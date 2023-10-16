Кварацхелия обвенчался со своей девушкой

1697482585

вчера, 21:56

Нападающий «Наполи» и сборной Грузии обвенчался со своей возлюбленной Ницей Тавадзе.

Церемонию в храме посетили только шаферы, члены семьи и близкие друзья пары. В марте этого года у молодожёнов состоялась помолвка.

Что примечательно, каждый свой гол форвард посвящает своей жене, используя для этого специальный жест.