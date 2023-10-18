Даниил Фомин пройдёт дополнительное обследование

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вчера, 12:44

Полузащитник «Динамо» и сборной России в ближайшие пару дней пройдёт ещё одно обследование после травмы правого голеностопа, полученной в матче против сборной Кении. По итогам первого осмотра сообщалось, что восстановление займёт до двух недель.

Напомним, в сентябре Фомин пропустил 3 матча из-за травмы.