Ярошик рассказал о состоянии здоровья дочери

Бывший главный тренер «Оренбурга» рассказал о состоянии здоровья своей дочери и поделился планами на будущее.

С дочкой всё намного лучше, выздоравливает. Сейчас ничего не грозит её здоровью. Рад, что мы находимся всей семьёй дома.

Немного отдохнул от футбола, но нужно делать шаг вперёд. Теперь с чистой головой могу принимать решения, потому что дочка здорова.

Нахожусь в ожидании предложений. Конечно, побольше бы хотелось находиться в России, потому что сделал такой шаг вперёд. Жалко, что так вышло, но это футбол. Если будут нормальные предложения, готов их рассмотреть.