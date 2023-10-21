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Дюков прокомментировал проблему прогресса игроков из юношеского футбола

вчера, 12:47

Президент РФС Александр Дюков дал комментарий касательно проблем перехода игроков из юношеского футбола во взрослый.

Почему у игроков возникают проблемы с переходом из юношеского футбола? Два года назад молодёжная сборная России обыграла сборную Испании. Делили первое место в группе и должны были отбираться на чемпионат Европы U21. Сборная России U19 уверенно обыграла Германию и вышла с первого места из группы на отборочном турнире. Через два года многие из этих ребят поехали в Египет и Катар. Какие-то футболисты прогрессируют, какие-то нет. Это зависит не только от футболистов, но и от клубов, тренеров и руководства. Нет такого, что виноват кто-то один.

И РФС, и тренерский штаб сборной России, и игроки с тренерами клубов должны задаться вопросом, почему те ребята, которые ещё некоторое время назад демонстрировали достойную игру в юношеском футболе и хорошо смотрелись на фоне серьёзных соперников, в какой-то момент прекращают прогрессировать или вообще регрессируют.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 20:15
Есть конечно и развращенность доходами, но не это главное. По молодежи выигрывают по принципу "порядок бьет класс", т.к. на западе система подготовки заточена на развитие игроков, а у нас на получение результата, т.к. доход тренера от этого зависит. Вот и получается, что неплохо смотримся за счет физики и тактического построения против техничных юнцов, а затем они подтягивают физику и тактику, а мы технику не можем, т.к. время для этого уже упущено.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 19:07
А кому нужен их прогресс?
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:59
Самая огромная проблема нашего футбола и всего спорта, такие руководители и менеджеры как сам Дюков .
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 13:40
Может это вопрос задать Зениту? По нему равняются, или пытаются ему соответствовать другие в результате молодежь падает в бездну не в силах вылезти наверх.
Можно поменять тренера сборной поставив Осинкина и создать сборную на базе Крылышек собрав ему талантливую молодежь? Говорить можно много, рассуждать. Надо двигаться.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:26
Все прос*али уже...
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