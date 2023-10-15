Коваленко: «С бразильцами очень легко играть. С ними ты только прибавляешь»

Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко рассказал о преимуществе матчей против иностранных футболистов. Сейчас российская молодёжка проводит серию игр в Бразилии.
С бразильцами очень легко играть. Они футболисты высоко уровня, с ними ты только прибавляешь. Когда я попал в «Зенит», было очень тяжело на тренировках, но ребята помогают осваиваться. Я беру у них какие-то элементы, оставляю себе и поднимаюсь.
Блистаешь....
Вышел пару раз на поле в сезоне - бац...и титул....
Дзюба вот сидел безтитульный в столице....грустил...
Потом как пришёл к Халку и Малкому - 10 титулов......чуть Месси по титулам не обошёл...)))
Блистаешь....
Вышел пару раз на поле в сезоне - бац...и титул....
Дзюба вот сидел безтитульный в столице....грустил...
Потом как пришёл к Халку и Малкому - 10 титулов......чуть Месси по титулам не обошёл...)))
Прочно осел на лавке и стал в этом плане достойной заменой Бакаеву )))
Прочно осел на лавке и стал в этом плане достойной заменой Бакаеву )))