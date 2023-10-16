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Кварацхелия обвенчался со своей девушкой

вчера, 21:56

Нападающий «Наполи» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия обвенчался со своей возлюбленной Ницей Тавадзе.

Церемонию в храме посетили только шаферы, члены семьи и близкие друзья пары. В марте этого года у молодожёнов состоялась помолвка.

Что примечательно, каждый свой гол форвард посвящает своей жене, используя для этого специальный жест.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 06:16
Поздравляю, чтобы первый был сын и похож на отца!).
ОПС
ОПС
сегодня в 05:23
Хорошее дело, с чем его и поздравляем.
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 00:15
Отлично!!! Теперь Хвича попрёт с голами!!!)
протон
протон ответ Neuron0007 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 23:29
Ну, ваша армада была засвечена не единожды). В группе призов не играл, но хотел попробовать в силу определенных причин отменено. Кстати, ничего плохого не имею, если заполонить группу Шерстенева клонами, но не для основных групп, где играют большинство с одним аккаунтом. Ну на счет синдрома соотечественника не к месту сказано.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:47
Ларису Ивановну хочу...
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:36
Это да...но я его помню по прошлому...бес его попутал...
Эта сцена лучшая...я его помню таким...

Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:25
Буба, в последствии оказался большим негодяем. Столько мерзостей наговорил про СССР. А ведь он, именно в той стране стал общим любимцем...
Futurista
Futurista
вчера в 22:22
Хвича с Ницей и неаполетанской пиццей...

протон
протон ответ Neuron0007 (раскрыть)
вчера в 22:18
Хотя можно было занести Армаду и поддержать группу ведь у вас тыловиков хватает. Готов сейчас не зависимо от набранных баллов вступить в бой, но увы по тех. причинам это не возможно. Придётся потешиться разбив группу Дасаева под конец месяца.
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 22:04, ред.
Главное, Ваня, чтобы он ей исправно забивал!!!
Будет совершать подвиги в постели, если на поле не получается...
😂😂😂😂😂😂😂😂🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:59
Судя по тому, как он сейчас забивает, охладел он к своей возлюбленной.)))
протон
протон
вчера в 21:57
Я уж думал, что на Черданцеве
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