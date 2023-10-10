«Барселона» задолжала более 200 млн евро за трансферы

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вчера, 19:49

У «Барселоны» образовался долг более чем в 200 млн евро за трансферы.

По информации источника, клуб задолжал почти 90 млн за игроков, подписанных в последние годы, которые необходимо заплатить в течение 12 месяцев. Ещё почти 118 млн каталонцы должны будут выплатить в более долгосрочной перспективе.

«Барсе» нужно полностью рассчитаться с «Аяксом» за , «Вулверхэмптоном» за , «Валенсией» за , «Тулузой» за , «Атлетико Минейро» за Эмерсона, «Бетисом» за , «Ювентусом» за Миралема Пьянича, «Манчестер Сити» за .

Больше всего «сине-гранатовые» должны «Лидсу» за (62 млн в общей сложности).

За «Барселона» должна заплатить «Баварии», дортмундской «Боруссии», а также ещё 5 польским клубам.

Каталонцы должны получить около 13 млн за от лиссабонского «Спортинга», а также почти 9 млн за от «Атлетико».