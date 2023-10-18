Даниил Фомин пройдёт дополнительное обследование

Полузащитник «Динамо» и сборной России Даниил Фомин в ближайшие пару дней пройдёт ещё одно обследование после травмы правого голеностопа, полученной в матче против сборной Кении. По итогам первого осмотра сообщалось, что восстановление займёт до двух недель.
Напомним, в сентябре Фомин пропустил 3 матча из-за травмы.
21 октября в рамках 12-го тура РПЛ «Динамо» сыграет с «Локомотивом».
Потеря ли это для Динамо? Не думаю. Давно не играет на нужном уровне и часто подвергается критике. Свято место пусто не бывает- найдем другого на его место, а там -поглядим...
Потеря ли это для Динамо? Не думаю. Давно не играет на нужном уровне и часто подвергается критике. Свято место пусто не бывает- найдем другого на его место, а там -поглядим...