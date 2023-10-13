«Амкар» поможет семьям пострадавших в ДТП футболистов клуба «Уралец ТС»

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вчера, 14:53

Все вырученные средства с продажи билетов на матч «Амкара» с «Авангардом» из Курска 14 октября пойдут семьям футболистов, пострадавших в ДТП . Об этом сообщает пресс-служба пермского клуба.

В ночь с 11 на 12 октября на трассе Пермь — Екатеринбург произошла авария, в результате которой погиб воспитанник и бывший игрок «Амкара» . Нападающий находится в больнице в тяжёлом состоянии.

Воспитанники «Академии-Амкар» и избежали серьёзных травм. Все четыре футболиста в текущем сезоне выступали за нижнетагильский «Уралец ТС» в Дивизионе «Б» Второй лиги.