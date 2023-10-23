У них один из лучших футболистов мира и стальной характер. «Атлетико» – скрытый лидер Примеры

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23 октября 2023, 16:25

Могут догнать «Реал» и «Жирону», ведь есть матч в запасе.

Команда Гризманна находится в тени

На старте сезона в Испании чаще всего говорят персонально о Джуде Беллингеме. О голах англичанина за «Реал», о мгновенной адаптации в Мадриде. Дальше вспоминают «Жирону», невероятно приятную и зрелищную команду, которая вчера включилась после двух голов «Альмерии». Выиграли 5:2 после дубля новичка Довбика. Вслед за маленьким каталонским клубом на попечительстве шейхов из «Манчестер Сити» следует большая команда региона. О «Барселоне» говорят, когда забивает очередной выпускник Ла Масии, как вчера сделал 17-летний Марк Гуи. Пресс-служба клуба напомнила герою игры, что сегодня ему в школу.

За этими сюжетами прячется жизнь «Атлетико», хотя путь команды от провала в Лиге чемпионов – последнего места в группе, до возрождения заслуживает вашего внимания. Прежде всего, недооцененным оказался Гризманн. А это мастер, который создал финальный облик сборной Франции в Катаре. На чемпионате мира нападающий пожертвовал личными амбициями и был глубинным диспетчером команды Дешама. Но поскольку в финале хет-трик сделал Мбаппе, а кубок достался Месси, то все переключились на Лионеля, забыв о крутости Гризманна. Зря, ведь Антуан тоже умеет радовать на разных участках поля, выполняя задачи тренера.

На выходных француз сделал первый для «Атлетико» хет-трик в Ла Лиге за пять лет. Причем предыдущий подвиг тоже его авторства. Гризманн является лучшим снайпером года в Ла Лиге, на его счету 17 мячей. У Левандовски 15 голов, а остальные отстают сильнее. У Антуана в новом сезоне будет шанс стать лучшим снайпером в истории «Атлетико». У форварда теперь 162 гола, больше только у Адриана Эскудеро – 169, и у легендарного Луиса Арагонеса – 172 мяча. Гризманн, кроме правильных ударов по воротам, добавляет передачи. Неудержимый Антуан лидирует в Ла Лиге по сумме голов и пасов, создал уже 30 мячей в календарном году.

Симеоне побеждает с полным лазаретом

«Атлетико» не «Жирона», чтобы вечно устраивать перестрелки. Но это двукратный чемпион Испании. Такие достижения в эру мощных «Реала» и «Барселоны» – настоящие подвиги. На данный момент у клуба из Мадрида матч в запасе против «Севильи», его сыграют перед Рождеством 23 декабря. Если к тому времени «Атлетико» продолжит успешную серию, то окажется наравне с «Жироной» и «Реалом» в таблице. Причем важно отметить, что Симеоне побеждает с переполненным лазаретом.

У Ла Лиги проблемы. Летом не удалось подписать свежих футболистов, у клубов нет денег. Добавленное время растягивает игры до сотни минут, дополнительные нагрузки на уставших игроков. Из-за зимнего чемпионата мира в Катаре сместился отбор Евро-2024. Многие сборные сыграли серию поединков осенью, а это перелеты и новый риск получения травм. Со старта осени в Примере более 120 травм, и «Атлетико» у вершины списка. У клуба из Мадрида девять свежих повреждений игроков.

Не все травмированные являются игроками основы, не каждая травма тяжелая. Но Лемар и Депай в лазарете, де Пауль и Барриос только вернулись, а Хименес получил свежее повреждение. «Сельту» в гостях побеждали с Витселем и Аспиликуэтой в центре защиты. Приезд опытного Сезара выручает, а переход на схему «3-5-2» превращает «Атлетико» на второй любимый клуб Симеоне – миланский «Интер». Сауль и Коке в центре при поддержке Барриоса навязывают борьбу любому сопернику.

Новое Эль Класико выручит «Атлетико»

На выходных сыграют «Барселона» и «Реал», что исключает одновременное получение трех пунктов каждой из сторон. У «Атлетико» появился шанс подобраться к соседям, которых в дерби Мадрида обыграли 3:1. У Симеоне хорошая серия, хотя Диего не понимает, как проиграли «Валенсии» 3:0. Это единственная крупная неудача сезона. Ещё была глупая для мадридцев ничья против «Лацио», когда им забил вратарь соперника.

Но после этого Симеоне заставил сделать выводы. Подарив очки бывшему римскому клубу, Диего собрал серию из шести побед, в том числе над «Фейеноордом» в ЛЧ . У «Атлетико» появились поединки со счетом 3:2, а расслабил их в новом сезоне только разгром «Райо Вальекано» 0:7. После той победы команда Симеоне допустила осечку в Валенсии. Могли лидировать в Ла Лиге, имея матч в запасе, но и так идут здорово.

Пока вратарь Ян Облак не ушел в АПЛ , даже в экспериментальном составе оборона не развалилась. «Атлетико» пропустил лишь на гол больше, чем «Реал». Витсель заиграл в защите с его точным пасом и нежеланием много бегать и мастерством выбора позиции. Савич и Эрмосо ему помогают, а ветерана Аспиликуэту видели на правом фланге, где также играет по всей бровке Льоренте, и в центре обороны. «Атлетико» снова опасен.

Влияют гибридные роли футболистов. Латераль Карраско уехал в Саудовскую Аравию за деньгами, но скауты поверили в бразильца Лино из «Валенсии». Новичок активен в атаке и помогает Гризманну, когда Антуан оказывается левее центра. У француза плавающая позиция. Даже Мората учится реже промахиваться, у него лишь один крупный промах в чемпионате и пять забитых мячей. Видим обновленный и сильный «Атлетико».

Когда Симеоне получит полную заявку, то команда будет ещё свежее. Даже чемпионам мира де Паулю и Корреа не гарантируют место в основе. Лемар и Депай тоже не нужны в старте при схеме «3-5-2». Клуб из Мадрида приличный по составу, а Симеоне вышел из личного тренерского кризиса и ждёт новый контракт. Соперникам не стоит недооценивать «Атлетико». Не такие монолитные, как раньше, но так даже интереснее.