Дэн Берн рассказал о своей коллекции футболок

Защитник «Ньюкасла» признался, что не стал просить футболки звезд ПСЖ после недавнего матча команд в Лиге чемпионов.

Не думаю, что кто-то хотел бы поменяться со мной. Но я точно не уверен, надо спросить у ребят. Как бы там ни было, я сам ни у кого футболку не просил.

Вообще с этими футболками забавная история. Это как Youtube, по ним ты можешь определить, с кем ты уже играл. У меня есть своя особенная коллекция, это футболки Питера Крауча, Пера Мертезакера и Уэйна Рутледжа. Только эти, они висят у меня в рамках на стене!