150 отражённых пенальти Яшина и Месси на стероидах. Развенчиваем футбольные мифы

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вчера, 19:21

А Роналду забивал не только Андорре.

Яшин не отражал 150 пенальти

Можно не искать точную статистику, чтобы развенчать этот миф. В футболе вратари отражают примерно 11 % пенальти. Даже если представить, что Яшин брал треть ударов из сотен, то для 150 сэйвов надо около 450 пенальти. Лев Иванович исправно отражал одиннадцатиметровые, 15 из 49 на серьезном уровне, но у него за карьеру не было даже шести сотен матчей, неоткуда взять пенальти почти в каждой игре. Также «Черный паук» на самом деле был темно-синим. Прозвище ему дали из-за черно-белого ТВ, но свитер был цветным.

Месси не пичкали стероидами

Лионеля не создали в биологической лаборатории. Но это настолько устойчивый миф, что в переписке бывших директоров «Барселоны» Месси называли «гномом на стероидах». Но стероиды не нужны ребенку с дефицитом гормонов. Лионеля прозвали «Блоха», был всего 132 сантиметра в раннем подростковом возрасте. Ему кололи стандартные гормоны, вырос до 169 сантиметров. С верхней полки печенье сам не достанет, но восемь «Золотых мячей» собрал – новый приз на подходе, вручат 30 октября.

Кин не прервал карьеру Холанда

Ещё один популярный миф, возрожденный благодаря Эрлингу Холанду. Кин – легенда и опорник МЮ , намеренно нанес травму отцу Эрлинга в отместку за старую травму. Но карьера старшего Холанда оборвалась из-за проблем с другой ногой, а не той, которую повредил Кин. Интересно также проверить байку, что тренер Клаф якобы отправил Роя в нокаут за ошибку на поле. Не факт, что Брайан бил подопечного. Кин неудачно откинул мяч голкиперу, но гол состоялся после ошибки вратаря и удара с сорока метров. Нападал ли тренер на молодого игрока? Клаф давно умер, так что лишь напарники Кина по «Ноттингем Форест» могут рассказать правду.

Пеле не забивал 1 283 гола

В официальных матчах на серьезном уровне. В неофициальных турнирах, которых у «Сантоса» хватало, Пеле наколотил сотни мячей. В 1960-х клубы зарабатывали поединками, как группы концертами. Но у Пеле 762 гола в серьезных матчах. Сейчас окружение бразильца занимается странными вещами – пишет от имени умершего Короля в его социальных сетях. Может, через пять лет дорисуют ему еще 100 голов? В любом случае уникальный был форвард, но не сумел забить больше всех в истории.

Индию не банили за игру босиком

Люди часто выдумывают мифы о далеких странах. Например, поверили в пародийный ролик, где ведущая якобы сообщала о победе Северной Кореи на чемпионате мира по футболу. Местный диктатор выдумывает много «подвигов» для забитой публики без доступа к Сети, но футболистов после поражений в концлагеря не отправлял и о победе на ЧМ не заявлял. А Индия не отказывалась от ЧМ из-за запрета на игру босиком. Да, на Олимпиаде в 1948 году они играли в бандажах на ногах, но уже тогда у троих человек были бутсы. Так что на ЧМ -50 не поехали из-за стоимости перемещения в Уругвай и внутренних споров в индийском футболе. В ФИФА не было запрета на игру без бутс.

Итальянцы не выгоняли Ана

Кто помнит ЧМ -2002, то знает о скандалах вокруг сборной Хиддинка. Южную Корею нагло тащили в полуфинал, пострадали из-за судейства Испания с Италией. Но дальше выдумали, что автора гола в ворота «Скуадры» Ан Джун Хвана выгнали из «Перуджи». Его оскорбляли фанаты, но когда улеглись страсти, боссы итальянского клуба пытались продлить аренду нападающего. Сам отказался и перешел в японский клуб на волне успеха. Позже играл во Франции и Германии, но неудачно.

Зидан оказывался в офсайдах

Линекер не получал карточек за карьеру, это правдивый факт. Но вот Зидан был в офсайдах, хотя существует миф, что не был. Все смотрели поединки француза в Лиге чемпионов за «Реал» и на крупных чемпионатах за Францию, видели своими глазами, как он попадал в офсайды. Но в Сети начали писать, что Зинедин успешно избегал положения «вне игры», в отличие от Филиппо Индзаги. Неправда, причем миф легко развеять, достаточно опровержений с видео.

Роналдо не вынуждали играть

Речь об истории накануне финала ЧМ -98. Хотя спустя десятилетия многие участники событий в Париже начали выдумывать красивые версии об эпилептическом припадке Роналдо, даже рассказы об остановке сердца надо ставить под сомнение. Припадок был, Роберто Карлос, живший в комнате с Зубастиком, испугался, но тесты нападающего в день финала с Францией были в порядке. Сам попросился на поле, а не вышел по приказу спонсоров сборной Бразилии. Зидан выиграл 3:0, а Роналдо отыгрался спустя четыре года в Японии и Корее на немцах.

Денис Лоу не выбивал МЮ

В Англии это популярный миф, но даже если бы легенда МЮ форвард Лоу в составе «Манчестер Сити» не забил в ворота любимой команды в дерби, а «дьяволы» победили, то они бы всё равно вылетели из высшей английской лиги. Конкуренты сыграли с невыгодным счетом, поэтому МЮ последовал в низшую лигу в 1974-м. Есть также миф, что «Арсенал» никогда не вылетал из высшего общества, но и это неправда. В 1913 году «канониры» заняли последнее место в чемпионате Англии, а вернулись лишь после паузы на мировую войну.

Не было пари Кройфа и Ромарио

Нападающий обожает рассказывать истории, в которых правда вперемешку с вымыслом. Коротышка часто вел себя эпатажно, Ромарио любил пьянки, но у него не было пари с Кройфом в «Барселоне». По легенде, форвард якобы договорился, что если сделает дубль или хет-трик, то его отпустят на карнавал в Бразилию. Неправда, все массовые голевые подвиги Ромарио в составе «блаугранас» прошли не в месяцы больших гуляний в Рио-де-Жанейро.

У Роналду много важных голов

Под любым упоминанием результативности Криштиану есть комментарий, что он забивает только Люксембургу, Лихтенштейну и Литве. И это неправда. У Роналду больше голов в ворота Нидерландов, чем в ворота Лихтенштейна. У Криштиану намного больше победных мячей в карьере, чем у Месси. Португалец очень выносливый атлет, играет в штрафной площади, шикарно работает на втором этаже и нередко забивал на последних минутах сложных матчей. На клубном уровне от Роналду чаще всего страдали «Атлетико», «Барселона» и «Севилья», у него много мячей «Ювентусу», «Арсеналу», «Баварии» и другим известным соперникам. Миф о Пеналду тоже притянут за уши. После тридцати лет у Роналду выше общая результативность, чем у легенд футбола за всю карьеру. Много ударов с «точки» не значит, что Криштиану не забивал иначе, у него около семи сотен голов с игры.