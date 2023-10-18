Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Россия. Премьер-Лига 2023/2024

Напряжение между Абаскалем и Соболевым длится около двух месяцев

вчера, 14:30

Конфликт между главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем и нападающим «красно-белых» и сборной России Александром Соболевом длится около двух месяцев. Испанец недоволен отношением игрока к тренировкам, а форвард своей тактической ролью на поле и положением в команде Георгия Джикии.

Ранее сообщалось, что Соболев был отстранён от общекомандных тренировок из-за того, что пропускал завтраки с командой. По другим данным, причиной отстранения стала словесная перепалка между 26-летним россиянином и Абаскалем.

В «Спартаке» прокомментировали данную ситуацию.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Чиновники и клубы покрывают преступления футболистов. Игроки погрязли в незаконных ставках
Сегодня, 12:36Вадим Багров в блоге Дно пробито
Президент «Барселоны» отреагировал на обвинения во взяточничестве
Сегодня, 11:59
Адвокаты форварда сборной Италии отвергли обвинения в ставках
Сегодня, 10:58
В «Спартаке» классический футбольный конфликт. Соболев против Абаскаля, а местные против чужаков
Сегодня, 09:47Вадим Багров в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии4
СлухиСтали известны подробности конфликта Абаскаля и Соболева
Вчера, 19:30
Игрок Сан-Марино отверг обвинения Хёйлунда в намерении травмировать его
Вчера, 16:59
Сортировать
Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 21:19
В Зените, помнится выступал Денисов, а подстрекал Широков. Тут похоже Джикия в роли Широкова. Тогда Зенит даже расстался с Лучано, которому Абаскаль в подмётки не годится. Что же в Спартаке возятся с этим "тренером", найденном на автобусной остановке.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:07
Спасибо...!!!
Capral
Capral ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 20:12
Владимир, от всей души желаю Вашему Великому клубу исправить ситуацию и заявить о себе в полный голос- Спартак достоин этого!!!!!!! Удачи!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:57
Полностью поддерживаю вас...но мы то болелы , что можем сделать....???. Идет разложение команды , да не только Соболь думаю подерживает Джикию.....Посмотрим , но ничего хорошего впереди с этим тренером не вижу.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 19:02
Амперы измеряются амперметром,вольты -вольтметром,а напряжение-напряжометром? Интересно,стрелка уже подбирается к графе "ДОМОЙ",или есть шанс "Спартак" Абаскалю развалить???
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 18:47
Пока они вырастут...Семак будет заслуженно отдыхать после 16-го чемпионства подряд...и писать мемуары..)))
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 18:44
А не боишься,что они просятся к Семаку?)
Храневец
Храневец ответ ТерSpark (раскрыть)
вчера в 18:15
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    вчера в 18:08
    Виноват всегда тренер, он должен быть выше.
    rahmiddin
    rahmiddin
    вчера в 18:02
    Подержу соболеева и джикия, какойто трениршка командуют, они тренеры артисты. Так держать! В спартаке играют в основном иностранцы: сейчас джикия соболев зобнин и ещё зинковский на скамейки запасных они игроки сборной рф, тоже зенит играют сборная бразилия, у российких игроков нет игровой времени, все задумается почему у локо много игроков из локо
    Валерыч
    Валерыч
    вчера в 18:00
    Конфликт между тренером и игроком - это уже непорядок.
    Думается, что чем дольше Абаскаль будет оставаться у руля,
    тем дольше и сильнее будет лихорадить Спартак.
    А сейчас Абаскаль похоже решил оставить Спартак вообще без нападающих.
    Нет, это вообще какой-то неадекватный тренер, избавляться от него надо любым путём.
    Capral
    Capral ответ lotsman (раскрыть)
    вчера в 17:34
    Соболев как игрок, точно, большая суперзвезда, чем Абаскаль- как тренер.
    lotsman
    lotsman
    вчера в 17:25
    Соболев возомнил себя суперзвездой. Он скоро захочет указывать Абаскалю кого выпускать на игру.)
    Capral
    Capral ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
    вчера в 16:02
    Приветствую, Владимир!
    Знаете, я никогда не был болельщиком Спартака, скорее наоборот. Но всегда Уважал и Уважаю грандиозную, и славную историю клуба. И вот поэтому, очень обидно наблюдать за тем, что происходит в Спартаке. Полнешее ничтожество приперлось в великий клуб, убивает команду, затеял конфликт с игроками, причем с ведущими, и как сам признался- уходить не собирается!!! Спартак не имеет права терять Соболева- это будет преступление!!! Рападется замечательный тандем форвардов Соболев-Промес! Соболь себе команду найдет, а Абаскаля все-равно уволят, но Соболев уже не вернется. Сейчас, все те, кто полтора года топили за этого тренера, боятся сознаться сами себе в том, что поставили не на того... Предлагают подождать, потерпеть. Это не выход- это не патриотично, Спартак не Химки и не Уфа!!! Кое-кто не любит Гинера, но у Гинера, уже 20 лет порядок в клубе!!! А чем, Спартак хуже ЦСКА?! Неужели непонятно, что Абаскаль не тренер для Спартака! Уверен, если Спартак уволит его, он, так скоро- нигде работу не найдет...
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 15:41
    Пусть уходит в медиалигу с Джикией в таком случае. Интересы команды должны быть выше личного "хочу".
    Черчесова видимо хотят прихода. Не терпится "приглашения" в душевую возможно. Будет им баня и душевая. Ну не д****ы?!.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 15:39
    - Это наша территория...не пора ли тебе испашка восвояси.....
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    вчера в 15:32
    Главное , что бы к рукоплекладству не перешли...)
    ТерSpark
    ТерSpark
    вчера в 15:29
    Что то мне это напоминает🤔. О точно, банщик Глушаков так Карреру вытеснил с команды. Ох, эти наши супер пупер игроки,возомнили себя выше всех и думают что все дозволено им.
    adekvat
    adekvat ответ sihafazatron (раскрыть)
    вчера в 15:28
    Да он давно звезду поймал.
    Дед и ушко
    Дед и ушко ответ sihafazatron (раскрыть)
    вчера в 15:15
    Нет, это Спартак. Новый Глушаков Карреру выгоняет.
    Дима Логинов
    Дима Логинов
    вчера в 15:08
    Похоже, Абаскаль просто не умеет готовить морепродукты.
    Байкал-38
    Байкал-38
    вчера в 14:55
    Ну ладно у них между собой конфликт, но причём здесь Джикия?
    То есть по мнению Соболева, Джикия тюфяк, тряпка, которая не может за себя постоять и слова сказать?
    А это точно, что Джикию когда то капитаном выбирали из-за его качеств?
    Конечно есть другой вариант, что Джикия сам на рожон не лезет, а посылает более глуповатого Соболева, но это точно не мужской поступок.
    Конечно это только размышления о роли Джикии в этом конфликте, но по данной информации есть повод так думать.

    А вообще это наверное очередной "заговор" против Спартака!
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 14:39
    Они ровесники,могут и повыяснять на равных
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 14:31
    Рождается новый Дзюба?
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     