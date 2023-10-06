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Ярошик рассказал о состоянии здоровья дочери

вчера, 15:27

Бывший главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик рассказал о состоянии здоровья своей дочери и поделился планами на будущее.

С дочкой всё намного лучше, выздоравливает. Сейчас ничего не грозит её здоровью. Рад, что мы находимся всей семьёй дома.

Немного отдохнул от футбола, но нужно делать шаг вперёд. Теперь с чистой головой могу принимать решения, потому что дочка здорова.

Нахожусь в ожидании предложений. Конечно, побольше бы хотелось находиться в России, потому что сделал такой шаг вперёд. Жалко, что так вышло, но это футбол. Если будут нормальные предложения, готов их рассмотреть.

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Ярошик Иржи
Источник: sport24.ru
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Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 15:41
Лучше в школу физруком. С днём учителя поздравлять будут.
Гость
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