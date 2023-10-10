Названы самые дорогие составы клубов английской Премьер-Лиги по версии портала Transfermarkt. Самый дорогой состав у «Манчестер Сити» — 1 миллиард 260 миллионов евро. Также в первую пятёрку входят: «Арсенал» — 1 миллиард 100 миллионов евро; «Челси» — 999 миллионов евро; «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» — 877 миллионов евро.
Лидирующий на данный момент в АПЛ «Тоттенхэм» занимает 6-е место по стоимости состава — 748 миллионов евро.
Хотя, конечно, эта стоимость частично просто отражает бездарность Эду, и она не за счёт дорогой основы, а за счёт того, что не в основе игроки типа Томиясу, Вийейры, Рамсдейла, т.е. игроки, которых Доминатору купили, но он по тем или иным причинам не использует.
Вообще, можно продолжить мысль и отметить, что, если бы Доминатор хоть немного умел в ротацию, то "Арсенал" мог бы быть ну вторым хотя бы претендентом на АПЛ, поэтому что Пепу ротация позволяла выигрывать трофей за трофеем в Англии, используя две обоймы игроков, а Доминатору плевать на вторую обойму, которую ему Эду затарил, он использует только одних и такие топовые для других клубов игроки, как Роу, Виейра и т.п. просто полируют скамью, а играют без продыху одни и те же.
Хотя, конечно, эта стоимость частично просто отражает бездарность Эду, и она не за счёт дорогой основы, а за счёт того, что не в основе игроки типа Томиясу, Вийейры, Рамсдейла, т.е. игроки, которых Доминатору купили, но он по тем или иным причинам не использует.
Вообще, можно продолжить мысль и отметить, что, если бы Доминатор хоть немного умел в ротацию, то "Арсенал" мог бы быть ну вторым хотя бы претендентом на АПЛ, поэтому что Пепу ротация позволяла выигрывать трофей за трофеем в Англии, используя две обоймы игроков, а Доминатору плевать на вторую обойму, которую ему Эду затарил, он использует только одних и такие топовые для других клубов игроки, как Роу, Виейра и т.п. просто полируют скамью, а играют без продыху одни и те же.