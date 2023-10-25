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Защитник «Ростова» Чернов: «Мы хотим играть в атакующий футбол»

25 октября 2023, 11:14

Защитник «Ростова» Евгений Чернов рассказал о задачах команды на сезон.

Не знаю. Вы смотрите в таблицу, а мы — на то, что хотим играть в атакующий футбол. Хотим, чтобы зрители получали удовольствие от игры, от обилия голов, от наших побед. Поэтому по крайней мере я точно не смотрю в турнирную таблицу. Другие задачи стоят. Хочется, чтобы игры были интересные, чтобы больше людей приходило на стадионы, чтобы по телевизору больше зрителей смотрело матчи. А стоять и отбиваться… Кому это интересно? Никому. Мы хотим играть в атакующий футбол. Приглашаем всех к этому. Так будет интереснее.

Напомним, в матче 12-го тура РПЛ «Ростов» обыграл «Ахмат». Ростовчане занимают 10-е место в турнирной таблице.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
25 октября в 14:44
Пр такой игре будут много и пропускать.
izrafel
izrafel
25 октября в 11:16
Очень похвально что в атакующий.... а вот еще бы с защитой что то сделать, то вообще было бы хорошо.
Гость
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