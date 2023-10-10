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Тренер сборной Ямайки хочет видеть Гринвуда в национальной команде страны

сегодня, 00:59

Главный тренер сборной Ямайки Хеймир Хадльгримссон сообщил о желании видеть в своей команде нападающего «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда.

Форвард арендован «Хетафе» до конца сезона.

Мы хотели бы иметь в нашей команде лучших талантов. Если он вернётся к прежней форме и выйдет на прежний уровень, то наверняка сможет помочь Ямайке.

Родители Гринвуда — выходцы из Ямайки.

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Все комментарии
grj7k37qsm7e
grj7k37qsm7e
сегодня в 05:54
Пусть поможет злыдень писюкастый малой родине
kazakoff
kazakoff
сегодня в 05:06
В сборных его пока что и не увидим
Действительно одна игра в ЛН за Англию, так что Ямайка может расслабиться
А так очень даже помог бы им, например при отборах на ЧМ
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 03:48
Я думаю Гринвуд именно в такой форме может оказаться в сборной Ямайке, вот только как быть с официальной игрой в ЛН за основную команду Англии?
Ну, а если он вернётся к прежней форме и выйдет на прежний уровень, то наверняка сможет помочь... Англии и вряд ли выберет Ямайку.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:17, ред.
Если конечно выйдет на прежний уровень, то наверное сможет и помочь сборной. Ключевое слово, если !)
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