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Алаев считает, что ЭСК себя дискредитировала

вчера, 10:14
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)2 : 2Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Президент российской Премьер-Лиги Александр Алаев сообщил, что не понимает решение ЭСК по назначенному пенальти в ворота «Урала» в игре екатеринбуржцев с «Ростовом».

Громкий скандал. Понимаю чувства Григория Викторовича (Иванова) и Виктора Михайловича (Ганчаренко). Правда понимаю. Я их не поддерживаю, потому что линия поведения была выбрана немного не та, но, повторюсь, понимаю. Наверное, иногда лучше помолчать, но молчать уже не хочется. Подчеркну, что я даю комментарий не для того, чтобы вызвать дискуссию.

Что касается решения ЭСК по моменту с Кики и (Хореном) Байрамяном, для меня это настолько очевидный момент, что это точно не пенальти. Не являюсь судейским экспертом, но немного в этом разбираюсь. Меня очень удивило решение ЭСК. Плюс у меня вызвало массу вопросов назначение этой же пары судей (Галимов и Амелин) через три дня на матч «Факела» и ЦСКА. Не дожидаясь результатов ЭСК. Честно, выглядит как демонстрация в стиле «кто здесь хозяин и босс». Пожалуйста, имеют право, о’кей. После таких решений ЭСК лично у меня пропадает интерес следить за работой этого органа.

Тем не менее, не поленился позвонить действующим экспертам по судейству и действующим судьям Лиги чемпионов. Ни один из них не сказал, что там есть основания для пенальти. Учитывая вышесказанное, лично для меня ЭСК в текущем составе себя дискредитировала.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 22:20, ред.
"УМЫШЛЕННАЯ" игра рукой. Здесь необходимо обратиться к уголовному праву и разграничить умысел на следующие составляющие: умысел бывает прямым и косвенным. Прямой - это, надеюсь, всем понятно: специальная игра рукой, чтобы предотвратить полёт мяча. А вот косвенный умысел в нашем случае подразумевает следующее: игрок, который отставляет, даже непроизвольно, руки перед соприкосновением с мячом, как это и произошло в обсуждаемом эпизоде, ОБЯЗАН СОЗНАВАТЬ, что мяч может попасть в руку со всеми вытекающими из этого последствиями.
Не могу утверждать, но может быть этим положением Уголовного Кодекса руководствуются ЭСК и арбитры, трактуя игру рукой. Хотя и сомневаюсь в своём предположении.
cska1948
cska1948 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 21:00
А зачем подводить под общий знаменатель "игру рукой" и "попадание мяча в руку" и тем самым вносить ещё большую неразбериху? На мой взгляд надо убрать термин "игра рукой" и оставить термин "мяч попал в руку" и назначать пенальти в КАЖДОМ случае. Коснулся мяч руки - ПЕНАЛЬТИ! И не будет извечного спора, а главное СПЕКУЛЯЦИИ на интерпретации этого попадания мяча в руку. Но видимо этого никогда не будет! Власть предержащим в футболе нужен люфт, которым можно манипулировать. Это как в политике: народы имеют право на самоопределение и в тоже время границы государства незыблемы.
Сп62
Сп62 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:49
Я бы не рассматривал игру рукой, как умышленную и не умышленную. Есть игра рукой и попадания мяча в руку. Вот тут трактовок до бесконечности и у каждого трактовака своя. Подвести их под общий знаменатель основная задача ЭСК. Пока мы видим, что они от этого далеко.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:02
Почитал комментарии. Со многими можно соглашаться, можно нет. Наши дискуссии по поводу правомерности назначения пенальти ( не обязательно по этому матчу, а вообще) - бесконечны, и каждый пользователь будет по - своему прав. Даже когда не прав. Чтобы доказать свою правоту, изучим аналогичные моменты в других матчах за сто лет, обратимся к справочникам, в том числе медицинским (шут.), приведём сотню доводов "за" и "против", но всё останется по-прежнему на своих местах. Может, надо попроще смотреть на всё происходящее (не обязательно в футболе ) и не заморачиваться такими пустяками ? Ответа на этот вопрос не дождёмся никогда.
cska1948
cska1948 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 16:31
Что является игрой рукой в футболе?
Игра рукой — нарушение правил футбола, которое наказывается штрафным ударом или пенальти. Правилами наказывается только умышленная игра рукой, поэтому трактовка каждого эпизода является предметом постоянного спора болельщиков и специалистов.
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Вы в данном эпизоде видите УМЫШЛЕННУЮ игру рукой? Вместе с вами все здравомыслящие люди тоже НЕ видят. А пенальти поставили!
cska1948
cska1948 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 16:05
Почему, в таком случае, в футбольных Правилах случайное попадание мяча в руку считается ИГРОЙ РУКОЙ? Игра рукой подразумевает УМЫШЛЕННОЕ движение руки к мячу. А в данном случае даже вы признаёте, что мяч вылетел из-за спины и попал в руку СЛУЧАЙНО. Так почему этот эпизод должен трактоваться как УМЫШЛЕННАЯ игра рукой? А главное в этом эпизоде, толчок со стороны Байрамяна, который должен квалифицироваться как нарушение правил.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 13:33
Для этой несуразицы есть чёткие рекомендации и критерии,навязываемые высшими футбольными инстанциями.Я с самого начала говорил,что введение ВАРева автоматически повлечёт за собой массу мелких,казалось бы,пересмотров и дополнений Правил футбола. Скоро будут встроенные динамометры,фиксирующие "достаточную(или недостаточную)силу контакта,порывы ветра и настроение хозяев клуба. И всё "во имя уменьшения судейских ошибок",хотя ранее они считались тоже неотъемлемым элементом футбола,а всё не подпадающее под это-злой умысел,с возможными выводами.Сейчас всё правила-не для "справедливости футбольного действа",а для защиты финансовых вложений...по странному стечению обстоятельств,всегда гегемонов.Судя по всему,Вы-человек,помнящий ещё(в силу возраста),что любое касание мяча рукой в штрафной-пенальти,а никакой "допустимой игры руками в борьбе" не было и в помине.В жизни было,с риском наказания,а в Правилах и трактовках -нет.А любовные объятия по поводу единственного гола-это ни что иное,как затяжка времени...ан-нет,это элемент шоу,на которое тратится много денег.
Сп62
Сп62 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 12:36
Главное, что Байрамян толкнул (и хорошо толкнул) Кики в спину, когда тот находился в водухе. После чего у Кики руки взлетели, как крылья, чтобы как-то сбалансировать.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 12:29
Тут нужно понимать, что РПЛ подчиняется РФС. И ЭСК подчиняется РФС. Я вообще уже лет десять пишу, что нынешняя система РФС просто не может позволить российскому футболу нормально развиваться, во-первых, всё структуры подчинены РФС - хотя в АПЛ, например, большинство решений определяет совет клубов.

Нынешний РФС - это отрыжка бюрократического аппарата просто в сочетании с кучей мест для "кормления".

Есть два десятка комитетов, из которых половина фейковых. Более того, даже руководители комитетов и то фейковые, они просто сидят на кормлении там.

Достаточно посмотреть на "руководителя" женского футбола в России, при этом светскую львицу и внучку Ельцина Полину Юмашеву))
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 12:17
Спасибо. С точки зрения арбитров и ЭСК пенальти назначен правильно. Мяч попал в отставленную руку, изменил направление, мог дойти до партнёра... А вот с житейской точки зрения, которая ЭСК не интересует... - мяч находился за спиной игрока, который его не видел. Но... закон (Правила) суров, но это закон (лат.).
cska1948
cska1948 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 11:28
вот смотрите
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 11:24
А он-главнюк РПЛ,забывший о своей роли в создании и назначении членов этой организации.Теперь вроде получается,что подобные структуры столь независимы,что возникают сами по себе и функционируют по божьей воле.Похоже на Федуна, регулярно не участвовавшего в заседаниях,а потом говорившего,что "он не голосовал за это неправильное решение".
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 11:18
Пустая выставка,по ней бродят два мужика,рассматривая экспозицию почтовых карточек прошлого.Наконец один не выдерживает,подходит ко второму и вежливо спрашивает :"Извините,вы тоже филокартист?". На что второй отвечает : "Нет,я-сифилитик,но тоже интересуюсь!".
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 11:03, ред.
Уважаемые модераторы. Где можно посмотреть этот злополучный пенальти, чтобы высказать своё мнение ? Спасибо.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 10:36
У всех людей есть уже бесконечное количество вопросов к ЭСК, и можно понять выплеск Алаева, который руководит РПЛ, но при этом не может повлиять на уровень судейства в РПЛ, ибо судейский комитет от него не зависит.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 10:28
Вопросы к Александру Дюкову, получается, который и есть глава РФС (Алаев - глава РПЛ), и частично к Хачатурянцу, потому что все СМИ писали, что нынешний глава ЭСК Каманцев - человек Хачатрянца и именно тот предложил его на должность, после того, как ушёл в отставку и окончательно переехал за границу ухаживать на своими виноградниками в Италии, поместьями в Англии и другими обязательными принадлежностями российского чиновника.
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:21
Вообще-то ЭСК, это детище РФС.
Так что к кому вопросы ,товарищ Алаев !?
cska1948
cska1948
вчера в 10:21
А Васька (ЭСК) слушает, да ест...
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