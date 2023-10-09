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Президент РПЛ Алаев высказался на тему офсайдных линий

вчера, 11:16

Президент российской Премьер-Лиги Александр Алаев рассказал, что организация напила письмо в РФС по поводу интеграции офсайдных линий.

Мы знаем, что китайский партнёр РФС получил соответствующий сертификат и более того, мы официально написали письмо в РФС, чтобы обсудить интеграцию офсайдных линий в чемпионат. Например, в субботу в шикарном матче «Ростова» и «Краснодара» был спорный вопрос перед третьим голом хозяев. Если вы видели, там был спорный момент с возможным офсайдом в ключевой фазе атаки («Краснодара»).

Мы уже сами видим, что линии выручили бы не раз по ходу чемпионата. Ждём, информации у нас пока, к сожалению, нет. Будем ждать, как и руководители клубов, и болельщики, и все остальные.

Ранее Алаев высказался о нежелании главы департамента судейства РФС Милорада Мажича встречаться с клубами.

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Сп62
Сп62 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 12:47
Его зарплату не проешь. Если только попробовать пропить?!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 11:49, ред.
Интересные детали мы сегодня узнаём, спасибо, Алаев, что шекотливые темы поднял, что Мажич непонятно чем занимается (видимо, только зарплату проедает), а у РФС и основного его чемпионата РПЛ нет нормальных коммуникаций.

Впрочем, это и так было примерно понятно, но респект за уточнение.

Классно, РПЛ пишут письма в РФС и не в курсе ничего там) Вот это уровень организации, настоящий Росгосстрах - чемпионат России по футболу, зря название убрали))

После таких новостей понимаешь, почему они игры с футбольными карликами в турецких отелях организуют))
Гость
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