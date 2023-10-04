Рамос раскритиковал судейство в матче с ПСВ

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вчера, 09:37

Защитник «Севильи» раскритиковал судейство после матча 2-го тура Лиги чемпионов против ПСВ (2:2).

Испанцы вели 1:0, но на 86-й минуте в их ворота был назначен пенальти. После этого «Севилья» вновь вышла вперед, однако на 90+5-й минуте ПСВ удалось отыграться еще раз.