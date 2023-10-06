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ЭСК РФС поддержала решение Галимова по пенальти в матче «Ростов» — «Урал»

вчера, 15:01
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)2 : 2Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Экспертно-судейская комиссия поддержала решение арбитра матча «Ростов» — «Урал» Романа Галимова назначить пенальти в ворота гостей.

Контакт мяча с рукой игрока «Урала» Кики в единоборстве за верховой мяч с футболистом «Ростова» Хореном Байрамяном в собственной штрафной площади после незначительного контакта в единоборстве, по мнению всех членов комиссии, является наказуемым, так как рука была значительно отставлена от тела, увеличивая его площадь.

Напомним, президент «Урала» Григорий Иванов жёстко раскритиковал судейство данного матча.

Ранее глава департамента судейства РФС Милорад Мажич также поддержал решение Галимова назначить пенальти в ворота екатеринбуржцев.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 19:58
это ещё Ростов не задал вопросы про две руки игроков Урала. Вторая тянет на пенку больше, чем та, за что назначили пенальти.
112910415
112910415
вчера в 17:28
итак, ЭСК решила замазывать судейские косяки !
это дурной знак !
cska1948
cska1948
вчера в 15:58
По факту, там был толчок Байромяна своего соперника в результате чего произошёл незначительный контакт руки с мячом. А это штрафной удар в пользу Урала и ни какого пенальти!
ermak6848
ermak6848
вчера в 15:57
Судье виднее поэтому протесты уже ни к чему..
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