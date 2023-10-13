Холанд вышел на 2-е место в списке лучших бомбардиров сборной Норвегии

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вчера, 08:31

Сборная Норвегии на выезде крупно обыграла Кипр в матче 7-го тура отбора на Евро-2024 (4:0).

Дублем в игре отметился нападающий , забив на 65-й и 72-й минуте.

В общей сложности на счету форварда теперь 27 забитых мячей за национальную команду. Таким образом, футболист вышел на 2-е место в списке лучших бомбардиров сборной Норвегии. Первое место занимает Йерген Юве с 33 голами.

Норвежцы набрали 10 очков и занимают 3-е место в группе А, на два балла отставая от Испании.