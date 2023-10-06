ЭСК РФС поддержала решение Галимова по пенальти в матче «Ростов» — «Урал»

Экспертно-судейская комиссия поддержала решение арбитра матча «Ростов» — «Урал» Романа Галимова назначить пенальти в ворота гостей.
Контакт мяча с рукой игрока «Урала» Кики в единоборстве за верховой мяч с футболистом «Ростова» Хореном Байрамяном в собственной штрафной площади после незначительного контакта в единоборстве, по мнению всех членов комиссии, является наказуемым, так как рука была значительно отставлена от тела, увеличивая его площадь.
Напомним, президент «Урала» Григорий Иванов жёстко раскритиковал судейство данного матча.
Ранее глава департамента судейства РФС Милорад Мажич также поддержал решение Галимова назначить пенальти в ворота екатеринбуржцев.
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