Дюков прокомментировал проблему прогресса игроков из юношеского футбола

Президент РФС дал комментарий касательно проблем перехода игроков из юношеского футбола во взрослый.

Почему у игроков возникают проблемы с переходом из юношеского футбола? Два года назад молодёжная сборная России обыграла сборную Испании. Делили первое место в группе и должны были отбираться на чемпионат Европы U21. Сборная России U19 уверенно обыграла Германию и вышла с первого места из группы на отборочном турнире. Через два года многие из этих ребят поехали в Египет и Катар. Какие-то футболисты прогрессируют, какие-то нет. Это зависит не только от футболистов, но и от клубов, тренеров и руководства. Нет такого, что виноват кто-то один.