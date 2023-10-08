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Телохранитель Месси отвёл юного болельщика к игроку

вчера, 14:19
Интер МайамиЛоготип футбольный клуб Интер Майами0 : 1Логотип футбольный клуб ЦинциннатиЦинциннатиМатч завершен

«Интер Майами», за который выступает нападающий Лионель Месси, уступил «Цинциннати» (0:1) и не сыграет в плей-офф МЛС.

Один из юных фанатов после игры захотел подбежать к игроку, чтобы сфотографироваться с ним. Телохранитель аргентинца Яссин Чеуко, бывший «морской котик», которого совладелец клуба Дэвид Бекхэм предоставил Лионелю, остановил ребенка.

После этого охранник сам отвел болельщика к Месси, который дал мальчику автограф и сфотографировался с ним. Неясно, совершил ли Чеуко данный поступок по своему желанию или по просьбе игрока.

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Все комментарии
Elliada
Elliada
вчера в 16:37
    Romeo 777
    Romeo 777
    вчера в 16:19
    Ничего себе…редчайшее событие в истории футбола 😁
    112910415
    112910415
    вчера в 15:59
    ребёнок запомнит навсегда
    Futurista
    Futurista
    вчера в 15:51, ред.
    Морской котик Бекхэма и гном)...сюр....распиаренные котики от детей только могут охранять)...
    Василий 50
    Василий 50
    вчера в 15:38
    Ну прямо умиление вызвал охранник гнома...
    vitya valdes
    vitya valdes
    вчера в 15:30
    Ипать новость 🥱
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 15:28
    Да какая разница, самое главное что юный болельщик получил то что хотел.
    Вещий
    Вещий
    вчера в 15:27
    Ну все хорошо что вот так все закончилось. Все остались довольны.
    Гость
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