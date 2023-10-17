«Барса»-банкрот, конфликтный МЮ, преемник «Аякса». Проблемным клубам не светит ничего серьёзного в ЛЧ

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вчера, 11:18

У всех дела плохи.

В ЛЧ прошло лишь 2 тура – но уже понятно, кто топ-клуб – лишь на бумаге. Говорим о коллективах с амбициями европейских грандов, которым рановато включаться в серьёзную борьбу за главный еврокубок.

ПСЖ начал сезон слабо даже по своим меркам

4 тренера за последние 5 лет – всё, что нужно знать о системности шейхов в Париже. Прошлым летом приходил прагматичный дядька Кристоф Галтье, в минувшее межсезонье его место занял экс-наставник сборной Испании Луис Энрике. Плюс к этому ощутимо изменился состав. Раньше в атаке играло трио Месси-Мбаппе-Неймар – сейчас аргентинец с бразильцем ушли из команды, а Килиану привезли молодых звёзд – Коло-Муани с Рамушем – и более опытных, но не раскрывшихся исполнителей – Асенсио и Дембеле.

Нарабатывать игровые сочетания приходится с нуля – и проблема не только в отсутствии сыгранности. Занимается этим менеджер, который сам совсем недавно присоединился к команде.

Вдобавок – непонятный фон вокруг Килиана Мбаппе. Летом стало известно, что продлевать контракт с ПСЖ форвард не намерен – его даже были готовы исключить из состава. Сейчас главный актив парижан всё же играет – но неизвестно, когда последует очередное обострение.

Страдает от этого весь коллектив. В первых 8 турах парижане дважды потеряли очки на старте, позднее уступили «Ницце» и сыграли вничью с «Клермоном». Идут на третьем месте в чемпионате. А в ЛЧ после победы над «Боруссией» разгромно проиграли «Ньюкаслу».

И никуда не делись исходные проблемы. Этот клуб – всё такой же бесхарактерный богатей с несбалансированным составом и тягой к закупке звёзд. Даже в прошлом сезоне позиции ПСЖ были прочнее.

МЮ – системные проблемы после импульса первого сезона

Эрик тен Хаг выдал отличный первый сезон в «Юнайтед». Дела как-то быстро налаживались, от Роналду получилось избавиться уже к зиме – и лидеры показывали приличный уровень. Второй сезон голландца в клубе показывает, что это был импульс – а теперь менеджеру предстоит столкнуться с системными проблемами и научиться справляться со спадом игроков костяка.

В межсезонье манкунианцы продолжили перекраивать состав под тренера. Вместо Де Хеа первым номером стал Онана – он лучше играет ногами. В центр поля подписали Маунта и опорника-универсала Амрабата (также может сыграть левого защитника), а на острие – Хёйлунда.

Проблема в том, что новый вратарь часто допускает ошибки на старте, экс-хавбек «Челси» только пытается вернуться на прежний уровень после травмы в минувшем сезоне, а Расмус ещё слишком молод и неопытен, чтобы повести за собой не набравших форму лидеров.

Плюс к этому – конфликт тен Хага с Санчо, занятый нефутбольным скандалом Антони и вытекающая из этого пустота на флангах. Последний вернулся в состав, но с ним остаётся неопределённость – решение может измениться, если вскроются новые подробности конфликта вингера с бывшей девушкой.

Это очень мешает «красным дьяволам» в чемпионате – и неудивительно, что плохо складываются дела в ЛЧ (поражения от «Баварии» и «Галатасарая»). Там вдобавок мешает забытый вкус еврокубковых боёв.

«Наполи» – очередная команда-вспышка

5 лет назад таким был «Аякс». До этого – «Монако». Эти команды роднит то, что они не смогли закрепиться на взятой высоте и рухнули вниз. Монегаски какое-то время даже боролись за выживание в Лиге 1 и лишь недавно вернулись в топ-5. У амстердамцев серьёзные проблемы начинаются сейчас – завершившаяся гегемония в чемпионате, зона стыков, слабая игра в ЛЕ .

В компанию к ним готов записаться «Наполи», чей импульс пришёлся не предыдущий сезон. Тогда случились и солидная серия без поражений, и первое за долгое время чемпионство, и отличное выступление в ЛЧ (разве что осталась недосказанность после вылета от «Милана» в четвертьфинале).

Главный творец этого успеха – главный тренер Лучано Спаллетти, обязательным условием для продолжения прогресса было его сохранение или развитие выбранного курса. Итальянец после окончания триумфального сезона решил уйти (по слухам – из-за конфликта с президентом неаполитанцев), а в качестве преемника боссы клуба выбрали совсем другого по стилю Руди Гарсию. При нём «Наполи» потерял былой шарм – чаще сваливается на навесы и полагается на верховую борьбу, реже создаёт пространство для Хвичи на фланге и в целом выглядит просто. И даже оправдать такую жертву результатами не получится – коллектив идёт на 5-м месте в чемпионате, уже уступил «Фиорентине» и «Лацио», а от лидирующего «Милана» отстаёт на 7 очков. В ЛЧ едва смог обыграть «Брагу» и уступил «Реалу».

«Барса» – проблемы не решаются, состояние становится хуже

Финансовые проблемы шлейфом тянутся за «Барселоной» не первый год. И коллектив не становится ближе к решению – теперь приходится разбираться с делом Негрейры. И самое ужасное для «блауграны» — если её вину признают, последует отстранение от футбола. Клуб со 124-летней историей побед станет банкротом.

Разбирательства лежат в административной плоскости, но на игровой сказываются сложности с трансферами – каталонцы не могут провернуть усиление, даже свободного агента Гюндогана удалось подписать с трудом. А на компенсацию за Брозовича вообще не нашли денег.

Сильнее по сравнению с прошлым сезоном «Барса» не стала – может разве что заскочить в плей-офф (годом ранее попали в «группу смерти» — сейчас квартет проще). Но в борьбе с теми же «Сити», «Реалом» каталонцы будут аутсайдерами.