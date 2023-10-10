Тренер сборной Ямайки хочет видеть Гринвуда в национальной команде страны

Главный тренер сборной Ямайки Хеймир Хадльгримссон сообщил о желании видеть в своей команде нападающего «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда.
Форвард арендован «Хетафе» до конца сезона.
Мы хотели бы иметь в нашей команде лучших талантов. Если он вернётся к прежней форме и выйдет на прежний уровень, то наверняка сможет помочь Ямайке.
Родители Гринвуда — выходцы из Ямайки.
Действительно одна игра в ЛН за Англию, так что Ямайка может расслабиться
А так очень даже помог бы им, например при отборах на ЧМ
Действительно одна игра в ЛН за Англию, так что Ямайка может расслабиться
А так очень даже помог бы им, например при отборах на ЧМ
Ну, а если он вернётся к прежней форме и выйдет на прежний уровень, то наверняка сможет помочь... Англии и вряд ли выберет Ямайку.
Ну, а если он вернётся к прежней форме и выйдет на прежний уровень, то наверняка сможет помочь... Англии и вряд ли выберет Ямайку.