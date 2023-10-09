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«Укрощаем львов». Сборная России выпустила ролик к матчу с Камеруном

вчера, 19:26
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб КамерунКамерун12.10.2023 в 19:00 Не начался

РФС выпустил видеоролик, посвящённый товарищескому матчу между сборными России и Камеруна, который состоится 12 октября на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.

Одним из героев стал нападающий Александр Соболев, который по сюжету находится в дельфинарии. В какой-то момент ему звонит Фёдор Чалов и говорит: Саш, ты опять с дельфинами? Заканчивай уже, мы со львами играем.

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Все комментарии
ТерSpark
ТерSpark
сегодня в 06:07
Дерево против Львов,посмотрим чья возьмёт.
протон
протон
сегодня в 00:03
Перед матчем с Кенией:
- Саша, бежим!
- Бесполезно, все равно догонят
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:22, ред.
На заставке видео Аскольд и Эдгард Запашные ???
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:36, ред.
Что за страна, в которой я живу... В Советском Союзе - одни плакаты да призывы к чему-либо: выполним, ускоримся, перевыполним, встретим Новый год или очередной съезд партии с новыми трудовыми успехами, достойно ( т.е. с женой и детьми ) отдохнём на берегу Чёрного моря (шутл.) и т.д., и т.п.
Ничего ведь не изменилось. Теперь, правда, - укрощаем львов. Правду говорят "Голь на выдумки хитра". Так и в России. Не делом занимаемся, а бездельем мучаемся.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 21:06
"Укрощаем львов"... Ну-ну). Больше добавить нечего. Поглядим, однако, на это представление.
Viollator
Viollator
вчера в 21:06
Корпюк прямо забивака
lotsman
lotsman
вчера в 20:29
Смотрите как бы львы не стали гонять укротителей по арене.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 20:12
Какие клоуны, как Ростов со своим роликом про матч с ЦСКА. Узнаю руку Карпина. Сначала с Конями (с уважением, исключительно по ролику с канала ФК Ростов), теперь со львами они играют. Лучше бы со своими мозгами начали хоть немного играть, хотя бы по выходным
galem72
galem72
вчера в 20:10
Тут, главное, громче замахнуться, а потом и какой-нибудь африканский тушкан за золотой трофей сойдёт.
shur
shur
вчера в 20:08
...никуда нет допуска, остается только развлекалово, печалька!!!
112910415
112910415
вчера в 20:01
разорвать львов на куски !
Вещий
Вещий
вчера в 19:28
Молодцы что не падают духом... удачи вам в играх сборной!
Гость
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