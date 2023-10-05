Опубликованы переговоры судей матча «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»

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сегодня, 01:29

Опубликована аудиозапись переговоров судей матча 7-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» (2:1).

На 34-й минуте встречи был зафиксирован офсайд у в моменте с забитым мячом. Счёт на тот момент был 0:0. PGMOL (орган, ответственный за судейство в английском профессиональном футболе) признал, что решение об отмене взятия ворот было ошибочным.

Как следует из переговоров, видеоассистент думал, что главный арбитр засчитал гол, сообщив, что проверка завершена. Когда выяснилось, что произошла ошибка, отменить решение уже было нельзя.