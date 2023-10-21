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Дюков: «Есть проблемы с подготовкой спортивного резерва»

вчера, 08:58

Глава РФС Александр Дюков дал комментарий на тему проблем российского футбола.

Насколько связаны проблемы российского футбола с развитием игроков на детско-юношеском уровне? В российском футболе есть проблемы с подготовкой спортивного резерва и с переходом игроков из юношеского футбола во взрослый. Есть проблемы на каждом этапе.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:31
В этом году у нас в Дмитровском районе во многих населённых пунктах перестали играть в футбол те команды, которые раньше об этом не могли и помыслить. Первенство района сузилось до мышиной норки. Если в районном центре футбол ещё как-то держится на плаву, то на периферии проблема на проблеме. Дети стали меньше интересоваться этой игрой, а мужские команды просто - напросто исчезают. Первая причина: надо крутиться и зарабатывать деньги и вторая, основная, - у ребят пропал интерес к игре. Пропал - и всё тут. Говорят, что других проблем, чисто житейских, навалом, а тут надо ехать куда - то, пинать мяч. Зачем, для чего ? Именно так они рассуждают.
Футбол для сегодняшнего поколения молодых перестал быть частью жизни, отошёл на второй или третий план и стал тяжёлой обязанностью. Нет радости от процесса пинания мячика, который был радостью в наше, советское, время.
Всё сейчас для футбола: мячей - навалом, форма, бутсы - на загляденье, даже тренеры в наличии имеются, а интерес к футболу пропал. И что с этим делать, не знаю. Предположу, что никто не знает, несмотря на многообещающие декларации о развитии футбола в нашей стране.
Sddffggghj
Sddffggghj
вчера в 15:14
Воровать бросайте и будет норм
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 13:41
Да, это тоже было бы неплохо, какая-нибудь высшая школа футбольного менеджмента, да только откуда у нас взяться учителям, если все клубы так или иначе на дотациях, а просто деньги осваивать много ума не надо.

Поэтому пока что, думаю, сойдут просто менеджеры с хорошим опытом в команде с футбольными специалистами с опытом работы в академиях и т.п., которые понимают конкретные цифры. Но при условии, что это будет их основная и единственная работа.

Речь о совмещении каких-нибудь постов при управлении спортом, в который вовлечены сотни тысяч человек и на государственном уровне в котором работают тоже десятки тысяч, просто нелепа.
альсато
альсато
вчера в 13:04
а вот мне нравится, что организованы-детские футбольные лиги!...к примеру.. Дальневосточная Юношеская Футбольная Лига..это от Находки до Якутска-3500км!..и те же км от Находки до Петропавловска-Камчатского!...но дело то не в Дальневосточных км, а то, что дети -играют в футбол!
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 12:51
Ну ты изверг-хочешь мозг тренера подвергнуть такому испытанию! Тем более,что одна книга Конфуция признаётся авторской,а все остальные сотворили его ученики,якобы,с его слов и воспоминаниях о его "лекциях".Представляешь,что могут наговорить 26(официально признанных) или 3000 условных его учеников???
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 12:46
А где готовят "профессионалов" от футбола??? Все они на ТВ,а как что-то возглавят,то разваливают...Их ведь тоже,похоже,нигде не готовят!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 11:55
Только я описался, "Газпромнефти", а не "Роснефти", конечно, там Сечин.
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:54
Дюков: «Есть проблемы с подготовкой спортивного резерва».
Удивительно слушать такое от человека который был призван в главы РФС все эти озвученные проблемы как раз таки устранить . Тем более что эти все вопросы и проблемы давно уже висели в воздухе у чиновников Минспорта и конкретно РФС . И особенно в детско - юношеском футболе , откуда и идёт распространение всех проблем в дальнейшем . Сколько хороших турниров было отодвинуто куда-то на полку истории, такие как внутри республиканские турниры , как мы раньше говорили, школа на школу , класс на класс , вузы , техникумы , промышленные предприятия и т.д . Такие турниры как Юг России, ЦС России, наконец-то "Кожаный мяч" , турнир памяти "Гранаткина" и т.п . И всё это ушло в небытие . И когда в специфику футбола входят люди (чиновники, менеджеры) из совершенно других реалий , то то что происходит сейчас с нашим футболом и спортом в целом, называется полной деградацией . А с каждым годом проблемы только увеличиваются и решать их просто не кому , потому что людей (специалистов , профессионалов) от самого футбола уже и близко не пускают к руководству самого футбола . Ну вот как-то так, если в кратце , а писать можно ещё очень много.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 11:46, ред.
В принципе все верно. Футболом должны руководить футбольные люди
. В наших реалиях при выборе главы РФС было заявлено о финансироаании этой структуры только при выборе Дюкова. Причина понятна? И ясно, что у клубов выбора не было. А какие деньги мог привести в РФС к примеру Ловчев, или кто то из футбольных людей? Ответ очевиден
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 11:40
Если бы Глава РФС начал перечислять все проблемы российского футбола, в том числе и те, которые назвали вы, ему пришлось бы говорить о них неделю. Скорее всего, ему был задан всего один вопрос о проблемах с подготовкой спортивного резерва, т.е. в детско-юношеском футболе, на который он вкратце и ответил. Или попытался ответить.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 11:39, ред.
Лукавит глава Газпромбанка. Перекройте поток бюджетных денег в Зенит, ограничьте госфинансирование других госклубов и подготовка резервов станет насущной необходтмостью..а если Зените 15 легионеров на госбюджете, зачем какая то молодежь. Зениту
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 11:36
У меня странный, но в некоторой степени логичный вопрос - а если бы у нас глава РФС был НЕ главой "Роснефти" и директором десяток других компаний, вроде "Газпромбанка" (который владеет, в свою очередь, основным вещателем МатчТВ через принадлежащий ему "Газпром-Медиа"), т.е. не человек, который занимается в первую очередь нефтяным, газовым и банковским бизнесом, а в какую-нибудь четвёртую футболом, а вот если бы он в первую очередь и 40 часов в неделю минимум занимался футболом, а не пару часов раз в месяц, то (внезапно) может быть, было бы меньше проблем на каждом этапе?

Могу бесконечно продолжить, если бы женский футбол возглавляла не светская львица и бизнесвумен Полина Юмашева, финансовый отдел РФС - не Евгений Ленорович, у которого опять же десяток компаний и постов, в общем, если бы вы все, дармоеды, убрались бы с кормления, а на ваше место встали бы профессионалы, то, может быть, лучше бы было?
lotsman
lotsman ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 11:19
"................есть проблемы с подготовкой спортивного резерва и с переходом..........."
Я написал потому, что однажды, находясь рядом с футбольной школой, наблюдал тренировку мальчишек (8 - 10 лет) Отличное поле, с искусственным газоном, новое здание...........................в общем всё отлично. Ребятишки, толпой, бегают за мячом. Безалаберно, без всякой тактики, просто как получится. А в стороне стояли четыре тренера и травили байки, не обращая внимания на ребятишек. Это продолжалось минут 20, потом я ушёл.
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 11:10, ред.
Ни с чем другим как будто проблем у нас нет. И судьи прекрасные, и тренеры лучшие в мире, и стадионы с инфраструктурой идеальны...

Вообще проблема у нас только одна: равнодушные к своему делу люди в руководстве, желающие только набить свой карман деньгами. Конфуций говорил - выбери себе работу по душе, и ты не будешь работать ни одного дня в своей жизни. Хорошо бы футбольным функционерам почитать Конфуция.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 10:11
Вроде написано,что проблемы начинаются после академий,в момент перехода во взрослый футбол.С чем можно согласиться.Так это проблема всей страны-выделить в воспитании приоритетов личности,а не только профессиональных качеств.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 10:09
Есть проблемы с подготовкой спортивных функционеров,ибо оказалось,что не всякий успешный менагер в отдельно взятой отрасли будет столь же эффективен в другой,тем более-столь специфической.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 10:05
И???Что дальше? Распишемся в бессилие? Где хваленые деньги РФС? Только недавно рапортовали о прибыли. Не пора ли общественную организацию ставить под жёсткий контроль с независимой экспертизой? Или? Что делать?
Как у Чернышевского. Ничего не изменилось).
lotsman
lotsman
вчера в 09:42
Проблема вся в том, что нет хорошего тренерского состава для футбольных академий. Одни дармоеды.
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