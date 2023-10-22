РПЛ теперь лига без страшных фаворитов. Даже «Зенит» и «Спартак» можно обыгрывать

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вчера, 21:32

«Краснодар» тоже не останется непобеждённым.

Ни у одной команды нет морального превосходства

В любых состязаниях важна моральная составляющая. Даже в утопических произведениях, вроде «Игры в кальмара», где победой является жизнь, а поражение сопряжено со смертью участника, психологические факторы на первом плане, а не только удача. У тренера «Краснодара» Ивича очень скучный, прагматичный и при этом правильный подход к футболу. Владимир играет на результат, поскольку считает беготню ради удовольствия уделом уличных состязаний.

Поэтому «горожане» пока единственная команда РПЛ без поражений. Хотя им тоже везло с сэйвами Сафонова, промахами соперников и своевременными голами. «Краснодар» четырежды играл вничью, дважды побеждал в один мяч. У лидера РПЛ нет ни одной разгромной победы. Даже самая скромная команда турнира – новичок «Балтика», дома навязала фавориту борьбу. Команда Игнашевича реализовала свои моменты, вышла вперед, заставила «Краснодар» отыгрываться.

«Зенит» без Малкома и Кузяева уважают, но не боятся. «Спартак» и ЦСКА не страшат никого в РПЛ много лет. Но раньше была более заметная разница между фаворитами и середняками, а события последних лет в РПЛ её стерли. И началось всё с психологии. Нет у середняков и аутсайдеров ощущения, будто фавориты невероятно уверенные в себе. Замешательство видели в глазах игроков «Зенита» и ЦСКА , «Локомотива» и «Краснодара». Разница в классе тоже сократилась.

Матчи середняков и аутсайдеров теперь непредсказуемые

В прошлом сезоне быстро стало понятно, что «Химкам» и «Торпедо» крышка, они вылетят. Подмосковный клуб проиграл в 20 матчах, столичная команда уступила в 23 поединках. Остальные сражались, а успешные в этом сезоне «Крылья Советов» дрались за право избежать стыковых матчей, финишировали на двенадцатом месте. Сейчас в том районе «Ростов», который весной мог стать второй командой чемпионата, но Карпин проиграл 4 из последних 5 матчей, подарив ЦСКА и «Спартаку» места на пьедестале.

Но если у московских дерби отдельная логика, построенная на многолетнем соперничестве или вражде, то середняки обычно различались по готовности. По ходу прошлого сезона было понятно, что «Ростов» и «Ахмат» в порядке, а вот уральцы и сочинцы не тянут. Теперь всё иначе. Сначала «Урал» Ганчаренко набрал 13 очков в первых пяти турах, опережали многих фаворитов. В последующих семи матчах РПЛ «шмели» не сумели никого обыграть. Набрали лишь три очка благодаря мировым.

Отдельные результаты были скандальными, другие построены на ошибках соперников. Был сильный, готовый к сезону «Урал», а теперь его все обыграют, как сегодня «Сочи». Этот клуб ни разу в сезоне не побеждал на выезде до визита в Екатеринбург, а также не выигрывал в шести турах подряд. Теперь невозможно ничего прогнозировать в РПЛ , исходя строго из фактов о недавнем прошлом. Например, «Крылья Советов» обыграли 4:0 «Спартак», а затем сразу уступили «Пари НН», большие перепады в игре.

Влияют дефицит опытных звёзд и засилье молодых футболистов

Какие выводы можно сделать из наблюдения сезона? Во-первых, РПЛ становится интереснее, чаще будут неожиданные результаты. Во-вторых, у нестабильности есть причины. Половина участников чемпионата это футболисты не старше двадцати пяти лет. Каждый четвертый игрок, который появлялся в этом сезоне на поле в РПЛ , моложе двадцати трех лет. Сто человек, причем многие, вроде Мелехина, Волкова, Денисова, Фассона, Кривцова и Мухина, играют очень часто.

В этом списке нет никого стабильного, ведь эта характеристика выдается после длительного равномерного отрезка, а парням от 19 до 22 лет. Нападающий «Динамо» Тюкавин играет нестабильно, и это объяснимо, как и нестабильная игра 22-летнего защитника Эраковича из «Зенита». Появился Салтыков в «Крыльях Советов», но ему 19 лет, весной будет сложно выдать такой сильный отрезок, как сейчас. В РПЛ всего 60 футболистов от тридцати одного года и выше.

Причем девять из них это голкиперы. Также важно, что самые востребованные ветераны в основном играют не за фаворитов. Есть Промес, Шунин, Дзюба, Заболотный, Смолов и Акинфеев, но проверенных бойцов больше у «Рубина», «Пари НН», «Факела» и «Ахмата». Ведущим клубам не хватает стабильности, поскольку у них объективно мало состоявшихся вожаков с чемпионским опытом. Это не касается только «Зенита», но у остальных мало чемпионов РПЛ в заявке.

Теперь каждый может обыграть любого, и это не всегда плохо

Бывают туры скучнее, как этот. Пауза на игры сборных смущает даже сыгранные команды. Но большая редкость в сильных лигах, чтобы последняя команда имела законные шансы против первой. Москвичи, «Зенит» и «Краснодар» по-прежнему существенно опережают другие команды по расходам, но вот огромной разницы в футболе нет. «Спартак» может откровенно плохо сыграть против самых разных соперников, а по средней оценке «Зенит» не сильно оторвался от «Факела».

Уровень игроков отличается, но как часто Барриос в этом сезоне показывал такой футбол, как сегодня против «Крыльев Советов»? Реже, чем Семаку хочется. Отличительная черта РПЛ , ведь в топ-5 пул фаворитов сформирован иначе. Там будут сенсационные победы аутсайдеров, но по причине нагрузок и усталости, а не из-за усреднения класса. РПЛ , где больше нет фаворитов – «Краснодар» легко может завершить сезон или чемпионом, или на пятой строчке, выглядит любопытно.