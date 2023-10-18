Напряжение между Абаскалем и Соболевым длится около двух месяцев

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вчера, 14:30

Конфликт между главным тренером «Спартака» и нападающим «красно-белых» и сборной России длится около двух месяцев. Испанец недоволен отношением игрока к тренировкам, а форвард своей тактической ролью на поле и положением в команде Георгия Джикии.

Ранее сообщалось, что Соболев был отстранён от общекомандных тренировок из-за того, что пропускал завтраки с командой. По другим данным, причиной отстранения стала словесная перепалка между 26-летним россиянином и Абаскалем.

В «Спартаке» прокомментировали данную ситуацию.