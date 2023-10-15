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Коваленко: «С бразильцами очень легко играть. С ними ты только прибавляешь»

вчера, 11:35

Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко рассказал о преимуществе матчей против иностранных футболистов. Сейчас российская молодёжка проводит серию игр в Бразилии.

С бразильцами очень легко играть. Они футболисты высоко уровня, с ними ты только прибавляешь. Когда я попал в «Зенит», было очень тяжело на тренировках, но ребята помогают осваиваться. Я беру у них какие-то элементы, оставляю себе и поднимаюсь.

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Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:38
Да не то слово..."прибавляешь".....
Блистаешь....

Вышел пару раз на поле в сезоне - бац...и титул....

Дзюба вот сидел безтитульный в столице....грустил...
Потом как пришёл к Халку и Малкому - 10 титулов......чуть Месси по титулам не обошёл...)))
nubom
nubom
вчера в 13:00
Часто приходится слышать: "Мне повезло, с отличником за одну парту посадили". А какого отличнику с двоечником - почему-то никто не задумывается...
makkie
makkie
вчера в 12:50
Оно и видно, как Коваленко прибавляет.
Прочно осел на лавке и стал в этом плане достойной заменой Бакаеву )))
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