Дюков: «Есть проблемы с подготовкой спортивного резерва».

Глава РФС Александр Дюков дал комментарий на тему проблем российского футбола.
Насколько связаны проблемы российского футбола с развитием игроков на детско-юношеском уровне? В российском футболе есть проблемы с подготовкой спортивного резерва и с переходом игроков из юношеского футбола во взрослый. Есть проблемы на каждом этапе.
Вообще проблема у нас только одна: равнодушные к своему делу люди в руководстве, желающие только набить свой карман деньгами. Конфуций говорил - выбери себе работу по душе, и ты не будешь работать ни одного дня в своей жизни. Хорошо бы футбольным функционерам почитать Конфуция.
Вообще проблема у нас только одна: равнодушные к своему делу люди в руководстве, желающие только набить свой карман деньгами. Конфуций говорил - выбери себе работу по душе, и ты не будешь работать ни одного дня в своей жизни. Хорошо бы футбольным функционерам почитать Конфуция.
Я написал потому, что однажды, находясь рядом с футбольной школой, наблюдал тренировку мальчишек (8 - 10 лет) Отличное поле, с искусственным газоном, новое здание...........................в общем всё отлично. Ребятишки, толпой, бегают за мячом. Безалаберно, без всякой тактики, просто как получится. А в стороне стояли четыре тренера и травили байки, не обращая внимания на ребятишек. Это продолжалось минут 20, потом я ушёл.
Я написал потому, что однажды, находясь рядом с футбольной школой, наблюдал тренировку мальчишек (8 - 10 лет) Отличное поле, с искусственным газоном, новое здание...........................в общем всё отлично. Ребятишки, толпой, бегают за мячом. Безалаберно, без всякой тактики, просто как получится. А в стороне стояли четыре тренера и травили байки, не обращая внимания на ребятишек. Это продолжалось минут 20, потом я ушёл.
Могу бесконечно продолжить, если бы женский футбол возглавляла не светская львица и бизнесвумен Полина Юмашева, финансовый отдел РФС - не Евгений Ленорович, у которого опять же десяток компаний и постов, в общем, если бы вы все, дармоеды, убрались бы с кормления, а на ваше место встали бы профессионалы, то, может быть, лучше бы было?
Могу бесконечно продолжить, если бы женский футбол возглавляла не светская львица и бизнесвумен Полина Юмашева, финансовый отдел РФС - не Евгений Ленорович, у которого опять же десяток компаний и постов, в общем, если бы вы все, дармоеды, убрались бы с кормления, а на ваше место встали бы профессионалы, то, может быть, лучше бы было?