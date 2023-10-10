Тренер сборной Ямайки хочет видеть Гринвуда в национальной команде страны

Главный тренер сборной Ямайки сообщил о желании видеть в своей команде нападающего «Манчестер Юнайтед» .

Форвард арендован «Хетафе» до конца сезона.

Мы хотели бы иметь в нашей команде лучших талантов. Если он вернётся к прежней форме и выйдет на прежний уровень, то наверняка сможет помочь Ямайке.