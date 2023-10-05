«Спартак» реализовал 25 тысяч билетов на игру с ЦСКА

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вчера, 17:32

«Спартак» 8 октября сыграет с ЦСКА в матче 11-го тура РПЛ . Руководитель пресс-службы «красно-белых» рассказал о ходе реализации билетов на эту встречу.

Продажи идут активно. Пока реализовано около 25 тысяч билетов.

Вместимость стадиона «Открытие Арены» составляет 45 360 зрителей.