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«Спартак» продлил контракт с автомобильным концерном

вчера, 22:59

«Спартак» продолжит сотрудничество с автомобилестроительной компанией CHERY.

Новый договор был подписан во вторник на домашнем стадионе москвичей генеральным директором клуба Олегом Малышевым и директором АО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС» Владимиром Шмаковым.

В рамках продления контракта Шмаков передал «Спартаку» ключи от ещё 10 автомобилей. Пять из них – это полноприводный семиместный TIGGO 8 PRO MAX и пять седанов бизнес-класса ARRIZO 8. В сумме в парке «Спартака» 45 автомобилей марки CHERY.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
сегодня в 10:59
Приятная новость. Теперь фк СПАРТАК - осталось стать Чемпионом России..
ABir
ABir
сегодня в 06:03
Нормальный спонсор, китайцы знают кого спонсировать
jqgd3uqt74pa
jqgd3uqt74pa
сегодня в 05:32
Теперь всю команду пересадят на CHERY
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 05:26
Не такая большая помощь от автогиганта.
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:12
А что были ещё какие нибудь варианты.
Лада - Нива или Аурус ???))
Гость
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