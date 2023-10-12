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В «Реале» лечат зависимость от Модрича и Крооса. А легенды хотят играть постоянно

вчера, 13:16
Кроос и Модрич

Перес и Анчелотти против ветеранов в основе.

Президент «Реала» избавится от легенд

Кроос занятой мужчина вне футбола. У него семья и трое детей. У хавбека «Реала» есть подкаст, создание которого забирает немало времени. Также собственная детская футбольная школа, для которой надо записывать обучающие видео. Немец может завершить карьеру хоть завтра. Свыкается с этой мыслью, хотя она его немного пугает, а разговоры о возрасте злят. Поэтому Кроос не ушел, как и Модрич, хотя обладателя «Золотого мяча» звали саудовские шейхи.

Хавбеки прошлым летом решили, что будут бороться за место в основе «Реала», хотя им намекали, что играть легенды станут заметно реже. Перес, если верить мадридским инсайдерам, которые обычно получают информацию прямо от Флорентино – президент «Реала» обожает вбрасывать нужные ему послания через прессу, в разговорах с Анчелотти просил итальянского тренера в прощальном сезоне в Мадриде реже использовать Модрича и Крооса именно в связке.

Босс «Реала» считает, что зависимость от великой парочки, если через год их не будет в заявке клуба, окажется губительной. Потеряют время на адаптацию молодых хавбеков и других подходов, менее знакомых для соперников. Также Переса смущает объем, который могут выдать два ветерана. В принципе, президент «Реала» прав. Флорентино не подготовился к уходу Бензема, Карим планировал остаться на год, но неожиданно всплыли сотни миллионов евро от шейхов.

Но вот полузащитников у «Реала» хватает, их подписали загодя, а летом подвезли нового любимчика публики Джуда. Беллингем, Вальверде, Тчуамени и Камавинга могут подменить двух легенд в основе в центре поля. Причем переход на новую схему – «4-3-1-2», влияет как раз на позиции хорвата и немца.

Молодой «Мадрид» прессингует выше

Каземиро, Модрич и Кроос – легенды футбола. Но если получить доступ к их персональным данным за последние годы, записанные на тренировках с помощью специальных маек с датчиками, то точно увидите снижение скорости рывков. Не исключаем, что по пробегу в официальных играх могут остаться на привычно высоких позициях, поскольку им не по шестьдесят лет, хотя даже в таком возрасте уникальные атлеты ещё могут бегать марафоны.

Но резкость теряется, это естественный процесс. Каземиро сложно без правильной поддержки молодежи в «Манчестер Юнайтед», а Кроос и Модрич вместе делают «Реал» медленнее, что видели в полуфинале ЛЧ против Гвардиолы. Переса потряс разгром 4:0, да и Анчелотти вряд ли обрадовался, что его основу погоняли, забив два мяча до перерыва в матче, где «Манчестер Сити» владел мячом 60 % времени.

Куртуа не даст соврать – последний кубок чемпионов «Реал» выиграл, действуя без мяча и на характере. Но для прогресса команды и плавного перехода между поколениями важно, чтобы Модрич и Кроос приносили пользу, а не вредили схемам Анчелотти и будущего наставника «Реала», коим может стать Хаби Алонсо, тренер «Байера». У испанца в Бундеслиге низкий прессинг, но в Мадриде мечтают быстрее закрывать полуфланги на чужой половине поля.

Кроос и Модрич справлялись с этой задачей раньше, но пока в основе в центре сразу два игрока, которым заметно за тридцать, действовать выше и агрессивнее не получается. Тем более, теперь в атаке лишь два человека, нет ширины, а позиция у новичка Беллингема высокая, завязанная на атакующих задачах.

Беллингем быстрее всех понял задачу

Легендарный Гути не будет сильным главным тренером, хотя пытался сменить профессию. Но человек с его тонким мышлением обязательно подарит футбольные мысли, которые заставляют задуматься. Бывший атакующий хавбек «Реала» вот так видит настоящее:

Казалось, что после отъезда Месси и Роналду из Европы трон займут Винисиус, Холанд или Мбаппе. Но пока именно Беллингем быстрее всех понял, что трон свободен. И он идёт к нему.

Не стоит перехваливать 20-летнего Джуда, но на старте сезона именно англичанин кажется главным футболистом планеты благодаря шикарной форме и результатам в «Реале». Молодые пошли в атаку, но ветераны важны на длительной дистанции. У Холанда без Де Брюйне есть проблемы в атаке «Манчестер Сити», а Мбаппе не превратил ПСЖ в машину по сбору легких побед без Неймара и Месси.

Всегда нужен баланс. Кроос и Модрич просили не относиться к ним снисходительно, ссылаясь на былые заслуги. Но при этом оба заявили, что хотят играть постоянно. Лука сказал, что готов выходить на поле каждые три дня, а Тони недоволен, что чаще появляется на замену, чем играет в основе. Но даже в таких условиях хавбеки правильно сделали, что остались в «Реале». Без них команда стала бы хуже, опыт важен в раздевалке и на тренировках.

Деклан Райс был в полном восторге от игры против Крооса в матче с Германией. Умение немца выбирать позицию и просчитывать, сколько касаний надо сделать, впечатлило английского хавбека. Кроос завязал со сборной, Модрич хочет сыграть на Евро-2024, и вместе они обучают молодежь в Мадриде.

Полузащитники могут завершить карьеру

Кроосу будет 34 года, а Луке уже 38 лет. Анчелотти правильно делает, что дает им отдых. Для хорвата непривычно провести три подряд матча на скамейке, но в «Реале» грамотно работают в линии полузащиты со сменой поколений. Нашли Беллингема, новичок поменял схему. Давно подписали людей, которые выдадут объем. Вальверде, как и Джуд, умеет взять игру на себя, что доказал его крутой удар в Неаполе – принес победу, взяв игру на себя.

У «Реала» нет стройной автоматической игры, но это нормально на этапе развития команды перед сменой главного тренера. Кроос и Модрич достаточно опытные и мудрые, чтобы не создавать Анчелотти проблемы за полем, хотя Камавинга, Тчуамени и Вальверде не стоит расслабляться. Немец и хорват будут драться за игровую практику, и этот азарт полезен как самим футболистам, так и «Реалу». Ветераны не потеряли интерес к большой игре.

Есть сомнения лишь в стабильности опорника. Тчуамени демонстрировал как подъемы, так и спады. Но у Переса на такой случай всегда припрятан трансферный туз в рукаве. «Реалу» сказочно повезло, что другие гранды прозевали подписать Модрича, а «Бавария» высокомерно отвергла Крооса. Теперь к легендам надо проявить уважение, Анчелотти очень осторожен в высказываниях. Но очевидно, что их эпоха уходит, что приводит к нервам.

Возможно, это последний сезон Тони и Луки в карьере. Дальше их трюки, вроде паса внешней стороной стопы, будет выполнять Беллингем с молодыми коллегами. Осталось обойтись без ссор хавбеков и Анчелотти, а также дождаться лебединой песни. Кроос и Модрич планируют выйти на пик формы к весне.

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S.L.I.P.
S.L.I.P.
сегодня в 09:47
Лично мне кажется, смотрю почти каждый матч, что проблемы особой нет, наоборот давно не видел такой разносторонней игры полузащиты Реала.

После ухода Роналду была попытка восполнить интенсивность угроз со стороны вингеров в лице Вини, в основном, и, честно говоря, получилось средне. Вини не киллер, как Роналду.
Сразу всплыла проблема отсутствия чистого ЦАПа. Модрич и Кроос системообразующие игроки, это видно по их относительно скромной статистике голевых пасов и тем более голов.

Теперь есть ЦАП - Беллингем. Сразу понизилось количество пропущенных голов, как ни странно, полагаю дело в том, что теперь нет такого количества потерь в атаке, какое было при постоянном стремлении Вини создать опасность дриблингом.

Отсюда следует, что Кроос и Модрич теперь идеально подходят для игры против автобусов, а в матчах с агрессивным соперником в атаке, центр поля прекрасно выгрызают кони типа Вальверде, Камавинги и Тчуамени.
Алексей Богатов
Алексей Богатов
вчера в 18:37
По Модричу понятно,но Кросс никогда не отличался скоростью и атлетичеостью,у него всегда были другие козыри,и с возрастом они никуда не делись
Валерыч
Валерыч
вчера в 15:40, ред.
При всём уважении к этим легендам надо признать, что лучшие годы у них уже позади. Кроосу - 33 года, Модричу - 38. Скорости у них уже не те, да и физика тоже.
Оба годятся сейчас только на ротацию. Они сейчас больше тормозят Реал, чем усиливают. Если они разумные, то должны понять, что нужно уступать дорогу молодым и талантливым игрокам, тем, которые реально способны усилить клуб,
тем более, такой великий и знаменитый, как "Реал".
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 15:14
Всегда относился с уважением к Модричу, но он как мне кажется повторяет ошибку многих и со временем превращается в клоуна.
Помню как легенда фк "Рома" Франческо Тотти уходил из клуба, а точнее он не хотел уходить и ему уже в открытую говорили и в клубе и болельщики, что надо уйти и не превращаться в этого самого клоуна.
Да в жизни наступает этот момент, когда надо уйти с высоко поднятой головой и о тебе будут слагать песни, но стоит перебродить и отношения уже другое.
Нет к тому же Тотти сейчас относятся как к легенде и всегда к нему относились и будут относиться, но в конце карьеры жалко было смотреть, а от фанатов было услышано столько неприятного.
Модричу надо подумать и сделать правильный выбор, ну если он хочет быть клоуном для одних, вызывать жалость у других, то тогда он очень глупый человек, несмотря на то, что футболист был ранее великолепным.
Гость
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