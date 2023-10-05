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«Спартак» реализовал 25 тысяч билетов на игру с ЦСКА

вчера, 17:32
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА08.10.2023 в 19:00 Не начался

«Спартак» 8 октября сыграет с ЦСКА в матче 11-го тура РПЛ. Руководитель пресс-службы «красно-белых» Дмитрий Зеленов рассказал о ходе реализации билетов на эту встречу.

Продажи идут активно. Пока реализовано около 25 тысяч билетов.

Вместимость стадиона «Открытие Арены» составляет 45 360 зрителей.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Catenaccio_86 (раскрыть)
сегодня в 01:21
А что переход из Аталанты в Торино...или из Фиорентины в Арис - прогресс ???
Или чей то отъезд в последние годы помог вырасти нашей сборной до непобедимой???
Или Головин до Монако играл плохо...и теперь затрамплинился в Реал ???

Да кому горячо или холодно от их трансферов ??
Наша Лига просто с ними была бы интересней....а так....какие коврижки для РПЛ от этих трансферов ???
ABir
ABir
вчера в 22:41
Думаю, что игра оправдает ожидания болельщиков.
ABir
ABir
вчера в 22:28
Игра с ЦСКА многое расставит на свои места в Спартаке и даст ответы на многие вопросв
Catenaccio_86
Catenaccio_86 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:39
Где ты видишь мнимый прогресс?
Catenaccio_86
Catenaccio_86 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 21:38
Соревноваться надо с лучшими. Головин спокойно играет. На очень приличном уровне.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Catenaccio_86 (раскрыть)
вчера в 21:24, ред.
А разве не надо делать лучше там где живёшь...а не срываться туда где мнимый "прогресс"....
lotsman
lotsman ответ Catenaccio_86 (раскрыть)
вчера в 21:18
Где играя? Что за дешёвый популизм? Кто кого ждёт в Европе? Те единицы, которые смогли уехать, стали мастерами?
lotsman
lotsman ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 21:16
Субсидировать.....рекламировать........... Да никто с них этого не требует. Они специалисты другого профиля. Они свою роль на футбольном поле сыграли, а теперь не мешало бы сыграть роль наставников молодёжи. Только наставников в игровом мастерстве, а не советников разбежаться по Европе.
Catenaccio_86
Catenaccio_86
вчера в 21:02
    Catenaccio_86
    Catenaccio_86 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 20:57
    А в советское время игроков деньгам засыпали чисто за паспорт? Вспомнить советские времена это прям очень умно по сравнению с тем, что Карпин с Титовым советует.
    Catenaccio_86
    Catenaccio_86 ответ lotsman (раскрыть)
    вчера в 20:54
    Всё верно они говорят. Только играя там, наши игроки будут из себя что-то представлять.
    И с чего они должны что-то делать? Пусть газпром этим занимается.
    Сп62
    Сп62 ответ lotsman (раскрыть)
    вчера в 20:46, ред.
    А что, Карпин и Титов должны субсидировать детские бесплатные футбольные секции, проводить турниры, организовывать рекламные мероприятия? Они свою роль уже сыграли. А вот нынешние власти на спорт и его развитие забили по самую ручку.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ lotsman (раскрыть)
    вчера в 20:12, ред.
    Титов с Карпиным думают там ждуны сидят и вдаль смотрят ожидая наших игроков????
    Ну не ездили наши футболисты и хоккеисты в советские времена по европам-америкам......так у функционеров того периода хватило мозгов делать у нас такой уровень что позволяло выигрывать и ЧЕ и Олимпиаду по футболу...не говоря уже сколько выиграно в хоккее....

    А так легче и проще всего крикнуть "Бегите...там прогресс".....а толку то....

    Не очень умное предложение в любые времена....и откровенно глупо предлагать это в нынешней ситуации....
    lotsman
    lotsman
    вчера в 18:20
    В Спартаке какая то нездоровая атмосфера. Сначала Спартаковский "Валера - наше всё" советует бежать всем в Европу. Теперь вот легенда Спартака, Титов, кричит об этом:
    - Надо убегать в Европу, и не только убегать, а бежать как можно скорее. Потому что у нас нет прогресса. Мы все видим, как сильно упал уровень нашего чемпионата с отъездом иностранцев.
    Меня только одно интересует, а что вы сделали, чтобы уровень нашего футбола поднять? Ну сбежите, все скопом, в Европу и что? Вам легче станет?
    Напрасный труд
    Напрасный труд
    вчера в 18:19
    Надо до 30 тысяч дотянуть,тогда могут проиграть,а вот если бы аншлаг-тогда гарантировано.Как во все "юбилейные" матчи.
    adekvat
    adekvat ответ hdhtrhfrq79x (раскрыть)
    вчера в 18:13
    За этим и идут.
    FenixSL
    FenixSL ответ VeniaminS (раскрыть)
    вчера в 18:06
    куда?
    на дерби?
    а еще куда?
    может цска - арсенал аншлаг? или Спартак - ростов?
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 18:03
    Болельщики идут и это неплохо.
    Нелетучий голландец
    Нелетучий голландец
    вчера в 17:55
    Это сколько в рублях будет?
    hdhtrhfrq79x
    hdhtrhfrq79x
    вчера в 17:49
    Они станут свидетелями отставки рыжего бездаря
    112910415
    112910415
    вчера в 17:48
    пусть это будет не единственная радость !
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