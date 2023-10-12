В «Реале» лечат зависимость от Модрича и Крооса. А легенды хотят играть постоянно

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вчера, 13:16

Перес и Анчелотти против ветеранов в основе.

Президент «Реала» избавится от легенд

Кроос занятой мужчина вне футбола. У него семья и трое детей. У хавбека «Реала» есть подкаст, создание которого забирает немало времени. Также собственная детская футбольная школа, для которой надо записывать обучающие видео. Немец может завершить карьеру хоть завтра. Свыкается с этой мыслью, хотя она его немного пугает, а разговоры о возрасте злят. Поэтому Кроос не ушел, как и Модрич, хотя обладателя «Золотого мяча» звали саудовские шейхи.

Хавбеки прошлым летом решили, что будут бороться за место в основе «Реала», хотя им намекали, что играть легенды станут заметно реже. Перес, если верить мадридским инсайдерам, которые обычно получают информацию прямо от Флорентино – президент «Реала» обожает вбрасывать нужные ему послания через прессу, в разговорах с Анчелотти просил итальянского тренера в прощальном сезоне в Мадриде реже использовать Модрича и Крооса именно в связке.

Босс «Реала» считает, что зависимость от великой парочки, если через год их не будет в заявке клуба, окажется губительной. Потеряют время на адаптацию молодых хавбеков и других подходов, менее знакомых для соперников. Также Переса смущает объем, который могут выдать два ветерана. В принципе, президент «Реала» прав. Флорентино не подготовился к уходу Бензема, Карим планировал остаться на год, но неожиданно всплыли сотни миллионов евро от шейхов.

Но вот полузащитников у «Реала» хватает, их подписали загодя, а летом подвезли нового любимчика публики Джуда. Беллингем, Вальверде, Тчуамени и Камавинга могут подменить двух легенд в основе в центре поля. Причем переход на новую схему – «4-3-1-2», влияет как раз на позиции хорвата и немца.

Молодой «Мадрид» прессингует выше

Каземиро, Модрич и Кроос – легенды футбола. Но если получить доступ к их персональным данным за последние годы, записанные на тренировках с помощью специальных маек с датчиками, то точно увидите снижение скорости рывков. Не исключаем, что по пробегу в официальных играх могут остаться на привычно высоких позициях, поскольку им не по шестьдесят лет, хотя даже в таком возрасте уникальные атлеты ещё могут бегать марафоны.

Но резкость теряется, это естественный процесс. Каземиро сложно без правильной поддержки молодежи в «Манчестер Юнайтед», а Кроос и Модрич вместе делают «Реал» медленнее, что видели в полуфинале ЛЧ против Гвардиолы. Переса потряс разгром 4:0, да и Анчелотти вряд ли обрадовался, что его основу погоняли, забив два мяча до перерыва в матче, где «Манчестер Сити» владел мячом 60 % времени.

Куртуа не даст соврать – последний кубок чемпионов «Реал» выиграл, действуя без мяча и на характере. Но для прогресса команды и плавного перехода между поколениями важно, чтобы Модрич и Кроос приносили пользу, а не вредили схемам Анчелотти и будущего наставника «Реала», коим может стать Хаби Алонсо, тренер «Байера». У испанца в Бундеслиге низкий прессинг, но в Мадриде мечтают быстрее закрывать полуфланги на чужой половине поля.

Кроос и Модрич справлялись с этой задачей раньше, но пока в основе в центре сразу два игрока, которым заметно за тридцать, действовать выше и агрессивнее не получается. Тем более, теперь в атаке лишь два человека, нет ширины, а позиция у новичка Беллингема высокая, завязанная на атакующих задачах.

Беллингем быстрее всех понял задачу

Легендарный Гути не будет сильным главным тренером, хотя пытался сменить профессию. Но человек с его тонким мышлением обязательно подарит футбольные мысли, которые заставляют задуматься. Бывший атакующий хавбек «Реала» вот так видит настоящее:

Казалось, что после отъезда Месси и Роналду из Европы трон займут Винисиус, Холанд или Мбаппе. Но пока именно Беллингем быстрее всех понял, что трон свободен. И он идёт к нему.

Не стоит перехваливать 20-летнего Джуда, но на старте сезона именно англичанин кажется главным футболистом планеты благодаря шикарной форме и результатам в «Реале». Молодые пошли в атаку, но ветераны важны на длительной дистанции. У Холанда без Де Брюйне есть проблемы в атаке «Манчестер Сити», а Мбаппе не превратил ПСЖ в машину по сбору легких побед без Неймара и Месси.

Всегда нужен баланс. Кроос и Модрич просили не относиться к ним снисходительно, ссылаясь на былые заслуги. Но при этом оба заявили, что хотят играть постоянно. Лука сказал, что готов выходить на поле каждые три дня, а Тони недоволен, что чаще появляется на замену, чем играет в основе. Но даже в таких условиях хавбеки правильно сделали, что остались в «Реале». Без них команда стала бы хуже, опыт важен в раздевалке и на тренировках.

Деклан Райс был в полном восторге от игры против Крооса в матче с Германией. Умение немца выбирать позицию и просчитывать, сколько касаний надо сделать, впечатлило английского хавбека. Кроос завязал со сборной, Модрич хочет сыграть на Евро-2024, и вместе они обучают молодежь в Мадриде.

Полузащитники могут завершить карьеру

Кроосу будет 34 года, а Луке уже 38 лет. Анчелотти правильно делает, что дает им отдых. Для хорвата непривычно провести три подряд матча на скамейке, но в «Реале» грамотно работают в линии полузащиты со сменой поколений. Нашли Беллингема, новичок поменял схему. Давно подписали людей, которые выдадут объем. Вальверде, как и Джуд, умеет взять игру на себя, что доказал его крутой удар в Неаполе – принес победу, взяв игру на себя.

У «Реала» нет стройной автоматической игры, но это нормально на этапе развития команды перед сменой главного тренера. Кроос и Модрич достаточно опытные и мудрые, чтобы не создавать Анчелотти проблемы за полем, хотя Камавинга, Тчуамени и Вальверде не стоит расслабляться. Немец и хорват будут драться за игровую практику, и этот азарт полезен как самим футболистам, так и «Реалу». Ветераны не потеряли интерес к большой игре.

Есть сомнения лишь в стабильности опорника. Тчуамени демонстрировал как подъемы, так и спады. Но у Переса на такой случай всегда припрятан трансферный туз в рукаве. «Реалу» сказочно повезло, что другие гранды прозевали подписать Модрича, а «Бавария» высокомерно отвергла Крооса. Теперь к легендам надо проявить уважение, Анчелотти очень осторожен в высказываниях. Но очевидно, что их эпоха уходит, что приводит к нервам.

Возможно, это последний сезон Тони и Луки в карьере. Дальше их трюки, вроде паса внешней стороной стопы, будет выполнять Беллингем с молодыми коллегами. Осталось обойтись без ссор хавбеков и Анчелотти, а также дождаться лебединой песни. Кроос и Модрич планируют выйти на пик формы к весне.