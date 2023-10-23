В Медиалиге дикая развязка. Клуб Егорова отдал трофей по глупости, а Уткин был в шаге от финала

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23 октября 2023, 14:04

В большом футболе такого не увидите.

«Аут, аут, аут, аут, ********, *****»

В профессиональном футболе часто матерятся. Есть тренеры и игроки, которые говорят матом с вставками самых простых слов. Но редко ругань попадает в прямой эфир. А вот в Медиалиге разговаривают матом, иногда даже комментаторы матчей. Когда команда журналиста Дмитрий Егорова – клуб «БроукБойз» из города Одинцово, на последних секундах финала третьего сезона Медиалиги получила мяч, ведя в счете 1:0, то главный тренер коллектива Игорь Звездин отчаянно орал игроку с бровки:

Аут, аут, аут, аут, аут, аут, аут, аут, аут. ******** [болван], ***** [блин].

Легко догадаться, что форвард Алишер Рахимов не выполнил установку. После атаки с неудачным ударом «Титан» получил шанс развить свой подход. Разыграли угловой, и красивый удар с лета перевел финал в серию буллиталити – смеси пенальти и буллитов. В Медиалиге много особых правил, чтобы подарить зрителям шоу, как и в Королевской лиге Пике. Хотя у двух команд – «БроукБойз» и «Титана», были промахи, в результате голкипер Шепляков взял буллит, а его коллега пропустил.

Кто мог подумать за несколько секунд до финального свистка, что команда журналиста Егорова допустит подобную глупость в финале? Это, конечно, не стамбульский матч Лиги чемпионов между «Миланом» и «Ливерпулем», когда Джеррард с товарищами отыгрался против Мальдини и компании, уступая в три мяча. Но на любительском уровне интерес зрителей можно получить, только если хватает красивых сюжетов. Развязка финала Медиалиги получилась глупой, но захватывающей в своей простоте и красоте.

В четвертом сезоне турнира могла случиться сенсация. Даже появление в финале именно этих соперников стало сюрпризом. «Титан» в прошлом сезоне проиграл в стыках «Родине» – будущему чемпиону, а «БроукБойз» вылетели от «Амкала» по ходу в плей-офф. Финалисты не обласканы трофеями, им хотелось подержаться за позолоченный кубок.

«Титан» — очень неожиданный чемпион

В любительском футболе проще выстрелить. Влияет серьезность подхода игроков, среди которых полно любителей. «Титан» точно не самая популярная, медийная и сильная команда Медиалиги, но и «БроукБойз» не был фаворитом. Оба финалиста могли вылететь в сериях буллиталити по ходу плей-офф. Но парни в черных футболках верили в себя, а их смешной голкипер Арби Межиев не пропустил решающий мяч. На серию выпустили высокого вратаря Шеплякова, бывшего профессионала, и тот не подвел.

У «Титана» нет шансов получить популярность ключевых проектов турнира МФЛ. У них в социальных сетях несколько тысяч подписчиков. Но для простых парней с характером такой финал – событие всей жизни. У Медиалиги есть внутренняя функция, а именно подарить несостоявшимся в большом футболе шанс на внимание, эмоции и трофеи. Даже босс «Зенита» сыграл в турнире. Также Медиалига имеет одно преимущество над обычным футболом – скороспелость новых финалов.

Третий сезон завершился 1 июля в «Лужниках», а теперь зрители увидели драматичную развязку 22 октября. Большой футбол не может позволить себе стиль «Тик-Тока». Фанаты, которые привыкли смотреть короткие видео, заинтересовались проектом. Даже с поправкой на ужасный уровень игры, как шоу финал четвертого сезона получился веселым.

Клуб Василия Уткина мог выйти в финал

У «Эгриси» средняя команда, но взяли «бронзу». Любительские турниры благоволят выскочкам. Бывший комментатор Уткин серьезно относится к личному проекту, в Медиалиге его ребята выполнили задачи на наивысший балл. Могли прыгнуть выше головы, выйдя в финал, но и так погуляли в плей-офф. «Эгриси» во втором сезоне Медиалиги не вышел из группы. В третьем клуб занял последнее место в квартете, проиграв 5 поединков из 6.

Теперь прошли в стыковой раунд из группы с «Родиной», действующим на тот момент чемпионом. Дальше «Эгриси» выбрал стандартный путь аутсайдера, шел вперед за счет серий буллиталити. Прошли 2DROTS, первого чемпиона и трехкратного финалиста Медиалиги, уже подвиг. Дальше был полуфинал против «БроукБойз», футболисты «Эгриси» цеплялись за результат. Добрались до новой серии, но уступили. Уткин был близок к финалу, который могли выиграть.

«Титан» тоже не был изначальным фаворитом, но стал чемпионом. Благодаря ярким сюжетам у Медиалиги есть шанс выжить, невзирая на естественную потерю изначальной аудитории. Будут новые зрители, но старые фанаты отсеются. Все-таки продукт на любителя. Впрочем, у реалити-шоу есть притягательность, один из самых популярных жанров телевидения. В завершенном вчера сезоне было много от классических глупых шоу, которые смотрят миллионы людей, чтобы отвлечься от серьезных мыслей, рутины и работы.

Медиалига выполняет свою функцию, это забавное шоу для людей, которые на время переключаются с профессионального футбола на любительскую игру. Просмотр часто бессмысленного набора событий может вызвать легкую зависимость, а создатели изучили фишки реалити-шоу. Много колоритных персонажей, достаточно карикатурности и перебор с эмоциональностью. Сценария, как у ТВ-шоу, здесь не может быть, но забавные совпадения выручают как большой футбол, так и его медийного младшего брата.