Голкиперы Жиру, Пеле и Ди Стефано. Как полевые футболисты в воротах играли

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вчера, 18:58

Оливье помог «Милану» одержать победу.

7 октября 2023. Оливье Жиру

Нападающий «Милана» подстраховал коллегу Меньяна. «Россонери» вели 1:0 после мяча Пулишича на 87-й минуте матча. Дальше арбитр удалил Меньяна за грубый выход за пределы штрафной площади, а Жиру одолжил свитер голкипера. Оливье удачно вышел из ворот, прервав проход соперника. После удара кулаком по мячу форвард первым его ловко зафиксировал. Жиру сказал, что поставит майку Меньяна в рамку как воспоминание о маленьком подвиге, а на официальном сайте «Милана» Оливье теперь среди голкиперов. Команда Пиоли вышла на первое место в Серии А, ведь «Интер» вчера потерял очки с «Болоньей».

19 мая 2021. Энцо Перес

Наличие пяти замен не мешает создавать сюжеты, в которых у голкипера травма или удаление, но запасного вратаря не выпустишь. В этом году пять полевых футболистов до Жиру сыграли в воротах. А два года назад у киргизской сборной были проблемы с голкиперами из-за тестов на ковид, в двух матчах в воротах были разные полевые игроки, во втором случае выиграли 8:1. У Переса в «Ривер Плейт» была похожая история, но на более высоком уровне. Вратари поймали коронавирус, против «Индепендьенте» сыграл бывший игрок «Бенфики». Команда хавбека выиграла 2:1, Энцо получил приз «Игрок матча».

6 ноября 2019. Кайл Уокер

Эдерсон получил травму в матче против «Аталанты» в Лиге чемпионов, был заменен на Браво. Клаудио выгнали, поэтому Уокеру, хотя у крайнего защитника невысокий рост как для голкипера – всего 178 сантиметров, пришлось выручать «Манчестер Сити». Конечно, играть в перчатках в такой команде полевому игроку проще, не приходится часто вступать в игру. Но в день ничьей в Бергамо защитник стал первым за много лет англичанином с сейвом в Лиге чемпионов.

14 октября 2006. Джон Терри

У Кейна и Рио Фердинанда был опыт игры в воротах, но многие запомнили в форме голкипера именно Джона Терри. Защитник принял участие в уникальном матче. Сначала форвард «Рединга» нанес Чеху страшную травму головы, с той поры голкипер играл в знаменитом шлеме. Кудичини вышел на поле, но Клаудио тоже получил повреждение. Терри пришлось защищать победу 1:0, и он не пропустил.

9 ноября 2002. Ян Коллер

Будущий нападающий «Крыльев Советов» успешно играл за «Боруссию» из Дортмунда. 202-сантиметровый чех оказался логичным выбором, когда красную карточку получил Йенс Леманн. Тренер Заммер поверил Коллеру в матче против «Баварии». И хотя в тот день «Боруссия» Д проиграла принципиальному сопернику, два гола пропустил Леманн. Немецкие издания поставили Коллера в символическую сборную тура, ведь Ян сыграл на ноль.

11 сентября 1996. Андрей Тихонов

В матче Кубка УЕФА – папы Лиги Европы, нападающий «Спартака» Тихонов оказался в воротах после красной карточки для молодого голкипера Руслана Нигматуллина. «Силькеборг» уступал в гостях 3:2, мечтали сравнять счет. Но Тихонов был лидером того «Спартака», даже в воротах Андрей сыграл удачно, взял непростой удар. При этом Тихонов на тренировках не готовился подменять голкипера, это спонтанное решение.

8 июня 1995 года. Мия Хэмм

Вероятность удаления вратаря в женском футболе не ниже, хватает комичных эпизодов. Объяснимо, ведь у девушек нет много опыта в футболе за полтора столетия и миллиардов отобранных талантов. Легендарная Мия Хэмм в итоге станет футбольной иконой, а в юности оказалась в воротах сборной США в матче чемпионата мира против Дании после того, как её коллегу удалили за игру руками за пределами штрафной площади. Мия не пропустила, команда выиграла 2:0.

26 января 1972. Бобби Мур

Чемпион мира в полуфинале Кубка Лиги против «Сток Сити» подменил вратаря, которому нанесли травму головы. Бобби Фергюсона увели с поля в раздевалку. Играли в грязи под январским холодным дождем, «Вест Хэм» придержал замену, а капитан Мур отправился в ворота. Думал, что выпустят запасного голкипера или откачают основного, но «Сток Сити» заработал пенальти. На секунду Бобби стал Бэнксом, взял удар, но затем пережил разочарование – соперник успел первым и забил. Основного голкипера вернули на поле, «Сток» выиграл 3:2, а затем в финале обыграл «Челси». Мур больше не будет соваться в ворота, ему не понравилось.

20 октября 1965. Герд Мюллер

Зепп Майер получил травму колена в матче «Баварии» против «Гамбурга». Игра была легкой, команда из Мюнхена выиграла 4:0, а второй гол на счету Мюллера. Но именно Медведь после травмы голкипера занял его место и не пропускал. Учтите, что «Бавария» осени 1965 года не была машиной по сбору титулов, до первого чемпионства легендарного состава оставалось четыре года, а Герд еще не был форвардом сборной ФРГ , его называли низким, толстым и неуклюжим.

19 января 1964. Пеле

Самый известный полевой игрок с проверенными вратарскими талантами. Сейчас шутят о реакции Камавинги из «Реала», но Пеле тренировался играть в воротах. И когда «Сантос» встретил «Гремио» в полуфинале одного из бразильских турниров, Пеле после хет-трика в чужие ворота успешно переместился в собственные, подменив другую легенду «Сантоса» Жилмара. За пять минут не пропустил, хотя по рассказам очевидцев, в игру вступал.

31 июля 1949. Альфредо Ди Стефано

В день победы «Ривер Плейт» над «Бока Хуниорс» со счетом 1:0 в чемпионате Аргентины будущий форвард «Реала» подменил коллегу Амадео Каррисо. Ди Стефано ушел с поля с «сухарем». На несколько минут в воротах ставят нередко самого дерзкого игрока. Традиция, ведь Жиру тоже пошел в рамку, поскольку он ветеран и чемпион по духу, а не только по статусу.

А впервые в истории выход полевого игрока в воротах зафиксировали 6 марта 1875 года. Тогда форвард Александер Бонсор из сборной Англии сыграл вратарем в дебюте против Шотландии, ведь голкипер Вильям Карр опоздал на матч из-за задержки поезда. Не было замен, англичане играли вдесятером, пока не явился основной вратарь. Спустя полтора столетия появления полевых игроков в воротах остаются нерядовыми событиями, которые встречаются не чаще, чем голы вратарей.