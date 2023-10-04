Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСудействоЛига Чемпионов 2023/2024

Рамос раскритиковал судейство в матче с ПСВ

вчера, 09:37
ПСВЛоготип футбольный клуб ПСВ (Эйндховен)2 : 2Логотип футбольный клуб СевильяСевильяМатч завершен

Защитник «Севильи» Серхио Рамос раскритиковал судейство после матча 2-го тура Лиги чемпионов против ПСВ (2:2).

Испанцы вели 1:0, но на 86-й минуте в их ворота был назначен пенальти. После этого «Севилья» вновь вышла вперед, однако на 90+5-й минуте ПСВ удалось отыграться еще раз.

Судья слишком часто оказывался в роли главного действующего лица в решающих моментах, которые влияли на результат. В моих действиях не было пенальти, я понимаю, что арбитр принимает решения быстро, но VAR должен ему помогать. Казалось, что пока они не сравняют счет, игра не закончится.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Мажич поддержал ключевые решения Галимова в матче «Ростова» против «Урала»
Сегодня, 11:18
ОфициальноОпубликованы переговоры судей матча «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»
Сегодня, 01:29
Президенту «Урала» прощают угрозы арбитрам. А вот Слуцкого и Дзюбу штрафовали за длинный язык
02 октябряВадим Багров в блоге Дно пробитоКомментарии9
ОфициальноНазначены арбитры на матчи 5-го тура Пути Премьер-Лиги Кубка России
02 октября
ОфициальноВ «Ливерпуле» сделали заявление по поводу судейства матча с «Тоттенхэмом»
02 октября
СлухиСаудовская лига намерена пригласить Майкла Оливера и арбитра финала ЧМ-2022
01 октября
Сортировать
Все комментарии
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 14:05
Где Рамос, там пенальти.)))
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:43, ред.
Припоминается встреча ЦСКА с Мордовией...
Играла такая команда в РПЛ, лет десять назад.
Точно помню Сёмин их тренировал.
Приехали к ним армейцы.... идет игра, за Мордовию играл арендованный из ЦСКА защитник Васин, здоровый паренек... Идет атака, Васину кто то из армейцев полностью оттоптал ногу, снёс молодого коня... Лежит Витя на травке, корчится от реальной боли, подходит арбитр (не помню кто, сто лет жить будет)), поднимается футболиста на ноги, дает сразу ему в пятак горчичник и на "точку"!!!
Палыч с места вверх на метр выпрыгнул от возмущения, Васин молчит - армейская школа...
В общем Рамос сам ещё тот фрукт, стареть начал. ноет....
kazakoff
kazakoff
вчера в 09:55
Это естественно что будет критиковать
Если бы была победа никто не возникал
shlomo2
shlomo2
вчера в 09:43
Да Рамос еще ребенок, в плане переговоров с судьями и критики в их адрес, вот Рома Широков , это дипломат 90 уровня...:)))
izrafel
izrafel
вчера в 09:38
Критиковать это простое дело, но почему не играли до конца, это уже претензии к самим себе.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 