Защитник «Ростова» Чернов: «Мы хотим играть в атакующий футбол»

Защитник «Ростова» рассказал о задачах команды на сезон.

Не знаю. Вы смотрите в таблицу, а мы — на то, что хотим играть в атакующий футбол. Хотим, чтобы зрители получали удовольствие от игры, от обилия голов, от наших побед. Поэтому по крайней мере я точно не смотрю в турнирную таблицу. Другие задачи стоят. Хочется, чтобы игры были интересные, чтобы больше людей приходило на стадионы, чтобы по телевизору больше зрителей смотрело матчи. А стоять и отбиваться… Кому это интересно? Никому. Мы хотим играть в атакующий футбол. Приглашаем всех к этому. Так будет интереснее.