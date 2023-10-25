В «Реале Сосьедад» оценили дебют Захаряна в Лиге чемпионов

Пресс-атташе «Реала Сосьедад» Йон Андер Мундуате высказался о дебюте полузащитника в Лиге чемпионов.

Российский хавбек вышел на замену на 76-й минуте матча 3-го тура группового этапа с «Бенфикой» (1:0), не отметившись за сыгранное время результативными действиями.

Арсен счастлив, что дебютировал в Лиге чемпионов. Это важное событие. Что касается долгого отсутствия результативных действий Захаряна, нас это совершенно не расстраивает. Клуб возлагает на него большие надежды. Мы уверены, что со временем он станет для нас ключевым игроком.