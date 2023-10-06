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Дэн Берн рассказал о своей коллекции футболок

вчера, 21:17

Защитник «Ньюкасла» Дэн Берн признался, что не стал просить футболки звезд ПСЖ после недавнего матча команд в Лиге чемпионов.

Не думаю, что кто-то хотел бы поменяться со мной. Но я точно не уверен, надо спросить у ребят. Как бы там ни было, я сам ни у кого футболку не просил.

Вообще с этими футболками забавная история. Это как Youtube, по ним ты можешь определить, с кем ты уже играл. У меня есть своя особенная коллекция, это футболки Питера Крауча, Пера Мертезакера и Уэйна Рутледжа. Только эти, они висят у меня в рамках на стене!

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Варвар7
Варвар7
вчера в 22:02
Своеобразный подход у Берна - узнавать с кем предстоит играть из интернета...)
Гость
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