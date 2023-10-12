Вейга: «Я прибыл в Саудовскую Аравию не ради денег»

Полузащитник клуба «Аль-Ахли» высказался о причинах перехода в чемпионат Саудовской Аравии.

Я прибыл в Саудовскую Аравию не ради денег. Это был лучший вариант для моего развития как игрока, возможность расти под руководством молодого тренера и выступать в команде звезд в лиге, которая становится лучше.

Я на 100% горжусь своим выбором.