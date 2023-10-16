Кварацхелия обвенчался со своей девушкой

Нападающий «Наполи» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия обвенчался со своей возлюбленной Ницей Тавадзе.
Церемонию в храме посетили только шаферы, члены семьи и близкие друзья пары. В марте этого года у молодожёнов состоялась помолвка.
Что примечательно, каждый свой гол форвард посвящает своей жене, используя для этого специальный жест.
Эта сцена лучшая...я его помню таким...
https://youtu.be/zObuJqF88c4?feature=shared
Эта сцена лучшая...я его помню таким...
https://youtu.be/FGi9xIUoJn4?feature=shared
Будет совершать подвиги в постели, если на поле не получается...
😂😂😂😂😂😂😂😂🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Будет совершать подвиги в постели, если на поле не получается...
😂😂😂😂😂😂😂😂🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝