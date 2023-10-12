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ГлавнаяНовостиВокруг футболаСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2023/2024

Вейга: «Я прибыл в Саудовскую Аравию не ради денег»

вчера, 20:49

Полузащитник клуба «Аль-Ахли» Габриэль Вейга высказался о причинах перехода в чемпионат Саудовской Аравии.

Я прибыл в Саудовскую Аравию не ради денег. Это был лучший вариант для моего развития как игрока, возможность расти под руководством молодого тренера и выступать в команде звезд в лиге, которая становится лучше.

Я на 100% горжусь своим выбором.

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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 09:17
Ага, на достопримечательности посмотреть.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 08:41
Он думает что люди дураки
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:04
Вейга : - "А я еду, а еду за барханы, за барханы и за запахом песка..." )))
Naherger
Naherger
сегодня в 00:02
Модрич наверное слишком стар,чтобы расти как игрок ,поэтому не поехал
Ledokol64
Ledokol64
вчера в 23:54
Таких клоунов будет дальше больше и у них есть хорошая "отмазка", типа всегда мечтал сыграть вместе с Роналду, Неймаром, Бензема и т.д. в одном чемпионате.
Laziale_Brest_BY
Laziale_Brest_BY
вчера в 22:28
возможно договорился, что золотыми слитками или мешочками с алмазами будет получать, хватит тут юморить уже в комментах)))
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:21, ред.
Все стремятся расти в АПЛ, Бундеслиге..., а он в Саудовской Аравии решил рвануть в гору (по пескам) и при этом всё на бескорыстной основе...))
Такой за пятак и в церкви воздух испортит...
Бубнин
Бубнин
вчера в 22:00
«...не ради денег, я прибыл в Саудовскую Аравию ради очень больших денег»
cska1948
cska1948
вчера в 21:39
Вейга: «Я прибыл в Саудовскую Аравию не ради денег»
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А ради их количества...
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