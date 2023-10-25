Шаг в плей-офф ЛЧ. «Арсенал» разобрал «Севилью» перед фанатами за 8 минут

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25 октября 2023, 14:23

Дотерпели до победы – нужно закрепить успех в домашних матчах.

«Арсенал» с «Севильей» выдали не самый яркий по голам, но интереснейший по содержанию матч. Первый мяч забили только в добавленное к первому тайму время, ещё два – в начале второго тайма. Этого оказалось достаточно для интригующей концовки, финального навала «красно-белых» — и итоговой победы «канониров». Первый круг лондонцы завершили на позитивной ноте.

Первый тайм – игры разумов

Выезд в Севилью ни для кого не будет простым – будь это скромный ПСВ или монолитный «Арсенал». «Пушкарям» предстояло столкнуться с феноменальным давлением. От болельщиков соперника – атмосфера на «Рамон Санчес Писхуан» всегда искромётная – и от собственных – чуть ранее команда потеряла очки в дерби с «Челси», а ряд лидеров (Райя, Эдегор) провели игру довольно слабо.

В первом тайме соперники играли в шахматы – подбирали ключ к чужим воротам. У гостей арсенал был привычный – базовые «4-3-3», при владении левый защитник поднимался в финальную треть, а Уайт из правого становился центральным защитником, стабилизируя оборону. Разница только в том, что слева теперь чаще выходит Томиясу. Японец набрал отличную форму, отлично взаимодействовал с Мартинелли – на 6-й минуте после вброса аута от бразильца сместился в штрафную и здорово пробил.

Без мяча схема превращалась в «4-4-2». «Канонирам» было необходимо больше давления на центральных защитников – Серхио Рамос всё ещё не теряет класс и отдаёт точнейшие дальние передачи, при владении к ним опускается и Сумаре – у француза тоже элитная культура паса. Поэтому с Жезусом в линию выдвигался работоспособный Эдегор. Тогда Райс и Жоржиньо поднимались играть по Соу и Сумаре/Ракитичу, Сака и Мартинелли следили за крайними защитниками.

«Севилья» испытывала проблемы в начальной стадии атак – но после дальних передач быстро разворачивалась на чужой половине, это и был их главный козырь в атаке. Рамос и Сумаре дирижировали, отдавая прицельные дальние на фланги – так «нервионцы» пытались растянуть структуру «канониров». Финальным штрихом были подачи и прострелы в штрафную – их хозяева использовали на протяжении всего матча и особенно в концовке.

Владение не принесло «Севилье» пользы

При этом подопечные Диего Алонсо владели мячом даже чаще. На первых порах преимущество было за лондонцами – только после массированного навала гостей уже «мингиянцы» заперли «канониров» на их половине. Правда, отрезок этот продлился пару минут – Рамос с Сумаре отдавали на Окампоса и Люкебакио, но тех быстро накрывали. И ни одного удара на этом отрезке «красно-белые» не нанесли.

В дальнейшем «мингиянцы» всё равно чаще были с мячом, другой вопрос – на какие зоны приходилось их владение. «Пушкари» играли плотно, через короткий пас севильцы не выходили. По Серхио плотно играл Мартин Эдегор, Жезус закрывал второго центрального защитника, либо выдвигался на Сумаре – а Жоржиньо с Райсом перекрывали опорную зону соперника. Приходилось долго готовить быстрые выпады – и получается, что дольше всего хозяева держали мяч именно на своей половине, тогда как моменты удавалось создать лишь в быстрых выпадах.

Борьба за территорию, голы – после быстрых атак

Такой сценарий сохранялся все 90 минут – и для обеих сторон. «Канониры» тоже сталкивались с серьёзным давлением – Эн-Несири с вингерами Окампосом и Люкебакио, «десяткой» Ракитичем выдвигались высоко, Жоржиньо оказывался под серьёзным давлением, даже Райя разок ошибся с передачей – и это привело к опасному моменту в первом тайме.

И самое интересное – при борьбе за владение оба своих мяча «канониры» забили с быстрых атак. Первый – после нескольких опасных забросов «Севильи» получивший мяч Жезус быстро отдаёт на ход Габриэлу Мартинелли, тот уходит от двух защитников и прошивает Нюланда.

Второй – дальняя передача от Райи, Деклан Райс на мяче, проходит в финальную треть и отдаёт Жезусу на фланг. Форвард смещается к штрафной и бьёт точно в дальний.

Гол «Севильи» не выбивается из их философии – с углового Ракитича забивает Гудель. Но не вытекает из территориального преимущества «нервионцев».

«Арсенал» мощно реабилитировался, запас осечек исчерпан

Подопечные Микеля Артеты добыли важнейшую победу. Играть против «Севильи» на их стадионе – тяжелейшая задача. Фанаты психологически съедают гостей. К тому же был груз ответственности – поражение от «Ланса» в прошлом еврокубковом туре и недавние 2:2 с «Челси». «Канониры» с честью прошли это испытание и пресекли потенциальный спад.

По итогам первого круга групповой стадии «Арсенал» на 1-м месте – «Ланс» потерял очки с ПСВ дома. Теперь лондонский коллектив оторвался от 3-й и 4-й команд на 4 очка. В 4-м туре должно быть полегче – поединок с «Севильей» пройдёт в домашних стенах.