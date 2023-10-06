ЭСК РФС поддержала решение Галимова по пенальти в матче «Ростов» — «Урал»

Экспертно-судейская комиссия поддержала решение арбитра матча «Ростов» — «Урал» назначить пенальти в ворота гостей.

Контакт мяча с рукой игрока «Урала» Кики в единоборстве за верховой мяч с футболистом «Ростова» Хореном Байрамяном в собственной штрафной площади после незначительного контакта в единоборстве, по мнению всех членов комиссии, является наказуемым, так как рука была значительно отставлена от тела, увеличивая его площадь.