Вейга: «Я прибыл в Саудовскую Аравию не ради денег»

Полузащитник клуба «Аль-Ахли» Габриэль Вейга высказался о причинах перехода в чемпионат Саудовской Аравии.
Я прибыл в Саудовскую Аравию не ради денег. Это был лучший вариант для моего развития как игрока, возможность расти под руководством молодого тренера и выступать в команде звезд в лиге, которая становится лучше.
Я на 100% горжусь своим выбором.
Такой за пятак и в церкви воздух испортит...
Такой за пятак и в церкви воздух испортит...
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А ради их количества...
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А ради их количества...