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Бывший тренер «Челси» может возглавить «Манчестер Юнайтед»

вчера, 11:32

Бывший главный тренер «Челси» Грэм Поттер может в скором времени вернуться к работе.

В приглашении английского специалиста заинтересован «Наполи», однако Поттер может отказать итальянскому клубу.

Тренер хочет подождать, чтобы «Манчестер Юнайтед» определился с будущим Эрика тен Хага, потому что МЮ рассматривает Поттера в качестве замены голландскому специалисту.

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Все комментарии
Горец М Сефербеков
Горец М Сефербеков
сегодня в 09:20
Верните Каррагера и вы увидите топ Юнайтед!!!
ysrmssj4g3e3
ysrmssj4g3e3
вчера в 16:49
Не долго музыка играла, всё же руководство мю странные люди
XL-965
XL-965
вчера в 16:37
Есть свободный Зидан, Конте летом будет свободен Анчелотти
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 16:25
Берите сразу Моргана.. 😄..
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 14:34, ред.
На горизонте все равно никого нет. Почему бы нет?
Но самое интересное, МЮ все равно сводит к тренеру уровня Мойеса, ведь ему могли бы дать время.
Из топ тренеров был только Жозе, но все знают что Жозе долго не держится в клубе, скорее всего пропадает интерес к проекту.
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 13:15
Поттер угробил Челси и теперь ему кто-то доверит МЮ? Впрочем, на хороших тренеров - засуха! Где их взять? Иных уж нет, а те - далече! Если хозяевам так хочется, пусть пробует и удивляться теперь уже нечему!
lobsterdam
lobsterdam ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 13:12
лысый гений - вездессущий летучий голандец - строит Аякс, не мешайте ему!
Capral
Capral ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 13:01
Приветствую, Саркис!!!
Только пару слов. Полностью с Вами согласен и подписываюсь под каждой буквой!!! Конечно, мне тоже, Поттер очень нравился, а его победа в ЛЧ над Боруссией- была чисто тренерской и очень показательной!!! Я не фанат Поттера, но очень ему симпатизирую. Единственное, что мне в нем не нравилось- это то, что он не задействовал Мудрика... Удачи ему!!!
A.S.A
A.S.A
вчера в 12:54
Поттеру в Челси не дали время на раскачку и в МЮ тоже не дадут, хотя как по мне, вариант вполне интересный, работать будет с тем что есть и трансферов треьовать не станет, Глайзерам это понравится....
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:54
Думаю что ему лучше бы не в МЮ а податься в Италию
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:23
МЮ сейчас неузнаваем.
Вчерашняя игра с аутсайдером это просто нечто...
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 11:41
Вы чё смеётесь там?
7dc9s4xke6fj
7dc9s4xke6fj
вчера в 11:36
Пусть пробует, хуже чем с голландцем не будет
Гость
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