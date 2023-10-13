Холанд вышел на 2-е место в списке лучших бомбардиров сборной Норвегии

Сборная Норвегии на выезде крупно обыграла Кипр в матче 7-го тура отбора на Евро-2024 (4:0).
Дублем в игре отметился нападающий Эрлинг Холанд, забив на 65-й и 72-й минуте.
В общей сложности на счету форварда теперь 27 забитых мячей за национальную команду. Таким образом, футболист вышел на 2-е место в списке лучших бомбардиров сборной Норвегии. Первое место занимает Йерген Юве с 33 голами.
Норвежцы набрали 10 очков и занимают 3-е место в группе А, на два балла отставая от Испании.
Забивает, в основном, слабым командам. Из крепких команд забивал только Нидерландам и Швеции. Любимые команды это Румыния, Кипр, Гибралтар и так далее.
Впереди Холанна ждет настоящее испытание - матчи против лидеров группы отбора на ЧЕ Испании и Шотландии. Вот, где нужно себя проявить. Но, как мне кажется, он потеряется и Норвегия не поедет на ЧЕ 2024.
Забивает, в основном, слабым командам. Из крепких команд забивал только Нидерландам и Швеции. Любимые команды это Румыния, Кипр, Гибралтар и так далее.
Впереди Холанна ждет настоящее испытание - матчи против лидеров группы отбора на ЧЕ Испании и Шотландии. Вот, где нужно себя проявить. Но, как мне кажется, он потеряется и Норвегия не поедет на ЧЕ 2024.