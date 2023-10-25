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В «Реале Сосьедад» оценили дебют Захаряна в Лиге чемпионов

25 октября 2023, 15:12
БенфикаЛоготип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)0 : 1Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал СосьедадМатч завершен

Пресс-атташе «Реала Сосьедад» Йон Андер Мундуате высказался о дебюте полузащитника Арсена Захаряна в Лиге чемпионов.

Российский хавбек вышел на замену на 76-й минуте матча 3-го тура группового этапа с «Бенфикой» (1:0), не отметившись за сыгранное время результативными действиями.

Арсен счастлив, что дебютировал в Лиге чемпионов. Это важное событие. Что касается долгого отсутствия результативных действий Захаряна, нас это совершенно не расстраивает. Клуб возлагает на него большие надежды. Мы уверены, что со временем он станет для нас ключевым игроком.

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Все комментарии
Ев17
Ев17
25 октября в 21:50
Видно было, что выполнял установку тренера, как и все - держать результат. Три очка важнее, чем проявить себя, рискуя привозом
Ironigor
Ironigor
25 октября в 15:14
Дай то бог чтобы действительно смог заиграть в Реал Сосьедад. Что-то просто верится с трудом. Удачи в любом случае.
Гость
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