхода на большую европейскую арену (отмечал это и сам). Потом к этому добавилось возвращение Гризманна – с французом молодой форвард на роль «первой скрипки» надеяться не мог. Дальше была неудачная аренда в «Челси», возвращение, сжигание мостов и надежда на переход в «Барселону».

На ленточке каталонцы забрали португальца на правах аренды. К этому моменту Феликс успел забить «Бетису», оформил дубль и отдал ассист в матче ЛЧ против «Антверпена», а с «Сельтой» отличился результативной передачей.

В то же время страйкеру необходимо убедить боссов клуба, что выкупить его просто необходимо – а для этого надо забить не меньше 10 голов.