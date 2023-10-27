Дюкуре подпишет новый контракт с «Эвертоном»

Полузащитник Абдулайе Дюкуре продлит договор с «Эвертоном».
Соглашение будет рассчитано до 2025 года с опцией продления еще на один сезон.
Ранее сообщалось, что другой футболист также пролонгирует сотрудничество с «ирисками».
Полузащитник Абдулайе Дюкуре продлит договор с «Эвертоном».
Соглашение будет рассчитано до 2025 года с опцией продления еще на один сезон.
Ранее сообщалось, что другой футболист также пролонгирует сотрудничество с «ирисками».
Эвертон сейчас не самый узнаваемый.
Эвертон сейчас не самый узнаваемый.