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Фомин: «Овечкин оказался простым парнем»

вчера, 10:33

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин поделился впечатлениями от общения с хоккеистом Александром Овечкиным. Летом 2022 года Овечкин принял участие в товарищеском матче «бело-голубых» против «Амкала».

Он и на поле, и в раздевалке был, приезжал на базу, следим за его выступлениями в НХЛ. Да и вообще — русский парень на подходе к величайшему рекорду, дай бог, чтобы все получилось. Я думаю, что все будут в России рады.

Я не знал, но он оказался простым парнем. Думал к нему обращаться на «вы», он сказал: «Да ты чего, давай на „ты“. Да и так вообще все было позитивно, круто, что у него получилось забить гол. Поэтому все прикольно прошло. Я помню, что чуть поразминались, тяжело было Сане на разминке, он где-то паузу брал. Сказал: „Подождите“. Не привык так».

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