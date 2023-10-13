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Холанд вышел на 2-е место в списке лучших бомбардиров сборной Норвегии

вчера, 08:31

Сборная Норвегии на выезде крупно обыграла Кипр в матче 7-го тура отбора на Евро-2024 (4:0).

Дублем в игре отметился нападающий Эрлинг Холанд, забив на 65-й и 72-й минуте.

В общей сложности на счету форварда теперь 27 забитых мячей за национальную команду. Таким образом, футболист вышел на 2-е место в списке лучших бомбардиров сборной Норвегии. Первое место занимает Йерген Юве с 33 голами.

Норвежцы набрали 10 очков и занимают 3-е место в группе А, на два балла отставая от Испании.

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Все комментарии
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 15:11
Идёт по графику "красавчика". Голы кипрам и люксембургам. И 0+0 в ПО ЧМ. А-ха-ха-ха..
Asper
Asper
вчера в 12:34
Там списочек-то такой, жиденький. Так что там вопрос только в том - насколько далеко он ускачет за всю карьеру.
Elliada
Elliada ответ w1345ds (раскрыть)
вчера в 12:10
Сынок, честь страны нужно отстаивать на турнирах, а не статистику набивать на слабых командах. От того, что он забьет 100 голов за сборную в отборочных и товарищеских играх, но Норвегия при этом на турниры не поедет, стране легче не станет.
Вещий
Вещий
вчера в 11:08
Ну в его возрасте он вскоре выйдет на чистое первое место.
stanichnik
stanichnik
вчера в 10:46, ред.
Не в той Сборной он играет, но несмотря на скромные успехи норвежцев, он все равно герой для своих фанатов.
w1345ds
w1345ds ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 10:06
«Но толку от этих голов вообще нет.» Мда.

«Сынок, есть такая профессия родину защищать» к применительно к спортсменам они отстаивают честь своей страны. И когда Холанд забивает это и делает. И конечно радует своих соотечественников. А то что топам не забивает, ну так не всем чемпионами мира становиться, но глорам этого не понять.
Elliada
Elliada
вчера в 08:47
Никто не сомневается, что он станет лучшим бомбардиром в истории сборной Норвегии. Но толку от этих голов вообще нет. Не помогли выйти на ЧЕ 2020, ЧМ 2022 и похоже, что не помогут выйти на ЧЕ 2024. Даже в Лиге Наций не помогли.

Забивает, в основном, слабым командам. Из крепких команд забивал только Нидерландам и Швеции. Любимые команды это Румыния, Кипр, Гибралтар и так далее.

Впереди Холанна ждет настоящее испытание - матчи против лидеров группы отбора на ЧЕ Испании и Шотландии. Вот, где нужно себя проявить. Но, как мне кажется, он потеряется и Норвегия не поедет на ЧЕ 2024.
kazakoff
kazakoff
вчера в 08:40
Понятное дело, что рекорд он побьёт
Но нужно как-то и на международном турнире себя проявить, а пока с ними у Норвегии туговато
Варвар7
Варвар7
вчера в 08:37
Можно сказать и так первое место по этому показателю у Холанда " не за горами".)
Grizly88
Grizly88
вчера в 08:35
Юве он обгонит
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