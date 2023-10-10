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«Барселона» задолжала более 200 млн евро за трансферы

вчера, 19:49

У «Барселоны» образовался долг более чем в 200 млн евро за трансферы.

По информации источника, клуб задолжал почти 90 млн за игроков, подписанных в последние годы, которые необходимо заплатить в течение 12 месяцев. Ещё почти 118 млн каталонцы должны будут выплатить в более долгосрочной перспективе.

«Барсе» нужно полностью рассчитаться с «Аяксом» за Френки Де Йонга, «Вулверхэмптоном» за Нельсона Семеду, «Валенсией» за Нето, «Тулузой» за Жан-Клеба Тодибо, «Атлетико Минейро» за Эмерсона, «Бетисом» за Эктора Фирпо, «Ювентусом» за Миралема Пьянича, «Манчестер Сити» за Феррана Торреса.

Больше всего «сине-гранатовые» должны «Лидсу» за Рафинью (62 млн в общей сложности).

За Роберта Левандовского «Барселона» должна заплатить «Баварии», дортмундской «Боруссии», а также ещё 5 польским клубам.

Каталонцы должны получить около 13 млн за Франсишку Тринкана от лиссабонского «Спортинга», а также почти 9 млн за Антуана Гризманна от «Атлетико».

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Agamaga........... (раскрыть)
сегодня в 11:16, ред.
В точку.
Маленькая поправка. Всё гораздо хуже, ибо не в кредитах утопает, а в долгах, потому как основная масса уже перекредитована. Поэтому каждый из таких индивидов - бесправен ( по сути - раб).
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 10:16
Пять польских клубов держат в страхе всю Каталонию,а могли Месси продать в году 15 том, когда он закончился,и сейчас боржоми попивать и с Реалом на равных играть
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 09:12
С пьяничем удивили... Столько времени прошло.
Рафинью проще отдать, слишком большая сумма, а выхлопа не так много
Agamaga...........
Agamaga...........
сегодня в 07:05
Самое интересное не это, а то, как люди с кредитами всё это обсуждают. Ай какая Барселона плохая, всем задолжала. У нас население утопает в кредитах.
de1-pier0
de1-pier0
сегодня в 07:01
Для великого клуба,не великие деньги. Больших побед и удачи лучшему клубу Испании.
RamonCSKA
RamonCSKA ответ Igo0rek (раскрыть)
сегодня в 07:00
Да барсе надо в чемпионат Украины переходить, там тоже думают что им все должны
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 06:22
Да это же мелочь.Как на школьный завтрак.Чего барина по пустякам беспокоить.Подумашь, 200 лямов...
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 03:21
Не иначе как с гномом еще не рассчитались.
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 23:35
Почему должны Вулверхэмптону за Нельсона Семеду, если он туда из Барселоны перешёл, а не наоборот?
FenixSL
FenixSL
вчера в 23:34
так себе трансферы за задолжность
один Лева успешный
в любом клубе был бы таковым
но в той же Баварии претендовал бы на ЛЧ хотя бы)
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 22:21, ред.
Они думают если Гвардиола главный, он зарешает по старой дружбе, но увы сам Хави бессилен, а рычаги имеют свойство заканчиваться, игровой автомат, иногда даёт деньги, но шибко их любит забирать, вот и Барса задёргалась когда просадила больше, чем мсожет себе позволить
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 22:15
Это к вопросу о доходности топ-клубов топ-5 лиг Европы.Думаете,у других дела обстоят иначе? Все в кредитах и перекредитованиях;словом,копия США,только своего печатного станка не имеют.
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 21:10
Меня поражает этот клуб. Должны денег Манчестер Сити за Торреса, забрали бесплатно Гюндогана, взяли в аренду Канселу, при этом зарплату ему платит Манчестер Сити, и руководство Барселоны еще смеет выражать недовольство в сторону Манчестер Сити, что не отдали Канселу раньше в аренду, и не отпустили Бернарду Силву за дешево в Барселону. Классно устроились!
stanichnik
stanichnik
вчера в 20:59
Не по средствам живут
Futurista
Futurista
вчера в 20:01
Все в кредит...ничего своего....

протон
протон
вчера в 19:59
Барселоне самой должны 49 миллионов за игроков.
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
вчера в 19:54
А если не выплатят то что? Их признают банкротом или?
Гость
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