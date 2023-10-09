«Укрощаем львов». Сборная России выпустила ролик к матчу с Камеруном

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вчера, 19:26

РФС выпустил видеоролик, посвящённый товарищескому матчу между сборными России и Камеруна, который состоится 12 октября на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.

Одним из героев стал нападающий , который по сюжету находится в дельфинарии. В какой-то момент ему звонит и говорит: Саш, ты опять с дельфинами? Заканчивай уже, мы со львами играем.