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«Амкар» поможет семьям пострадавших в ДТП футболистов клуба «Уралец ТС»

вчера, 14:53
АмкарЛоготип футбольный клуб Амкар (Пермь)-:-Логотип футбольный клуб Авангард (Курск)Авангард15:00 Не начался

Все вырученные средства с продажи билетов на матч «Амкара» с «Авангардом» из Курска 14 октября пойдут семьям футболистов, пострадавших в ДТП. Об этом сообщает пресс-служба пермского клуба.

В ночь с 11 на 12 октября на трассе Пермь — Екатеринбург произошла авария, в результате которой погиб воспитанник и бывший игрок «Амкара» Евгений Ситников. Нападающий Кирилл Кочетов находится в больнице в тяжёлом состоянии.

Воспитанники «Академии-Амкар» Кирилл Мыльников и Денис Федорочев избежали серьёзных травм. Все четыре футболиста в текущем сезоне выступали за нижнетагильский «Уралец ТС» в Дивизионе «Б» Второй лиги.

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