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Названы самые подорожавшие и подешевевшие игроки АПЛ

вчера, 15:44

Названы самые подорожавшие и подешевевшие игроки английской Премьер-Лиги по версии портала Transfermarkt.

Больше всего в цене прибавил нападающий «Брайтон энд Хоув Альбион» и сборной Ирландии Эван Фергюсон — плюс 35 миллионов евро. Общая стоимость 65 миллионов евро. В текущем сезоне на его счету 9 матчей, 4 гола и жёлтая карточка. Больше всех потерял в цене защитник «Челси» и сборной Франции Уэсли Фофана — минус 15 миллионов евро. Общая стоимость 40 миллионов евро. В текущем сезоне он не играл.

Названы самые подорожавшие и подешевевшие игроки АПЛ Названы самые подорожавшие и подешевевшие игроки АПЛ

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ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 23:21, ред.
Подешевевшие Ришарлисон, Рис Джеймс и Санчо ? Драсьте, приехали!

Хейлунн подорожал ? Ну не знаю..., скорее ТМ ему авансом на будущее +20 мультов нарисовал.
Альварес чёт больно скромно поднялся, особенно на фоне остальных откуда ни возьмись выскочек...

P.S. Натужные, скомканные какие то цифры от Маркта..., да к тому же совершенно несвоевременные. Такое чувство, что стата составлялась на скорую руку - лишь бы чёнить выдать. К чему, скажите мне, эта мнимая ликвидность игроков, когда даже треть сезона не сыграна ? Впереди разгар игр, где естественная убыль ребят (травмы тьфу-тьфу), равно как и подвиги новичков не заставят себя долго ждать...
Пунт
Пунт
вчера в 20:03
Шота у лысого шарлатана футболисты не растут
Василий 50
Василий 50
вчера в 19:17
Это все условно.
Пусть кто-то купит.
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 18:08
У нас даже подешевевшие игроки все ещё дороже чем некогда стомиллионные игроки других. Лавия по цене как Митома и чуть меньше чем остальные "прогрессировавшие".
В конце концов, на трансферах все также сможем продать игроков РМ, Барсе, Сити, МЮ, Арсеналу, Юве, Милану и т.д.
idres
idres
вчера в 17:04
Интересная статистика получилась... Фофана конечно здорово сдал...
3ton
3ton
вчера в 16:53
Странно , как с результатами Челси и МЮ игроки дорожают )))
100 млн Мудрик не подешевел на лавке. 😂😂
ssspartak
ssspartak ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 16:11
Тоже любопытно где он?? Перешел в январе, может оцениваются итоги за год...но как то необъективно
yp8b47jy5q8d
yp8b47jy5q8d
вчера в 16:01
Эвона куда Эван-то махнул!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 15:48
Мудрик? где
Гость
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