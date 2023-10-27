Дюкуре подпишет новый контракт с «Эвертоном»

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вчера, 08:14

Полузащитник продлит договор с «Эвертоном».

Соглашение будет рассчитано до 2025 года с опцией продления еще на один сезон.

Ранее сообщалось, что другой футболист также пролонгирует сотрудничество с «ирисками».