Фомин: «Овечкин оказался простым парнем»

Полузащитник «Динамо» поделился впечатлениями от общения с хоккеистом . Летом 2022 года Овечкин принял участие в товарищеском матче «бело-голубых» против «Амкала».

Он и на поле, и в раздевалке был, приезжал на базу, следим за его выступлениями в НХЛ . Да и вообще — русский парень на подходе к величайшему рекорду, дай бог, чтобы все получилось. Я думаю, что все будут в России рады.

Я не знал, но он оказался простым парнем. Думал к нему обращаться на «вы», он сказал: «Да ты чего, давай на „ты“. Да и так вообще все было позитивно, круто, что у него получилось забить гол. Поэтому все прикольно прошло. Я помню, что чуть поразминались, тяжело было Сане на разминке, он где-то паузу брал. Сказал: „Подождите“. Не привык так».