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Одноклубник забивает больше, чем Роналду, Бензема не играет. Лига чемпионов Азии подходит к экватору

24 октября 2023, 14:27
Криштиану Роналду

Смотрим на положение аравийских богатеев.

Когда слышишь «Лига чемпионов Азии», становится интересно – есть ли у них такой же цепляющий гимн, как у европейской? По всей видимости, гимна у них в принципе нет – но это дело наживное. Главное – появляются игроки, которые выведут имидж турнира на принципиально иной уровень. Главные инициаторы развития футбола в Азии – аравийцы. Они завалили европейские команды и топ-исполнителей деньгами. И сейчас эффект переходит с внутреннего первенства на международные турниры. Рассказываем, как обстоят дела в азиатской ЛЧ.

«Аль-Хиляль» идёт за 3-м титулом, год назад помешали японцы

«Лидеры» ворвались в топ турнира недавно – впервые взяли титул в сезоне-2019 под руководством сына Мирчи Луческу Развана. Тогда коллектив с минимальными потерями прошёл групповую стадию, а в плей-офф последовательно выбил «Аль-Ахли», «Иттихад» и «Аль-Садд», а в финальном противостоянии разобрался с японским «Урава Рэд Даймондс».

После провала в следующем сезоне коллектив вновь стал победителем Азиатской ЛЧ – а в кампании-2022 мог взять и третий титул. Тогда им помешал тот же японский коллектив из Сайтамы.

Летом «Аль-Хиляль» тратил на трансферы больше, чем кто-либо в Саудовской Аравии – в сумме они выложили 353 миллиона евро. И сейчас уверенно лидируют в своей группе Лиги чемпионов. За 3 матча набрали 7 очков – обыграли «Мумбаи Сити» и «Нассаджи», но до этого потеряли очки с «Навбахором». Погоду в победных встречах сделали Сергей Милинкович-Савич и Александар Митрович, но, когда потребовалось вытаскивать ничью, «лидеров» спас аравиец Али Аль-Булайхи.

«Навбахор», к слову, идёт с «Аль-Хилялем» на равных – это обещает интересную развязку в квартете D.

«Аль-Иттихад» и «Аль-Наср» тоже лидируют

Что неудивительно – эти клубы по тратам в летнее трансферное окно идут в пятёрке чемпионата Саудовской Аравии. «Аль-Наср» вообще задал тренд на закупку у европейцев, забрав Криштиану Роналду. Летом в тренеры знаменитому португальцу привезли соотечественника Луиша Каштру, сам Рон продавил подписание вингера Отавиу. Также клуб забирал исполнителей таких европейских грандов, как «Бавария» (Садио Мане), «Манчестер Сити» (Эмерик Ляпорт), «Интер» (Марцело Брозович). Из менее статусных приобретений – Секо Фофана из «Ланса» и игрок запасной обоймы МЮ Алекс Теллес.

Все новички регулярно выходят на поле, Садио успел поладить с Криштиану – а команда в чемпионате идёт в топ-3 и занимает 1-е место в группе ЛЧ, опережая ближайшего преследователя на 3 балла.

«Аль-Иттихад», забравший Бензема, Канте и Фабиньо, в ЛЧ стартовал с уверенной победы над АГМК (3:0), после чего разобрался с иракской «Аль-Кувой». В то же время подопечные Нуну Эшпириту Санту в трёх турах национального чемпионата кряду не одерживали побед – ничьи с «Аль-Фейхой» и «Аль-Таавуном», поражение от «Аль-Ахли». К слову, сейчас и уровень первенства выше, чем в ЛЧ.

Среди лучших бомбардиров нет обладателей ЗМ

К слову, если смотреть на статистику, кажется – европейские звёзды приехали на Ближний Восток исключительно поднимать имидж турниров, интерес к ним и телерейтинги трансляций. В топ-10 бомбардиров Лиги чемпионов после 2 матчей – только 1 футболист топ-эшелона. Речь о сербе Александаре Митровиче. Форвард «Фулхэма» не задумываясь сменил АПЛ на Саудовскую Аравию – здесь условия куда выгоднее. При этом марку качества он подтверждает забитыми мячами – 4 гола за 3 матча (хет-трик в ворота «Мумбаи Сити»). А в окружении – ни одного из знакомых нам имён.

Возглавляет рейтинг бразилец Талиска (4 гола за 2 матча), одноклубник Роналду – сам португалец отметился лишь мячом в ворота «Истиклола». Нет здесь ни Мане, ни Бензема – никого из голеадоров.

В ЛЧ доминируют корейцы, японцы и китайцы

Большие деньги сейчас в аравийском футболе, но гегемонами азиатской Лиги чемпионов их не назовешь. «Аль-Хиляль» уверенно проходит до финала турнира в последние годы, но между первым титулом команды в сезоне-2019 и последним другой аравийской команды прошло 14 лет. В далёком 2005 году погоду в турнире делал «Аль-Иттихад». В авангарде команды стоял форвард из Сьерра-Леоне Мохамед Каллон. Его арендовали у «Монако» – в чемпионате Саудовской Аравии нападающий забил 12 мячей, а в плей-офф ЛЧ стал автором 5 голов, один из них – в финале.

С того момента трофей турнира стал переходить от корейских коллективов к японским, затем спор разбавили австралийцы и катарцы – а к середине 2010-х во главе встал китайский клуб «Гуанчжоу Эвергранд».

В лидерах групп – клубы Австралии, Таиланда и ОАЭ

Сейчас групповой этап Лиги чемпионов Азии подходит к своему экватору – и где-то уже образовалось чёткое разделение сил и стопроцентные фавориты. В группе В по итогам трёх туров лидируют «Аль-Шарджа» и «Насаф», в квартете D конкуренцию «Аль-Хилялю» составляет «Навбахор», от «Нассаджи» они оторвались на 4 балла. В остальных квартетах интриги не убавилось ни на грамм.

Так, сегодня действующий победитель турнира «Урава Рэд Даймондс» поспорит с «Похан Стилерс» за лидерство в группе J, японский «Ульсан Хьюндай» попытается забраться в зону плей-офф – предстоит очная ставка с «Дарул Такзим», аутсайдеры получат последний шанс на продолжение борьбы – и по итогам двух игровых дней появятся чёткие очертания будущего состава плей-офф.

mtarasov_96
АВТОР
Максим Тарасов
Оценочные суждения
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Оценочные суждения
Аль-Хиляль  Аль-Иттихад  Аль-Наср  Криштиану Роналду  Бензема Карим
Источник: Soccer.RuФото: Твиттер Саудовской Премьер-Лиги (английский)
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Все комментарии
Aleks Captain
Aleks Captain
24 октября в 18:34
Аль-..... дальше читать нестал
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру
24 октября в 18:04
Интересно было бы Зенит посмотреть там
Agamaga...........
Agamaga...........
24 октября в 16:53
Отсталый чемпионат с игроками - пенсионерами.
Откровенно слабейший турнир - азиатская ЛЧ.
Шишанутый
Шишанутый
24 октября в 16:52
Роналду это король ЛЧ!! Он должен выйграть азиатскую тоже. Удачи Роналду и всему Аль-Насру! Пора остановить гегемонию японцев.
Capral
Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
24 октября в 16:48
Здравствуйте, Павел!
А негодяй Это'о, даже схватил нашего Л.Фернандеса за горло, в кубковой игре, с...а!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
24 октября в 16:40
Ничего интересного в этом нет, если кто не помнит, как играли "звёзды" в "Анжи" и "Динамо", могу напомнить, что они слонялись по полю, скучали, пинали органы и скандалили.

100% там то же самое примерно.
sihafazatron
sihafazatron
24 октября в 15:29
Про эту лигу аль-махаль даже статью написали? ее наверно прочтут здесь 2 человека))
Гость
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