«Барселона» задолжала более 200 млн евро за трансферы

У «Барселоны» образовался долг более чем в 200 млн евро за трансферы.
По информации источника, клуб задолжал почти 90 млн за игроков, подписанных в последние годы, которые необходимо заплатить в течение 12 месяцев. Ещё почти 118 млн каталонцы должны будут выплатить в более долгосрочной перспективе.
«Барсе» нужно полностью рассчитаться с «Аяксом» за Френки Де Йонга, «Вулверхэмптоном» за Нельсона Семеду, «Валенсией» за Нето, «Тулузой» за Жан-Клеба Тодибо, «Атлетико Минейро» за Эмерсона, «Бетисом» за Эктора Фирпо, «Ювентусом» за Миралема Пьянича, «Манчестер Сити» за Феррана Торреса.
Больше всего «сине-гранатовые» должны «Лидсу» за Рафинью (62 млн в общей сложности).
За Роберта Левандовского «Барселона» должна заплатить «Баварии», дортмундской «Боруссии», а также ещё 5 польским клубам.
Каталонцы должны получить около 13 млн за Франсишку Тринкана от лиссабонского «Спортинга», а также почти 9 млн за Антуана Гризманна от «Атлетико».