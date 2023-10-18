Напряжение между Абаскалем и Соболевым длится около двух месяцев

Конфликт между главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем и нападающим «красно-белых» и сборной России Александром Соболевом длится около двух месяцев. Испанец недоволен отношением игрока к тренировкам, а форвард своей тактической ролью на поле и положением в команде Георгия Джикии.
Ранее сообщалось, что Соболев был отстранён от общекомандных тренировок из-за того, что пропускал завтраки с командой. По другим данным, причиной отстранения стала словесная перепалка между 26-летним россиянином и Абаскалем.
В «Спартаке» прокомментировали данную ситуацию.
То есть по мнению Соболева, Джикия тюфяк, тряпка, которая не может за себя постоять и слова сказать?
А это точно, что Джикию когда то капитаном выбирали из-за его качеств?
Конечно есть другой вариант, что Джикия сам на рожон не лезет, а посылает более глуповатого Соболева, но это точно не мужской поступок.
Конечно это только размышления о роли Джикии в этом конфликте, но по данной информации есть повод так думать.
А вообще это наверное очередной "заговор" против Спартака!
То есть по мнению Соболева, Джикия тюфяк, тряпка, которая не может за себя постоять и слова сказать?
А это точно, что Джикию когда то капитаном выбирали из-за его качеств?
Конечно есть другой вариант, что Джикия сам на рожон не лезет, а посылает более глуповатого Соболева, но это точно не мужской поступок.
Конечно это только размышления о роли Джикии в этом конфликте, но по данной информации есть повод так думать.
А вообще это наверное очередной "заговор" против Спартака!