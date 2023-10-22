Месси подвёл итог выступления «Интер Майами» в сезоне

Форвард «Интер Майами» на своей странице в социальной сети прокомментировал выступление команды в сезоне.

Я горжусь всем, чего команда добилась в этом сезоне. Благодаря общему труду и усилиям мы смогли выиграть Кубок лиг, завоевав первый титул в истории «Интер Майами», выйти в финал Открытого Кубка США . Мы даже боролись за выход в плей-офф МЛС практически до последнего момента.

У нас осталось всё хорошее и, прежде всего, желание совершенствоваться, чтобы стать ещё более конкурентоспособными в следующем году. Я хотел бы поблагодарить всех людей в клубе и городе Майами за поддержку, которую они нам всегда оказывают. Я уверен, что мы продолжим вместе переживать невероятные моменты, как это происходило в последние месяцы.

Обнимаю всех!