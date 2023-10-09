Названы самые подорожавшие и подешевевшие игроки АПЛ

1696855468

вчера, 15:44

Названы самые подорожавшие и подешевевшие игроки английской Премьер-Лиги по версии портала Transfermarkt.

Больше всего в цене прибавил нападающий «Брайтон энд Хоув Альбион» и сборной Ирландии — плюс 35 миллионов евро. Общая стоимость 65 миллионов евро. В текущем сезоне на его счету 9 матчей, 4 гола и жёлтая карточка. Больше всех потерял в цене защитник «Челси» и сборной Франции — минус 15 миллионов евро. Общая стоимость 40 миллионов евро. В текущем сезоне он не играл.