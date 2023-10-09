Алаев считает, что ЭСК себя дискредитировала

Президент российской Премьер-Лиги сообщил, что не понимает решение ЭСК по назначенному пенальти в ворота «Урала» в игре екатеринбуржцев с «Ростовом».

Громкий скандал. Понимаю чувства Григория Викторовича (Иванова) и Виктора Михайловича (Ганчаренко). Правда понимаю. Я их не поддерживаю, потому что линия поведения была выбрана немного не та, но, повторюсь, понимаю. Наверное, иногда лучше помолчать, но молчать уже не хочется. Подчеркну, что я даю комментарий не для того, чтобы вызвать дискуссию.

Что касается решения ЭСК по моменту с Кики и (Хореном) Байрамяном, для меня это настолько очевидный момент, что это точно не пенальти. Не являюсь судейским экспертом, но немного в этом разбираюсь. Меня очень удивило решение ЭСК. Плюс у меня вызвало массу вопросов назначение этой же пары судей (Галимов и Амелин) через три дня на матч «Факела» и ЦСКА . Не дожидаясь результатов ЭСК. Честно, выглядит как демонстрация в стиле «кто здесь хозяин и босс». Пожалуйста, имеют право, о’кей. После таких решений ЭСК лично у меня пропадает интерес следить за работой этого органа.

Тем не менее, не поленился позвонить действующим экспертам по судейству и действующим судьям Лиги чемпионов. Ни один из них не сказал, что там есть основания для пенальти. Учитывая вышесказанное, лично для меня ЭСК в текущем составе себя дискредитировала.