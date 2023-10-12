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Экс-нападающий «Спартака» рассказал, как клуб смог подписать Видича

вчера, 15:58

Бывший форвард «Спартака» Михайло Пьянович рассказал, как будущий капитан «Манчестер Юнайтед» Неманья Видич перешёл в московскую команду в 2004 году.

Его «Шахтёр» хотел купить, а я ему сказал: «Если ты перейдёшь в „Шахтёр“, то навсегда останешься там». Как, например, Дарио Срна. Рассказал ему о «Спартаке», о Москве, и он перешёл к нам.

У Видича были проблемы со спиной, и Первак привёз с собой в Сербию китайца Лю, и тот, посмотрев спину Неманьи, сказал, что сто процентов его вылечит: «Можете подписывать контракт». Так и произошло. Мне Лю потом тоже помогал. Я не боялся его иголок!

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Все комментарии
Валерыч
Валерыч
вчера в 16:28
Надо вернуть китайца, доктора Лю в Спартак.
Великолепный специалист по восточной медицине.
Многим спартаковским игрокам помог, и ещё поможет.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 16:17
В те годы Спартак был иной. И менеджмент был приличный и тренерский состав на высоте. Эпоха "федунизма" пришла чуть позже, а тога рулил еще Первак.
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:16
И тут китаец помог !)
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