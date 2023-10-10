Новое лицо АПЛ. В топе – Фергюсон, 21-летний вингер «Сити» и Альварес, они дорожают быстрее всех

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вчера, 17:53

Много новых фамилий.

Восхождение новых звёзд

Больше всего сейчас прибавляют в оценочной стоимости те, о ком ещё недавно ничего не было известно – и это лучший показатель того, что на небосвод заходит новое поколение топ-исполнителей.

И возглавляет эту группу молодой алмаз из «Брайтона» — Эван Фергюсон. 18-летний центрфорвард до этого момента котировался на уровне 30 миллионов евро – так его оценили после того, как молодой ирландец закрепился в основе «чаек» и отметился 6 голами и 2 ассистами за 19 матчей чемпионата-22/23. В новом сезоне голы даются не так легко – в то же время в активе нападающего 4 мяча за 8 игр, а сам он регулярно выходит на поле. В итоге теперь к стоимости Фергюсона прибавили ещё 35 млн евро – он подорожал более чем в 2 раза.

Также нам стоит познакомиться с 21-летним бельгийцем из «Ман Сити» – Жереми Доку тоже показал рост на 100+ процентов от предыдущей стоимости (с 28 до 60 млн евро). В случае с вингером сложились серьёзная сумма, которую «горожане» заплатили «Ренну» (60 млн евро), и яркий старт игрока – Доку уже цепляется за стартовый состав чемпиона Англии, победителя ЛЧ . Забить он успел только «Вест Хэму» – но раз за игровое время беспокоиться не надо, своё Жереми ещё забьёт.

Быстро в новой для себя лиге освоились Доминик Собослаи, Расмус Хёйлунд – оба выдали +20 млн евро. 22-летний хавбек вообще стал частью нового костяка мерсисайдцев – «красные» заново собирали центр поля и вошли в стадию перестройки. Поэтому все бы поняли, начни клуб новый сезон ближе к середине турнирной таблицы. На деле подопечные Юргена Клоппа быстро запрыгнули в топ-5, а Доминик – одна из причин, по которой мерсисайдцы так стремительно нагнали упущенное.

Хёйлунду в МЮ приходится крайне тяжело – он, 20-летний датчанин без опыта в европейских грандах, пришёл в коллектив, у которого вновь обострились внутренние проблемы. Тяжело даётся реализация, спад – у всей атакующей группы футболистов. И Расмус оказался заложником ситуации – за него отдали крупную сумму как за перспективного страйкера, но раскрыться мешает нездоровая атмосфера в команде.

Три новичка в топ-10

Если говорить о тех, кто больше всех прибавил в стоимости, то в первой десятке – только 2 игрока старше 25 лет. Среди самых дорогих игроков лиги таких футболистов больше – но и здесь есть новички.

В компании лучших теперь – Мойсес Кайседо и Хулиан Альварес. Первый решил пойти по тернистому пути в хаотичном «Челси» – хотя был более надёжный вариант с «Ливерпулем». «Красные» не тратят деньги направо и налево, подходят к усилению осмысленно. Чего не скажешь об «аристократах». И результаты у команд соответствующие – «синие» уходят на паузу, занимая 11-е место в таблице АПЛ . К слову, к самому эквадорцу претензий минимум – он регулярно выходит в старте и уже стал системообразующим игроком «Челси». Да и лондонцы начинают выправлять ситуацию. А потому 90 млн евро – достойный ценник для талантливого опорника.

Аргентинец вообще прошёл футбол за первый же сезон в «Сити». Первым трофеем в минувшей кампании стал титул чемпиона мира. Затем Хулиан вернулся к «горожанам», окончательно закрепился в стартовой обойме. И после этого – чемпионство в АПЛ , победа в ЛЧ , Кубок Англии. Что-то ещё нужно для удачной карьеры? К слову, котируется Альварес пока ниже Кайседо – 80 млн.

Вместе с ними в топ-10 залетел бразильский полузащитник Бруно Гимараес. Ему вообще повезло с выбором клуба – хавбек попал в «Ньюкасл», пока команда только собиралась покорять вершины АПЛ . И теперь, когда «сороки» взлетели в топ-5, отправился «в космос» вместе с ними.

Также стало больше футболистов на 100+ миллионов евро – в компанию к Холанду, Сака и Фодену вписались Родри и Деклан Райс. Вообще неудивительно, что первую пятёрку самых дорогих футболистов лиги составляют игроки «Сити» и «Арсенала». Эти два клуба рубились за чемпионство в прошлом сезоне и, вероятнее всего, продолжат разборки в текущем. Класс исполнителей у обоих коллективов соответствующий – испанский опорник давно стал краеугольным камнем «горожан», а Райс успешно адаптировался в «Арсенале» и не отдаёт место в старте.

Скандалы, травмы, проблемы с дисциплиной и возраст приводят к спаду

У любой медали есть обратная сторона. У «Челси», например, ощутимо прибавили в стоимости Угочукву, Кайседо, Палмер и Лавия – но точно так же сильно потеряли Фофана, Джеймс, Кукурелья и Стерлинг. Рису и Уэсли серьёзно мешают травмы – латераль вообще на протяжении трёх сезонов кряду пропускает немало матчей из-за череды повреждений.

Вместе с ними по понятным причинам стагнируют Джейдон Санчо и Антони. Вингеры МЮ – в очень тяжёлой ситуации. 23-летнему англичанину трудно даётся этап карьеры в «Юнайтед» – от него ожидали большего. Эрик тен Хаг давал внушительный кредит доверия, но в начале текущего сезона стал использовать реже – по словам тренера, из-за недовольства работой игрока на тренировках. Санчо ответил, разразился конфликт – теперь вингер отстранён, пока не принесёт извинения.

У Антони – нефутбольный скандал с бывшей девушкой. Он тоже привёл к отстранению – бразилец вернулся в обойму МЮ лишь недавно.

И лишь к Жоржиньо вообще нет вопросов. Итальянец провёл отличную карьеру – в «Наполи» дорос до мирового уровня, затем отправился в «Челси», где тоже стал лидером. А сейчас, когда в клубе начались нездоровые процессы, решил встретить закат карьеры в более спокойной обстановке – в составе «Арсенала» на него рассчитывают не как на лидера старта, но как на лидера раздевалки, который способен освежить игру. Поэтому 15 млн евро – объективная оценка Жоржиньо на этом этапе карьеры.