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Даниил Фомин пройдёт дополнительное обследование

вчера, 12:44

Полузащитник «Динамо» и сборной России Даниил Фомин в ближайшие пару дней пройдёт ещё одно обследование после травмы правого голеностопа, полученной в матче против сборной Кении. По итогам первого осмотра сообщалось, что восстановление займёт до двух недель.

Напомним, в сентябре Фомин пропустил 3 матча из-за травмы.

21 октября в рамках 12-го тура РПЛ «Динамо» сыграет с «Локомотивом».

Даниил Фомин пройдёт дополнительное обследование

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Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 13:13
Ну что сказать... с одной стороны товарняки хорошо, но есть и побочный эффект. Даниилу здоровья.
Capral
Capral
вчера в 13:03
Как любому человеку- пожелаю ему скорейшего выздоровления.
Потеря ли это для Динамо? Не думаю. Давно не играет на нужном уровне и часто подвергается критике. Свято место пусто не бывает- найдем другого на его место, а там -поглядим...
Гость
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