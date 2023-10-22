РПЛ теперь лига без страшных фаворитов. Даже «Зенит» и «Спартак» можно обыгрывать

«Краснодар» тоже не останется непобеждённым.
Ни у одной команды нет морального превосходства
В любых состязаниях важна моральная составляющая. Даже в утопических произведениях, вроде «Игры в кальмара», где победой является жизнь, а поражение сопряжено со смертью участника, психологические факторы на первом плане, а не только удача. У тренера «Краснодара» Ивича очень скучный, прагматичный и при этом правильный подход к футболу. Владимир играет на результат, поскольку считает беготню ради удовольствия уделом уличных состязаний.
Поэтому «горожане» пока единственная команда РПЛ без поражений. Хотя им тоже везло с сэйвами Сафонова, промахами соперников и своевременными голами. «Краснодар» четырежды играл вничью, дважды побеждал в один мяч. У лидера РПЛ нет ни одной разгромной победы. Даже самая скромная команда турнира – новичок «Балтика», дома навязала фавориту борьбу. Команда Игнашевича реализовала свои моменты, вышла вперед, заставила «Краснодар» отыгрываться.
«Зенит» без Малкома и Кузяева уважают, но не боятся. «Спартак» и ЦСКА не страшат никого в РПЛ много лет. Но раньше была более заметная разница между фаворитами и середняками, а события последних лет в РПЛ её стерли. И началось всё с психологии. Нет у середняков и аутсайдеров ощущения, будто фавориты невероятно уверенные в себе. Замешательство видели в глазах игроков «Зенита» и ЦСКА, «Локомотива» и «Краснодара». Разница в классе тоже сократилась.
Матчи середняков и аутсайдеров теперь непредсказуемые
В прошлом сезоне быстро стало понятно, что «Химкам» и «Торпедо» крышка, они вылетят. Подмосковный клуб проиграл в 20 матчах, столичная команда уступила в 23 поединках. Остальные сражались, а успешные в этом сезоне «Крылья Советов» дрались за право избежать стыковых матчей, финишировали на двенадцатом месте. Сейчас в том районе «Ростов», который весной мог стать второй командой чемпионата, но Карпин проиграл 4 из последних 5 матчей, подарив ЦСКА и «Спартаку» места на пьедестале.
Но если у московских дерби отдельная логика, построенная на многолетнем соперничестве или вражде, то середняки обычно различались по готовности. По ходу прошлого сезона было понятно, что «Ростов» и «Ахмат» в порядке, а вот уральцы и сочинцы не тянут. Теперь всё иначе. Сначала «Урал» Ганчаренко набрал 13 очков в первых пяти турах, опережали многих фаворитов. В последующих семи матчах РПЛ «шмели» не сумели никого обыграть. Набрали лишь три очка благодаря мировым.
Отдельные результаты были скандальными, другие построены на ошибках соперников. Был сильный, готовый к сезону «Урал», а теперь его все обыграют, как сегодня «Сочи». Этот клуб ни разу в сезоне не побеждал на выезде до визита в Екатеринбург, а также не выигрывал в шести турах подряд. Теперь невозможно ничего прогнозировать в РПЛ, исходя строго из фактов о недавнем прошлом. Например, «Крылья Советов» обыграли 4:0 «Спартак», а затем сразу уступили «Пари НН», большие перепады в игре.
Влияют дефицит опытных звёзд и засилье молодых футболистов
Какие выводы можно сделать из наблюдения сезона? Во-первых, РПЛ становится интереснее, чаще будут неожиданные результаты. Во-вторых, у нестабильности есть причины. Половина участников чемпионата это футболисты не старше двадцати пяти лет. Каждый четвертый игрок, который появлялся в этом сезоне на поле в РПЛ, моложе двадцати трех лет. Сто человек, причем многие, вроде Мелехина, Волкова, Денисова, Фассона, Кривцова и Мухина, играют очень часто.
В этом списке нет никого стабильного, ведь эта характеристика выдается после длительного равномерного отрезка, а парням от 19 до 22 лет. Нападающий «Динамо» Тюкавин играет нестабильно, и это объяснимо, как и нестабильная игра 22-летнего защитника Эраковича из «Зенита». Появился Салтыков в «Крыльях Советов», но ему 19 лет, весной будет сложно выдать такой сильный отрезок, как сейчас. В РПЛ всего 60 футболистов от тридцати одного года и выше.
Причем девять из них это голкиперы. Также важно, что самые востребованные ветераны в основном играют не за фаворитов. Есть Промес, Шунин, Дзюба, Заболотный, Смолов и Акинфеев, но проверенных бойцов больше у «Рубина», «Пари НН», «Факела» и «Ахмата». Ведущим клубам не хватает стабильности, поскольку у них объективно мало состоявшихся вожаков с чемпионским опытом. Это не касается только «Зенита», но у остальных мало чемпионов РПЛ в заявке.
Теперь каждый может обыграть любого, и это не всегда плохо
Бывают туры скучнее, как этот. Пауза на игры сборных смущает даже сыгранные команды. Но большая редкость в сильных лигах, чтобы последняя команда имела законные шансы против первой. Москвичи, «Зенит» и «Краснодар» по-прежнему существенно опережают другие команды по расходам, но вот огромной разницы в футболе нет. «Спартак» может откровенно плохо сыграть против самых разных соперников, а по средней оценке «Зенит» не сильно оторвался от «Факела».
Уровень игроков отличается, но как часто Барриос в этом сезоне показывал такой футбол, как сегодня против «Крыльев Советов»? Реже, чем Семаку хочется. Отличительная черта РПЛ, ведь в топ-5 пул фаворитов сформирован иначе. Там будут сенсационные победы аутсайдеров, но по причине нагрузок и усталости, а не из-за усреднения класса. РПЛ, где больше нет фаворитов – «Краснодар» легко может завершить сезон или чемпионом, или на пятой строчке, выглядит любопытно.
А если «Сочи» и «Ростов» не утонут с концами (Карпин заставил своих ребят включиться с «Ахматом»), то получится лига без аутсайдеров, что отдельно приятно. Пусть не великий футбол, зато со всех сил и невероятно непредсказуемые игры. «Сочи» может обыграть «Краснодар» в будущем. «Оренбург» набирал три заслуженных очка против «Зенита». «Урал» до плохой серии победил ЦСКА и «Спартак», а команда Абаскаля лишь сегодня провела достойный матч после длительной паузы. Они вместе проходят шторм, и чем больше неожиданностей – тем интереснее.
Вообще я сам сомневаюсь в возможности "Балтики" остаться в РПЛ на следующий сезон,но что эта команда с совершенно новым,непривычным пока лицом и манерой игры,это точно.Поэтому всех ставит в тупик,и выгребают конкуренты за счёт общего(более высокого) класса и сыгранности.Дай бог,чтобы у них всё скорее притёрлось и заработало.
Вообще я сам сомневаюсь в возможности "Балтики" остаться в РПЛ на следующий сезон,но что эта команда с совершенно новым,непривычным пока лицом и манерой игры,это точно.Поэтому всех ставит в тупик,и выгребают конкуренты за счёт общего(более высокого) класса и сыгранности.Дай бог,чтобы у них всё скорее притёрлось и заработало.
А болельщику Локо там внизу лишь напомню,что Спартак за последние 5 лет 8 поражений нанес железу ,в четыре раза больше чем в ответ.Так что автор не так уж и не прав
А болельщику Локо там внизу лишь напомню,что Спартак за последние 5 лет 8 поражений нанес железу ,в четыре раза больше чем в ответ.Так что автор не так уж и не прав
Спартак в 21 веке проигрывает много, а бывают сезоны где он проигрывает до неприличия много.
К примеру в сезоне 21/22 Спартак выиграл 10 матчей, а проиграл 12 матчей с разницей голов -4.
В сезоне 19/20 похожая статистика 11-13.
Да это в 90-х было когда Спартак имел бюджет больше всех и скупал всех лучших российских футболистов с ним главное было сыграть достойно, то в 21 веке, а особенно в последние 10-15 лет даже в Москву команды едут за победой.
Кстати Зенит сейчас это Спартак из 90-х. скупают всех подряд.
Спартак в 21 веке проигрывает много, а бывают сезоны где он проигрывает до неприличия много.
К примеру в сезоне 21/22 Спартак выиграл 10 матчей, а проиграл 12 матчей с разницей голов -4.
В сезоне 19/20 похожая статистика 11-13.
Да это в 90-х было когда Спартак имел бюджет больше всех и скупал всех лучших российских футболистов с ним главное было сыграть достойно, то в 21 веке, а особенно в последние 10-15 лет даже в Москву команды едут за победой.
Кстати Зенит сейчас это Спартак из 90-х. скупают всех подряд.