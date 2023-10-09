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Президент «Урала» Иванов считает, что клубам нужно встретиться с Мажичем

вчера, 12:06

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался на тему встречи главы департамента судейства РФС Милорада Мажича с клубами.

Тренерскому штабу и игрокам нужна встреча с Мажичем, чтобы была единая трактовка правил, чтобы он объяснил нам, по каким сейчас правилам судят судьи. Не обязательно собирать каждый клуб целиком, можно собрать только руководителей клубов, тренеров. Нам это очень интересно, такая встреча была бы полезна всем клубам РПЛ. Такие встречи нужны, чтобы у нас не было претензий к арбитрам, когда мы не понимаем, почему в одном эпизоде свистят, а в другом таком же говорят, что всё чисто.

Во все времена тренеры, начальники команд встречались с судьями, где они рассказывали о нововведениях в судействе. Я поддерживаю Александра Алаева в его заявлении, хорошо, что он поднял этот вопрос. Надо, чтобы меньше было судейских ошибок. От судей очень многое зависит в футболе. Не нужно ездить в каждый клуб, можно сделать видеоконференцию и собрать все клубы. Например, будет пауза на игры сборных, в которую мы могли бы провести такую встречу с Мажичем.

Ранее данную тему поднял президент РПЛ Александр Алаев.

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Все комментарии
nubom
nubom
вчера в 13:18
Глупо требовать от наших чиновников разъяснений своих действий, которые в настоящее время свелись к ограничению прав и свобод честных граждан и созданию лазеек для себя и своих приближенных…
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 12:48
Мне интересно, почему такой переполох именно вокруг Мажича, учитывая, что я зашёл на страницу ЭСК и там он значится в конце списка как некий "эксперт", при этом есть конкретный руководитель Каманцев и его заместители)
Сп62
Сп62
вчера в 12:41
Встретиться, так встретиться. Я не против.
Гость
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