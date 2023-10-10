Названы самые дорогие составы клубов АПЛ

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вчера, 16:38

Названы самые дорогие составы клубов английской Премьер-Лиги по версии портала Transfermarkt. Самый дорогой состав у «Манчестер Сити» — 1 миллиард 260 миллионов евро. Также в первую пятёрку входят: «Арсенал» — 1 миллиард 100 миллионов евро; «Челси» — 999 миллионов евро; «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» — 877 миллионов евро.