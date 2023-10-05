«Спартак» реализовал 25 тысяч билетов на игру с ЦСКА

«Спартак» 8 октября сыграет с ЦСКА в матче 11-го тура РПЛ. Руководитель пресс-службы «красно-белых» Дмитрий Зеленов рассказал о ходе реализации билетов на эту встречу.
Продажи идут активно. Пока реализовано около 25 тысяч билетов.
Вместимость стадиона «Открытие Арены» составляет 45 360 зрителей.
- Надо убегать в Европу, и не только убегать, а бежать как можно скорее. Потому что у нас нет прогресса. Мы все видим, как сильно упал уровень нашего чемпионата с отъездом иностранцев.
Меня только одно интересует, а что вы сделали, чтобы уровень нашего футбола поднять? Ну сбежите, все скопом, в Европу и что? Вам легче станет?
- Надо убегать в Европу, и не только убегать, а бежать как можно скорее. Потому что у нас нет прогресса. Мы все видим, как сильно упал уровень нашего чемпионата с отъездом иностранцев.
Меня только одно интересует, а что вы сделали, чтобы уровень нашего футбола поднять? Ну сбежите, все скопом, в Европу и что? Вам легче станет?