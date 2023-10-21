Дюков: «Есть проблемы с подготовкой спортивного резерва».

Глава РФС дал комментарий на тему проблем российского футбола.

Насколько связаны проблемы российского футбола с развитием игроков на детско-юношеском уровне? В российском футболе есть проблемы с подготовкой спортивного резерва и с переходом игроков из юношеского футбола во взрослый. Есть проблемы на каждом этапе.