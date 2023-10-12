В «Реале» лечат зависимость от Модрича и Крооса. А легенды хотят играть постоянно

Перес и Анчелотти против ветеранов в основе.
Президент «Реала» избавится от легенд
Кроос занятой мужчина вне футбола. У него семья и трое детей. У хавбека «Реала» есть подкаст, создание которого забирает немало времени. Также собственная детская футбольная школа, для которой надо записывать обучающие видео. Немец может завершить карьеру хоть завтра. Свыкается с этой мыслью, хотя она его немного пугает, а разговоры о возрасте злят. Поэтому Кроос не ушел, как и Модрич, хотя обладателя «Золотого мяча» звали саудовские шейхи.
Хавбеки прошлым летом решили, что будут бороться за место в основе «Реала», хотя им намекали, что играть легенды станут заметно реже. Перес, если верить мадридским инсайдерам, которые обычно получают информацию прямо от Флорентино – президент «Реала» обожает вбрасывать нужные ему послания через прессу, в разговорах с Анчелотти просил итальянского тренера в прощальном сезоне в Мадриде реже использовать Модрича и Крооса именно в связке.
Босс «Реала» считает, что зависимость от великой парочки, если через год их не будет в заявке клуба, окажется губительной. Потеряют время на адаптацию молодых хавбеков и других подходов, менее знакомых для соперников. Также Переса смущает объем, который могут выдать два ветерана. В принципе, президент «Реала» прав. Флорентино не подготовился к уходу Бензема, Карим планировал остаться на год, но неожиданно всплыли сотни миллионов евро от шейхов.
Но вот полузащитников у «Реала» хватает, их подписали загодя, а летом подвезли нового любимчика публики Джуда. Беллингем, Вальверде, Тчуамени и Камавинга могут подменить двух легенд в основе в центре поля. Причем переход на новую схему – «4-3-1-2», влияет как раз на позиции хорвата и немца.
Молодой «Мадрид» прессингует выше
Каземиро, Модрич и Кроос – легенды футбола. Но если получить доступ к их персональным данным за последние годы, записанные на тренировках с помощью специальных маек с датчиками, то точно увидите снижение скорости рывков. Не исключаем, что по пробегу в официальных играх могут остаться на привычно высоких позициях, поскольку им не по шестьдесят лет, хотя даже в таком возрасте уникальные атлеты ещё могут бегать марафоны.
Но резкость теряется, это естественный процесс. Каземиро сложно без правильной поддержки молодежи в «Манчестер Юнайтед», а Кроос и Модрич вместе делают «Реал» медленнее, что видели в полуфинале ЛЧ против Гвардиолы. Переса потряс разгром 4:0, да и Анчелотти вряд ли обрадовался, что его основу погоняли, забив два мяча до перерыва в матче, где «Манчестер Сити» владел мячом 60 % времени.
Куртуа не даст соврать – последний кубок чемпионов «Реал» выиграл, действуя без мяча и на характере. Но для прогресса команды и плавного перехода между поколениями важно, чтобы Модрич и Кроос приносили пользу, а не вредили схемам Анчелотти и будущего наставника «Реала», коим может стать Хаби Алонсо, тренер «Байера». У испанца в Бундеслиге низкий прессинг, но в Мадриде мечтают быстрее закрывать полуфланги на чужой половине поля.
Кроос и Модрич справлялись с этой задачей раньше, но пока в основе в центре сразу два игрока, которым заметно за тридцать, действовать выше и агрессивнее не получается. Тем более, теперь в атаке лишь два человека, нет ширины, а позиция у новичка Беллингема высокая, завязанная на атакующих задачах.
Беллингем быстрее всех понял задачу
Легендарный Гути не будет сильным главным тренером, хотя пытался сменить профессию. Но человек с его тонким мышлением обязательно подарит футбольные мысли, которые заставляют задуматься. Бывший атакующий хавбек «Реала» вот так видит настоящее:
Казалось, что после отъезда Месси и Роналду из Европы трон займут Винисиус, Холанд или Мбаппе. Но пока именно Беллингем быстрее всех понял, что трон свободен. И он идёт к нему.
Не стоит перехваливать 20-летнего Джуда, но на старте сезона именно англичанин кажется главным футболистом планеты благодаря шикарной форме и результатам в «Реале». Молодые пошли в атаку, но ветераны важны на длительной дистанции. У Холанда без Де Брюйне есть проблемы в атаке «Манчестер Сити», а Мбаппе не превратил ПСЖ в машину по сбору легких побед без Неймара и Месси.
Всегда нужен баланс. Кроос и Модрич просили не относиться к ним снисходительно, ссылаясь на былые заслуги. Но при этом оба заявили, что хотят играть постоянно. Лука сказал, что готов выходить на поле каждые три дня, а Тони недоволен, что чаще появляется на замену, чем играет в основе. Но даже в таких условиях хавбеки правильно сделали, что остались в «Реале». Без них команда стала бы хуже, опыт важен в раздевалке и на тренировках.
Деклан Райс был в полном восторге от игры против Крооса в матче с Германией. Умение немца выбирать позицию и просчитывать, сколько касаний надо сделать, впечатлило английского хавбека. Кроос завязал со сборной, Модрич хочет сыграть на Евро-2024, и вместе они обучают молодежь в Мадриде.
Полузащитники могут завершить карьеру
Кроосу будет 34 года, а Луке уже 38 лет. Анчелотти правильно делает, что дает им отдых. Для хорвата непривычно провести три подряд матча на скамейке, но в «Реале» грамотно работают в линии полузащиты со сменой поколений. Нашли Беллингема, новичок поменял схему. Давно подписали людей, которые выдадут объем. Вальверде, как и Джуд, умеет взять игру на себя, что доказал его крутой удар в Неаполе – принес победу, взяв игру на себя.
У «Реала» нет стройной автоматической игры, но это нормально на этапе развития команды перед сменой главного тренера. Кроос и Модрич достаточно опытные и мудрые, чтобы не создавать Анчелотти проблемы за полем, хотя Камавинга, Тчуамени и Вальверде не стоит расслабляться. Немец и хорват будут драться за игровую практику, и этот азарт полезен как самим футболистам, так и «Реалу». Ветераны не потеряли интерес к большой игре.
Есть сомнения лишь в стабильности опорника. Тчуамени демонстрировал как подъемы, так и спады. Но у Переса на такой случай всегда припрятан трансферный туз в рукаве. «Реалу» сказочно повезло, что другие гранды прозевали подписать Модрича, а «Бавария» высокомерно отвергла Крооса. Теперь к легендам надо проявить уважение, Анчелотти очень осторожен в высказываниях. Но очевидно, что их эпоха уходит, что приводит к нервам.
Возможно, это последний сезон Тони и Луки в карьере. Дальше их трюки, вроде паса внешней стороной стопы, будет выполнять Беллингем с молодыми коллегами. Осталось обойтись без ссор хавбеков и Анчелотти, а также дождаться лебединой песни. Кроос и Модрич планируют выйти на пик формы к весне.
После ухода Роналду была попытка восполнить интенсивность угроз со стороны вингеров в лице Вини, в основном, и, честно говоря, получилось средне. Вини не киллер, как Роналду.
Сразу всплыла проблема отсутствия чистого ЦАПа. Модрич и Кроос системообразующие игроки, это видно по их относительно скромной статистике голевых пасов и тем более голов.
Теперь есть ЦАП - Беллингем. Сразу понизилось количество пропущенных голов, как ни странно, полагаю дело в том, что теперь нет такого количества потерь в атаке, какое было при постоянном стремлении Вини создать опасность дриблингом.
Отсюда следует, что Кроос и Модрич теперь идеально подходят для игры против автобусов, а в матчах с агрессивным соперником в атаке, центр поля прекрасно выгрызают кони типа Вальверде, Камавинги и Тчуамени.
После ухода Роналду была попытка восполнить интенсивность угроз со стороны вингеров в лице Вини, в основном, и, честно говоря, получилось средне. Вини не киллер, как Роналду.
Сразу всплыла проблема отсутствия чистого ЦАПа. Модрич и Кроос системообразующие игроки, это видно по их относительно скромной статистике голевых пасов и тем более голов.
Теперь есть ЦАП - Беллингем. Сразу понизилось количество пропущенных голов, как ни странно, полагаю дело в том, что теперь нет такого количества потерь в атаке, какое было при постоянном стремлении Вини создать опасность дриблингом.
Отсюда следует, что Кроос и Модрич теперь идеально подходят для игры против автобусов, а в матчах с агрессивным соперником в атаке, центр поля прекрасно выгрызают кони типа Вальверде, Камавинги и Тчуамени.
Оба годятся сейчас только на ротацию. Они сейчас больше тормозят Реал, чем усиливают. Если они разумные, то должны понять, что нужно уступать дорогу молодым и талантливым игрокам, тем, которые реально способны усилить клуб,
тем более, такой великий и знаменитый, как "Реал".
Оба годятся сейчас только на ротацию. Они сейчас больше тормозят Реал, чем усиливают. Если они разумные, то должны понять, что нужно уступать дорогу молодым и талантливым игрокам, тем, которые реально способны усилить клуб,
тем более, такой великий и знаменитый, как "Реал".
Помню как легенда фк "Рома" Франческо Тотти уходил из клуба, а точнее он не хотел уходить и ему уже в открытую говорили и в клубе и болельщики, что надо уйти и не превращаться в этого самого клоуна.
Да в жизни наступает этот момент, когда надо уйти с высоко поднятой головой и о тебе будут слагать песни, но стоит перебродить и отношения уже другое.
Нет к тому же Тотти сейчас относятся как к легенде и всегда к нему относились и будут относиться, но в конце карьеры жалко было смотреть, а от фанатов было услышано столько неприятного.
Модричу надо подумать и сделать правильный выбор, ну если он хочет быть клоуном для одних, вызывать жалость у других, то тогда он очень глупый человек, несмотря на то, что футболист был ранее великолепным.
Помню как легенда фк "Рома" Франческо Тотти уходил из клуба, а точнее он не хотел уходить и ему уже в открытую говорили и в клубе и болельщики, что надо уйти и не превращаться в этого самого клоуна.
Да в жизни наступает этот момент, когда надо уйти с высоко поднятой головой и о тебе будут слагать песни, но стоит перебродить и отношения уже другое.
Нет к тому же Тотти сейчас относятся как к легенде и всегда к нему относились и будут относиться, но в конце карьеры жалко было смотреть, а от фанатов было услышано столько неприятного.
Модричу надо подумать и сделать правильный выбор, ну если он хочет быть клоуном для одних, вызывать жалость у других, то тогда он очень глупый человек, несмотря на то, что футболист был ранее великолепным.