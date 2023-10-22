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Месси подвёл итог выступления «Интер Майами» в сезоне

вчера, 22:46

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси на своей странице в социальной сети прокомментировал выступление команды в сезоне.

Я горжусь всем, чего команда добилась в этом сезоне. Благодаря общему труду и усилиям мы смогли выиграть Кубок лиг, завоевав первый титул в истории «Интер Майами», выйти в финал Открытого Кубка США. Мы даже боролись за выход в плей-офф МЛС практически до последнего момента.

У нас осталось всё хорошее и, прежде всего, желание совершенствоваться, чтобы стать ещё более конкурентоспособными в следующем году. Я хотел бы поблагодарить всех людей в клубе и городе Майами за поддержку, которую они нам всегда оказывают. Я уверен, что мы продолжим вместе переживать невероятные моменты, как это происходило в последние месяцы.

Обнимаю всех!

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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ Василий 50 (раскрыть)
сегодня в 09:57
Это в клубах делают специально обученные люди. И называется они - пресс-службой.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 09:00
"Мал золотник, да дорог". Это про гения.
b2y6zds5fvah
b2y6zds5fvah
сегодня в 06:28
Теперь все надеются на следующий сезон,не зря же его пригласили
ДСА
ДСА
сегодня в 05:13
А теперь можно и отдохнуть.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
сегодня в 00:45
Год вообще был замечательным для него..👍
de1-pier0
de1-pier0
сегодня в 00:43
Месси вытащил Майями из подвала на крышу. Браво гений. Ты просто лучший за последние 30 лет в футболе
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:51
Следующий сезон будет более успешным.
Elliada
Elliada
вчера в 23:38
Месси присоединился в самой концовке сезона. Уже ни на что не рассчитывали. Но всё же Месси помог выиграть Кубок Лиг, первый трофей в истории клуба, вывел Майами в плей-офф ЛЧ КОНКАКАФ. Уже неплохо. Сезон можно считать удачным. Следующий будет лучше.
Василий 50
Василий 50
вчера в 23:00
Интересно, он сам все это написал или только напечатал?
А может и печатает кто-то за него?
Гость
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