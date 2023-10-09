Названы самые подорожавшие и подешевевшие игроки АПЛ

Названы самые подорожавшие и подешевевшие игроки английской Премьер-Лиги по версии портала Transfermarkt.
Больше всего в цене прибавил нападающий «Брайтон энд Хоув Альбион» и сборной Ирландии Эван Фергюсон — плюс 35 миллионов евро. Общая стоимость 65 миллионов евро. В текущем сезоне на его счету 9 матчей, 4 гола и жёлтая карточка. Больше всех потерял в цене защитник «Челси» и сборной Франции Уэсли Фофана — минус 15 миллионов евро. Общая стоимость 40 миллионов евро. В текущем сезоне он не играл.
В конце концов, на трансферах все также сможем продать игроков РМ, Барсе, Сити, МЮ, Арсеналу, Юве, Милану и т.д.
В конце концов, на трансферах все также сможем продать игроков РМ, Барсе, Сити, МЮ, Арсеналу, Юве, Милану и т.д.