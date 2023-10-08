Телохранитель Месси отвёл юного болельщика к игроку

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вчера, 14:19

«Интер Майами», за который выступает нападающий , уступил «Цинциннати» (0:1) и не сыграет в плей-офф МЛС .

Один из юных фанатов после игры захотел подбежать к игроку, чтобы сфотографироваться с ним. Телохранитель аргентинца Яссин Чеуко, бывший «морской котик», которого совладелец клуба предоставил Лионелю, остановил ребенка.

После этого охранник сам отвел болельщика к Месси, который дал мальчику автограф и сфотографировался с ним. Неясно, совершил ли Чеуко данный поступок по своему желанию или по просьбе игрока.