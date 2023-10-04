Рамос раскритиковал судейство в матче с ПСВ

Защитник «Севильи» Серхио Рамос раскритиковал судейство после матча 2-го тура Лиги чемпионов против ПСВ (2:2).
Испанцы вели 1:0, но на 86-й минуте в их ворота был назначен пенальти. После этого «Севилья» вновь вышла вперед, однако на 90+5-й минуте ПСВ удалось отыграться еще раз.
Судья слишком часто оказывался в роли главного действующего лица в решающих моментах, которые влияли на результат. В моих действиях не было пенальти, я понимаю, что арбитр принимает решения быстро, но VAR должен ему помогать. Казалось, что пока они не сравняют счет, игра не закончится.
Играла такая команда в РПЛ, лет десять назад.
Точно помню Сёмин их тренировал.
Приехали к ним армейцы.... идет игра, за Мордовию играл арендованный из ЦСКА защитник Васин, здоровый паренек... Идет атака, Васину кто то из армейцев полностью оттоптал ногу, снёс молодого коня... Лежит Витя на травке, корчится от реальной боли, подходит арбитр (не помню кто, сто лет жить будет)), поднимается футболиста на ноги, дает сразу ему в пятак горчичник и на "точку"!!!
Палыч с места вверх на метр выпрыгнул от возмущения, Васин молчит - армейская школа...
В общем Рамос сам ещё тот фрукт, стареть начал. ноет....
Играла такая команда в РПЛ, лет десять назад.
Точно помню Сёмин их тренировал.
Приехали к ним армейцы.... идет игра, за Мордовию играл арендованный из ЦСКА защитник Васин, здоровый паренек... Идет атака, Васину кто то из армейцев полностью оттоптал ногу, снёс молодого коня... Лежит Витя на травке, корчится от реальной боли, подходит арбитр (не помню кто, сто лет жить будет)), поднимается футболиста на ноги, дает сразу ему в пятак горчичник и на "точку"!!!
Палыч с места вверх на метр выпрыгнул от возмущения, Васин молчит - армейская школа...
В общем Рамос сам ещё тот фрукт, стареть начал. ноет....
Если бы была победа никто не возникал
Если бы была победа никто не возникал