Президент РПЛ Алаев высказался на тему офсайдных линий

Президент российской Премьер-Лиги Александр Алаев рассказал, что организация напила письмо в РФС по поводу интеграции офсайдных линий.
Мы знаем, что китайский партнёр РФС получил соответствующий сертификат и более того, мы официально написали письмо в РФС, чтобы обсудить интеграцию офсайдных линий в чемпионат. Например, в субботу в шикарном матче «Ростова» и «Краснодара» был спорный вопрос перед третьим голом хозяев. Если вы видели, там был спорный момент с возможным офсайдом в ключевой фазе атаки («Краснодара»).
Мы уже сами видим, что линии выручили бы не раз по ходу чемпионата. Ждём, информации у нас пока, к сожалению, нет. Будем ждать, как и руководители клубов, и болельщики, и все остальные.
Ранее Алаев высказался о нежелании главы департамента судейства РФС Милорада Мажича встречаться с клубами.
Впрочем, это и так было примерно понятно, но респект за уточнение.
Классно, РПЛ пишут письма в РФС и не в курсе ничего там) Вот это уровень организации, настоящий Росгосстрах - чемпионат России по футболу, зря название убрали))
После таких новостей понимаешь, почему они игры с футбольными карликами в турецких отелях организуют))
Впрочем, это и так было примерно понятно, но респект за уточнение.
Классно, РПЛ пишут письма в РФС и не в курсе ничего там) Вот это уровень организации, настоящий Росгосстрах - чемпионат России по футболу, зря название убрали))
После таких новостей понимаешь, почему они игры с футбольными карликами в турецких отелях организуют))