Экс-нападающий «Спартака» рассказал, как клуб смог подписать Видича

Бывший форвард «Спартака» рассказал, как будущий капитан «Манчестер Юнайтед» перешёл в московскую команду в 2004 году.

Его «Шахтёр» хотел купить, а я ему сказал: «Если ты перейдёшь в „Шахтёр“, то навсегда останешься там». Как, например, Дарио Срна. Рассказал ему о «Спартаке», о Москве, и он перешёл к нам.

У Видича были проблемы со спиной, и Первак привёз с собой в Сербию китайца Лю, и тот, посмотрев спину Неманьи, сказал, что сто процентов его вылечит: «Можете подписывать контракт». Так и произошло. Мне Лю потом тоже помогал. Я не боялся его иголок!