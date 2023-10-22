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Ивич: «Я не тот тренер, который любит играть в уличный футбол»

вчера, 10:14

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич ответил на вопрос, как владелец «чёрно-зелёных» Сергей Галицкий относится к изменению стиля игры команды.

Как Галицкий относится к изменению стиля игры «Краснодара»? Как мы забили первый гол сегодня? Это не была комбинация? Некрасивая? Сколько голов мы забили к этому моменту в чемпионате? Что такое футбол, почему мы играем в футбол? Играем как профессионалы, верно? Футболисты — профессионалы, и мы — профессионалы. И они играют сегодня, как профессионалы — ради победы. Есть любительский футбол, где ты можешь играть как хочешь. Уличный футбол. Это уличный футбол — собраться поиграть, и неважно, кто победит.

Я не тот тренер, который любит играть в уличный футбол. Мне нравится играть в красивый футбол, но ради победы. Потому что если я не буду побеждать, то меня… «Пока-пока»… Верно?

Ранее сообщалось, что «Краснодар» идёт по своему лучшему графику в истории.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 14:18
Ага, но если бы еще в Краснодаре играли- Пеле, Гаринча и другие, то да- можно было сделать скидку. Краснодар, сейчас, немногим отличается от игры твоего Спартака. Акцент делается исключительно на атаку, пренебрегая не только обороной, но и организацией игры в целом, а это- уже вопрос к тренеру. Конечно, можно вспомнить Зарю- случайного чемпиона в 1972-м, в которой, кроме Куксова и Онищенко никого и не было, но это случай, недоразумение. Да и тренер был талантливый- Г.Зонин! В Краснодаре, игра строится совсем по другому- здесь, внешние эффекты привыше всего, чтобы, Ивич не говорил...
Сп62
Сп62
вчера в 14:02, ред.
И красота футбола, и практичность в футболе имеют право на жизнь. Многое зависит от набора иполнителей. В своё время никто же не отрицал девиз бразильцев: вы забьёте сколько можете, мы забьём сколько захочем. Сегодня тренер вряд ли возьмёт такой девиз на вооружение. Приходится думать и о своей судьбе.
Capral
Capral
вчера в 13:48, ред.
Аркадий, ты о каком балансе говоришь???!!! В том то и дело, что нет баланса!!! Баланс, когда все линии в команде сбалансированы!!! У Краснодара дырявая оборона без подстраховки!!! Нет гармоничного сочетания между позициями. Вся игра строится через двух людей- Сперцяна и Кордобы. Что касается Федотова, то, он, уделал в финале кубка твоего Ивича!!! Смотри реально на вещи!!! Команда играет в футбол ради футбола. Да, красиво играет, комбинационно и остро, но, без надёжной обороны, стать чемпионом сложно.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 12:43, ред.
Краснодар пропустил 7 голов. Меньше всех остальных клубов, это ответ хейтерам, кто пытается принизить роль тренера в команде. То, что Кордоба заиграл, это тоже заслуга Ивича. Это не хвалёный Федотов, чей клуб пропустил два раза больше). И забивают по "большим праздникам". В команде появился баланс в игре между защитой и атакой, к чему я все время призывал Галицкого уйти от романтики. Другое дело несколько неудачных матчей портят всю картину, но это нормально. Спад должен быть и невозможно пройти всю дистанцию на коне).
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 11:58
А вот тут- он слукавил. Если говорить откровенно, то футбол Краснодара, как раз больше заточен на красоту, комбинационность и привлекательность, нежели на результат. Если тренер, в пример Лобановскому, думает о результате, то он, в первую очередь должен позаботиться о защите собственных ворот. Защита Краснодара- проходная, не чемпионская. Когда Зенит становился чемпионом 5 раз подряд, то все линии в команде- были практически образцовые, и играла команда в системный, организованный футбол, чего не скажешь о Краснодаре. Многие пели дефирамбы обороне быков, мол, в 10 турах всего три пропущенных мяча. Но вот, а сейчас, в двух играх- уже 4! И это, с командами- далеко не с самыми топовыми. Ивич может говорить всё что угодно, но надо же и самому понимать... Ивич чувствует, что его команда начинает сдавать, поэтому и интервью такое натянутое. Я не хороню Краснодар, но только пытаюсь понять, за счет чего, Ивич хочет стать чемпионом.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 11:45, ред.
Именно это он и имел ввиду..
"Мне нравится играть в красивый футбол, но ради победы"

А тут профессиональный...а не уличный...и о красоте речи нет...будут играть без понтов и выкрутасов...без красоты и финтов....а просто ради результата....

Он имел ввиду что красота присуща непрофессиональному футболу - тут не уместна...пусть на улице играют пяточками и финтами...а тут строгость-мать порядка...увидел мяч - выбил...не пропустил - и ты молодец...

Но сант-паульские семаковцы я уверен будут играть против Краснодара дома именно в красивый футбол....

Вот тогда и посмотрим...чья возьмёт....
Футбол бразильских улочек...или футбол сербской практичности...))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 11:44
А что уличный футбро красивый? Он все верно сказал
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 11:42
Столько слов....
Можно было уместить в одну ёмкую фразу...

"Я предпочитаю результат, красоте футбола"
Djebrael
Djebrael
вчера в 10:35
Хочется пожелать удачи и тренеру и клубу.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 10:34
Конечно как болельщик Локо, хочу чемпионства своей команде, но если не Локо, то пусть им стане Краснодар.
Ну во первых Краснодар наконец то войдёт в когорту топ клубов РПЛ и расширит географию победителей.
А самое главное чемпионство команды будет дань Галицкому за все его старания.
Ивичу удачи!!!
Capral
Capral
вчера в 10:22
Похоже у Ивича начинается нервяк. Нервное интервью. Уличный футбол? Ну, если у команды нет защиты, если нет фундамента и команда играет в стихийный футбол, то, такой футбол, где-то граничит с уличным. Не хочу говорить с дворовым, это конечно не так, в команде много мастеров, но футбол Краснодара, мне напоминает футбол Динамо- исполнители замечательные, а футбол бессистемный...
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 10:18
Ивич вежливо дал понять, что Спартаку нет смысла даже обращаться к нему.
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