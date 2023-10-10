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Названы самые дорогие составы клубов АПЛ

вчера, 16:38

Названы самые дорогие составы клубов английской Премьер-Лиги по версии портала Transfermarkt. Самый дорогой состав у «Манчестер Сити» — 1 миллиард 260 миллионов евро. Также в первую пятёрку входят: «Арсенал» — 1 миллиард 100 миллионов евро; «Челси» — 999 миллионов евро; «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» — 877 миллионов евро.

Лидирующий на данный момент в АПЛ «Тоттенхэм» занимает 6-е место по стоимости состава — 748 миллионов евро.

Названы самые дорогие составы клубов АПЛ

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Все комментарии
Пунт
Пунт ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 08:43
Тут некоторые уверены, что у сити только одна обойма.
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
вчера в 18:12
Спасибо! Познавательно!
utpf23wcxnzd
utpf23wcxnzd
вчера в 18:02
Походу у Брайтона самая лучшая эффективность трат в лиге
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 17:27
У меня большие сомнения про канониров, на фоне прошлогоднего успеха "Арсенала" ТМ раздул стоимости его основных игроков до потолка.

Хотя, конечно, эта стоимость частично просто отражает бездарность Эду, и она не за счёт дорогой основы, а за счёт того, что не в основе игроки типа Томиясу, Вийейры, Рамсдейла, т.е. игроки, которых Доминатору купили, но он по тем или иным причинам не использует.

Вообще, можно продолжить мысль и отметить, что, если бы Доминатор хоть немного умел в ротацию, то "Арсенал" мог бы быть ну вторым хотя бы претендентом на АПЛ, поэтому что Пепу ротация позволяла выигрывать трофей за трофеем в Англии, используя две обоймы игроков, а Доминатору плевать на вторую обойму, которую ему Эду затарил, он использует только одних и такие топовые для других клубов игроки, как Роу, Виейра и т.п. просто полируют скамью, а играют без продыху одни и те же.
Elliada
Elliada
вчера в 17:20
Челси 1 млн до млрд не хватило. Опять Мудрик подвел
протон
протон
вчера в 17:05
было логичнее посчитать стоимость на одного игрока в команде. в том же ПСЖ и Челси состав считается 30 человек а сити и реал по 24.
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:55
Про первую пятерку все ясно.... ну а "шляпники" оказывается самая нищета...
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 16:50
Все и так знают кто в апл мешки!
Гость
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