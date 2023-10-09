«Укрощаем львов». Сборная России выпустила ролик к матчу с Камеруном

РФС выпустил видеоролик, посвящённый товарищескому матчу между сборными России и Камеруна, который состоится 12 октября на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.
Одним из героев стал нападающий Александр Соболев, который по сюжету находится в дельфинарии. В какой-то момент ему звонит Фёдор Чалов и говорит: Саш, ты опять с дельфинами? Заканчивай уже, мы со львами играем.
- Саша, бежим!
- Бесполезно, все равно догонят
- Саша, бежим!
- Бесполезно, все равно догонят
Ничего ведь не изменилось. Теперь, правда, - укрощаем львов. Правду говорят "Голь на выдумки хитра". Так и в России. Не делом занимаемся, а бездельем мучаемся.
Ничего ведь не изменилось. Теперь, правда, - укрощаем львов. Правду говорят "Голь на выдумки хитра". Так и в России. Не делом занимаемся, а бездельем мучаемся.