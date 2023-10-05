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Опубликованы переговоры судей матча «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»

сегодня, 01:29
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)2 : 1Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Опубликована аудиозапись переговоров судей матча 7-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» (2:1).

На 34-й минуте встречи был зафиксирован офсайд у Луиса Диаса в моменте с забитым мячом. Счёт на тот момент был 0:0. PGMOL (орган, ответственный за судейство в английском профессиональном футболе) признал, что решение об отмене взятия ворот было ошибочным.

Как следует из переговоров, видеоассистент думал, что главный арбитр засчитал гол, сообщив, что проверка завершена. Когда выяснилось, что произошла ошибка, отменить решение уже было нельзя.

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Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 11:49
Ну его же не изменят прямо во время матча. Это же бюрократия. В ФИФА должны собраться, разобрать проблему, обсудить, возможно проголосовать, подготовить обновление регламента, и донести уже до представителей клубов и судейских корпусов.
cska1948
cska1948 ответ Igo0rek (раскрыть)
сегодня в 10:19
Разве это правило установили марсиане и его нельзя изменить?
Van Vanovich
Van Vanovich ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 10:17, ред.
Наблюдая несколько лет за Арбитрами АПЛ прихожу в ужас от их глупых ошибок. Я думал, что в АПЛ должны судить весь цвет Английского арбитража, а по факту какие как дилетанты, то ли посторонние люди. Российские по моему и то лучше судить будут.)
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 10:15
Пи...ец полный. Что за халатность в Британии?)) Или заказуха?)
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 10:05
На самом деле,всё это "трудности перевода",а в подлиннике-сплошные изъятия и запикивание.
Igo0rek
Igo0rek ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 09:50
Примерно как диспетчер Шереметьево с англоязычным экипажем, вообще не выкупают что друг-другу говорят.
Igo0rek
Igo0rek ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 09:47
После вынесенного решения, главный арбитр и судья VAR не имеют право связываться друг с другом. Но то как они оба об69сь, это конечно дичь.
cska1948
cska1948
сегодня в 09:05
Что значит, "отменить решение уже было нельзя"? Если судья ВАР видит, что принято неверное решение, то почему ему нельзя ещё раз вмешаться?
Конкурс бот
Конкурс бот
сегодня в 09:00
Deny_Scene, Uladzimir Kazakevich 1 больше всех вчера набрали очков в Соккер-Мании - 58. Поздравляем! Лига чемпионов 2023/2024
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 08:57
Им можно ошибаться,они особеные!
stanichnik
stanichnik
сегодня в 08:49
Они, что на разных языках общаются, или жестами, как русский с болгарином.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 08:47
Публикация ничего не изменила
lotsman
lotsman
сегодня в 08:31
Кто то тут говорил, что только российские судьи портачат.)
Grizly88
Grizly88
сегодня в 08:11
Судьи тащат Сити
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 08:03
Значит этого судью надо проверить по поводу взятки.
qhhypqvzh3be
qhhypqvzh3be
сегодня в 07:34
Кто-то должен нести за такое наказание за свое несоответствие
112910415
112910415
сегодня в 07:18
придётся протокол прописать подробно, до деталей !
похоже, умысла-то не было ...
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 06:52
Такой бред…
SHEARER
SHEARER
сегодня в 04:34
Вот она халатность чистой воды!
Incredulous
Incredulous
сегодня в 04:31, ред.
Более идиотского и тупого оправдания и не придумаешь. Что значит "видеоассистент думал"? Они что не общаются, или не проговаривают вслух свои решения? Как я понимаю от видеоассистента при просмотре спорных моментов должно звучать примерно такое: "В таком-то эпизоде, на такой-то минуте, такой-то игрок, такой-то команды при приеме мяча от игрока такого-то находился/не находился в положении вне игры. Гол не может/может быть засчитан. Проверка завершена". А судя из их оправданий, диалог (точнее монолог) состоял всего и двух слов: "проверка завершена."
adekvat
adekvat
сегодня в 04:28
Что после драки руками махать?
Варвар7
Варвар7
сегодня в 02:15
В общем : - "Не судите строго - просто "непонятки" вышли"...)))
Гость
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