«Спартак» продлил контракт с автомобильным концерном

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вчера, 22:59

«Спартак» продолжит сотрудничество с автомобилестроительной компанией CHERY.

Новый договор был подписан во вторник на домашнем стадионе москвичей генеральным директором клуба и директором АО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС» Владимиром Шмаковым.

В рамках продления контракта Шмаков передал «Спартаку» ключи от ещё 10 автомобилей. Пять из них – это полноприводный семиместный TIGGO 8 PRO MAX и пять седанов бизнес-класса ARRIZO 8. В сумме в парке «Спартака» 45 автомобилей марки CHERY.