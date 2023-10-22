Выжил в авиакатастрофе и стал чемпионом мира. Чарльтон – лучший английский футболист в истории

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вчера, 11:40

Молодые игроки мечтают его превзойти.

Очень аристократичный джорди

Гвардиолу попросили выбрать одного из тройки с Лэмпардом, Джеррардом и Скоулзом. Хосеп предсказуемо назвал Пола, ведь легендарный хавбек МЮ справедливо является наследником великих традиций. А отцом современной игры британского атакующего футболиста, который умеет на поле всё, является сэр Роберт Чарльтон, ушедший из жизни в почтенном возрасте. О Бобби, как его всю жизнь называли, не нужно слагать легенды. Достаточно фактов, чтобы получить историю о великом спортсмене.

Чарльтон был джорди, уроженцем рабочего севера Англии. Появился на свет недалеко от Ньюкасл-апон-Тайн в огромной семье шахтёров и футболистов. Спортивный клан основал дед Бобби по материнской линии, Джон Милберн по прозвищу Таннер. Даже Джек, старший брат Чарльтона, бросил работу в полиции и стал футболистом. Младший Бобби отлично играл в крикет, потом оказался в футбольных воротах. Но низкий рост и худощавость помешали остаться в рамке. А затем Чарльтона заметил скаут МЮ Джо Армстронг.

Он оказался самым настойчивым, хотя парня звали более успешные клубы. Спустя много лет многие будут звать молодого тренера Фергюсона, но сам Чарльтон сделает всё, чтобы шотландец возглавил кризисный МЮ . Юный Бобби тоже пришёл в клуб, который только строился. Сомневался, получится ли из него сильный футболист, учился на инженера по совету мамы. Но атакующий хавбек быстро показал себя. Состав МЮ из 21-летних добивался успехов в Европе, Чарльтон был Беллингемом своего времени, забивал важные мячи.

Невероятно сильный футболист

Чарльтон был из «малышей Басби», воспитанников МЮ . Бобби опережал время, уникальный двуногий игрок. Левша благодаря тренировкам довёл игру правой ногой до автоматизма. Не делал паузы перед ударами, даже сейчас так мало кто умеет. У Чарльтона было много фишек, который возведёт в абсолют Йохан Кройф, а затем усыновит Марадона. Они похожи по манере игры, хотя у голландца и аргентинца не было настолько сильного удара с обеих ног.

Также Чарльтон, который был рекордсменом МЮ и сборной Англии по голам, пока его не превзошли Руни и Кейн, шикарно играл головой. А скоростной дриблинг позволял Бобби проходить соперников в классическом слаломном стиле, невзирая на состояние газона. Хотя до появления тотального футбола оставались годы, Бобби Чарльтон играл в современном стиле, соединяя работу в центре поля и невероятно высокую результативность. Голевые передачи раздавал, позиции менял постоянно.

Играл и слева, когда надо было закрыть пас Беста, и строго по центру, если приходилось сковывать вылазки Беккенбауэра в атаку. В штрафной площади Чарльтону было тоже удобно, Лоу и до него Вайоллет не были классическими таранными форвардами. Великий Бобби – один из самых талантливых английских игроков в истории. Он Гаскойн, который смог не пить, а играть долго и удачно. Пол, к слову, тоже джорди, хотя уже не аристократ, а классический плут из паба.

Сэр Алекс Фергюсон называет Чарльтона и Гаскойна футболистами, которых хотел бы в своей жизни потренировать. Выбор понятный, ведь Пол это прямой наследник Бобби, если говорить о наглости, с которой оба управляли игрой вроде бы без усилий. У англичан хватало великолепных футболистов, но чисто по таланту единицы добрались до уровня самых сильных игроков в истории футбола. Чарльтон был настолько хорош, что его не стыдно ставить в ряд с Кройфом и Марадоной.

Выживший в страшной катастрофе

В двадцать девять лет, когда Бобби стал чемпионом мира, он выглядел на все пятьдесят. Чарльтон казался ветераном не только из-за лысины, прикрытой редкими длинными волосами. Чарльтон был не таким шумным, как его брат Джекки, не являлся душой компании. Бобби даже толком не знал Беста, с которым выиграет Кубок чемпионов, поскольку после матчей северный ирландец шёл пить и гулять с новыми моделями, а Чарльтон ехал домой к жене смотреть телевизор.

Но зануду Бобби уважали. Звезда МЮ мог послать в известном направлении капитана сборной Мура, чем занимался в финале ЧМ -66, когда легендарный защитник выбирал красивые решения вместо верных ходов, рискуя пропустить ещё один мяч от коварных немцев. У Чарльтона с ФРГ было связано худшее воспоминание в жизни, ведь едва не погиб на взлётной полосе аэропорта в Мюнхене. Из 44 пассажиров 23 не выжили, в том числе восемь футболистов «Манчестер Юнайтед».

Погибли «малыши Басби». Самый талантливый из них Дункан Эдвардс держался дольше остальных, но умер от ранений. Чарльтон не пострадал, только шишка на лбу и несколько ссадин. Когда через день в больнице сосед по палате зачитывал ему имена погибших коллег, в том числе хорошо знакомых журналистов и людей из тренерского штаба Басби, который был в ужасном моральном состоянии, то Роберт пережил худшие мгновения в жизни ещё раз, перед глазами были трупы друзей.

Загвоздка в том, что англичане долго не играли в международных клубных турнирах УЕФА . А МЮ , вопреки желанию чиновников, летал на матчи Кубка чемпионов. Победа в Белграде открывала перспективы, но дозаправка в Мюнхене перечеркнула мечты. Двое из девяти выживших игроков МЮ сразу завершили карьеру, а остальные были в объяснимо подавленном состоянии. Но хуже всех было Басби. Тренер извинился перед родителями погибших, что потащил их детей побеждать в Европе.

Символ крутого английского футбола

Катастрофа изменила Чарльтона, повзрослел за день. Бобби и до того страшного дня был угрюмым малым. Его постоянно подкалывали, что редко улыбается. Но чопорность подходила человеку, который всю жизнь тащил ношу первого джентльмена английского футбола, наводнённого хулиганами. Чарльтон после Мюнхена стал ещё реже улыбаться, ведь в авиакатастрофе потерял друзей, с которыми ходил на танцы и праздновал Рождество.

Юность осталась в прошлом. Бобби благодарит окружение, что его отправили к врачам. Хотя Чарльтон много лет боялся вспоминать тот день, и даже на вопросы спустя десятилетия отвечал с уходом от самого события, но сумел отпустить те страшные мгновения. Жил дальше и сконцентрировался на работе, чтобы «малышей Басби» не забыли, а МЮ стал великим клубом, как они все мечтали. Пришлось возрождать команду, играть постоянно.