Бывший тренер «Челси» может возглавить «Манчестер Юнайтед»

Бывший главный тренер «Челси» Грэм Поттер может в скором времени вернуться к работе.
В приглашении английского специалиста заинтересован «Наполи», однако Поттер может отказать итальянскому клубу.
Тренер хочет подождать, чтобы «Манчестер Юнайтед» определился с будущим Эрика тен Хага, потому что МЮ рассматривает Поттера в качестве замены голландскому специалисту.
Но самое интересное, МЮ все равно сводит к тренеру уровня Мойеса, ведь ему могли бы дать время.
Из топ тренеров был только Жозе, но все знают что Жозе долго не держится в клубе, скорее всего пропадает интерес к проекту.
Но самое интересное, МЮ все равно сводит к тренеру уровня Мойеса, ведь ему могли бы дать время.
Из топ тренеров был только Жозе, но все знают что Жозе долго не держится в клубе, скорее всего пропадает интерес к проекту.