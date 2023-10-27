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ГлавнаяНовостиКонтрактыАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

Дюкуре подпишет новый контракт с «Эвертоном»

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ДАША Д
ДАША Д
вчера в 10:33
С таким игроком самое место в Чампионшипе.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 08:40
Даже не представляю, кто это.
Эвертон сейчас не самый узнаваемый.
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