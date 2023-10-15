Коваленко: «С бразильцами очень легко играть. С ними ты только прибавляешь»

Полузащитник «Зенита» рассказал о преимуществе матчей против иностранных футболистов. Сейчас российская молодёжка проводит серию игр в Бразилии.

С бразильцами очень легко играть. Они футболисты высоко уровня, с ними ты только прибавляешь. Когда я попал в «Зенит», было очень тяжело на тренировках, но ребята помогают осваиваться. Я беру у них какие-то элементы, оставляю себе и поднимаюсь.