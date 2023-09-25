У «Ювентуса» впервые за много лет весёлый футбол. Виноваты новый тренер, Кьеза и комики в защите

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вчера, 16:48

Даже проигрывают с душой.

Аллегри нашёл своего Артету

Лишь в одном матче нового сезона «Ювентус» забил менее двух мячей, в день ничьей против «Болоньи». Трижды отличились против «Удинезе» и «Лацио», дважды забили в ворота «Сассуоло». Именно у этого соперника летом переманили тренера. Боссы «Ювентуса» изучили рынок и поняли, что после скандалов и отлучения от еврокубков не заманят никого лучше, чем Аллегри. А уволить Массимилиано помешал его контракт. В прошлом году компенсация за досрочное расторжение составляла 21 млн евро. Также повлияли отказы Тухеля и Зидана.

Владельцы «Ювентуса» побоялись оставлять команду в руках известного тренера в неоднозначном состоянии. С первого июля клуб нанял Франческо Маньянелли. Фанаты Серии А должны помнить рекордсмена «Сассуоло» по количеству матчей, хавбек завершил карьеру в прошлом году. Молодой тренер год поработал наставником по техническому развитию в «Сассуоло». Затем попал в «Ювентус», определяет новый облик команды. Бывший «реджиста», то есть плеймейкер, оттянутый к обороне, приглашен в клуб по просьбе Аллегри, Макс знаком с Франческо.

Маньянелли дали зеленый свет, 38-летний тренер работает над интенсивностью игры «Ювентуса». За счет лидерских качеств Франческо помогает Аллегри восстановить отношения со звездами команды, вроде Кьезы и Влаховича. Гвардиола в «Манчестер Сити» выстраивал связь с коллективом через Артету. После ухода Микеля в «Арсенал» пригласил Энцо Мареску. «Бьянконери» изучили чужой опыт. Появление нового молодого тренера, к которому главный наставник не ревнует, поскольку одобрил его широкие полномочия, может выручить «Ювентус».

В пользу команды сошлись звёзды

Погба не в основе, потому что провалил тест на допинг. Ужасная новость для Поля, если повторный тест покажет, что жульничал при наборе формы после серии травм. И хорошая весть для игры «Ювентуса», вряд ли французу интересен футбол, как в молодости. Обузы на поле не нужны. Пока есть большие вопросы к форме отдельных игроков – Данило бежит так, словно десять лет не играл в футбол, а у МакКенни щеки больше, чем у школьника после лета у бабушки. Но все минусы в отдельно взятом матче может нивелировать везучесть «Ювентуса».

Невзирая на отлучение от еврокубков, клуб не потерял всех важных футболистов. Кьеза не ушел, хотя по уровню мастерства превосходит класс Серии А. Это игрок для состава фаворита Лиги чемпионов. Кроме Кьезы, остался Влахович, хотя не только «Челси» вел переговоры с нападающим. Душан не оставляет такого однозначного впечатления, как Кьеза, но «Ювентус» не лишился профильного форварда. А поскольку новый тренер Маньянелли выбрал схему «3-5-2», в которой Влахович и Федерико играют вместе, то сохранили еще один козырь.

Рабьо присматривался к МЮ и ПСЖ , но француз тоже остался. Пока не получилось заманить в состав Доннарумму, но трансфер возможен в будущем. Щесны не раз выручал «Ювентус», но у него иногда случаются затмения, как против «Сассуоло». Польский голкипер забросил мяч в свои ворота, а потом необдуманно отдал мяч на Гатти, после чего защитник забил в свои ворота один из самых глупых мячей Серии А. Но даже после нелепых эпизодов констатируем, что «Ювентус» не потерял потенциал для серьезной борьбы за первую четверку в Серии А.

Важно не возвращаться в «автобус»

«Ювентус» был смертельно скучной командой. Причем не в чемпионском смысле, когда счет 1:0 понарошку, когда всё контролируешь. Времена дежурных кубков в прошлом, сейчас нужно создавать современный «Ювентус». После четырех голов от «Сассуоло» Аллегри важно не прислушиваться к тренерскому естеству и не возвращать «автобус». Во-первых, не получится, поскольку Гатти это Березуцкий, а не Бонуччи в расцвете сил.

Класса защитников для игры от обороны не хватит. Во-вторых, нынешний «Ювентус» без большого количества суперзвезд проще сохранить зрелищным, даже если мяч у соперника. «Лацио» формально работал против туринцев первым номером. «Ювентус» не прессинговал высоко и плотно, у римлян было много удачных промежуточных передач, а счет на табло 3:1 в пользу туринцев. И причина в активности с первых минут.

На флангах атакующие игроки МакКенни и Костич. В тройке полузащитников играть один в один умеет только Рабьо. Это проблема без мяча, ведь Щесны частенько пропускает лишние голы, которых можно было избежать. Но нет худа без добра, резкий переход из обороны в атаку – козырь нового «Ювентуса». Проект сырой, но перед зрителями живой коллектив. Спустя годы мучений появился шанс шагать в ногу со временем.

Фанаты «бьянконери» молодцы, что заблокировали приезд Лукаку. Ромелу мог бы загулять с закадычным дружком Погба, разочаровав на поле. «Ювентусу» точно не помешают защитники с интеллектом, больно смотреть на характер ошибок нынешней основной тройки. Но как футбольный механизм несовершенные «бьянконери» интереснее, чем скучный и предсказуемый вариант. Живой футбол – это вклад в результаты будущего.

Подопечные Аллегри умеют отрезать соперника от кислорода, забивая без моментов. «Ювентус» не такой монолитный, как солидный «Интер», но это именно то, что нужно команде из Турина – поменять футбол двадцатого века на современную игру.