Президент РПЛ Алаев высказался на тему офсайдных линий

Президент российской Премьер-Лиги рассказал, что организация напила письмо в РФС по поводу интеграции офсайдных линий.

Мы знаем, что китайский партнёр РФС получил соответствующий сертификат и более того, мы официально написали письмо в РФС , чтобы обсудить интеграцию офсайдных линий в чемпионат. Например, в субботу в шикарном матче «Ростова» и «Краснодара» был спорный вопрос перед третьим голом хозяев. Если вы видели, там был спорный момент с возможным офсайдом в ключевой фазе атаки («Краснодара»).

Мы уже сами видим, что линии выручили бы не раз по ходу чемпионата. Ждём, информации у нас пока, к сожалению, нет. Будем ждать, как и руководители клубов, и болельщики, и все остальные.