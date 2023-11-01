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Осимхен, Мане и Салах — в кандидатах на звание лучшего игрока года в Африке

вчера, 15:22

Стали известны претенденты на получение награды лучшему африканскому игроку года.

В список среди прочих вошли Рияд Марез (Алжир, «Аль-Ахли»), Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль»), Сехру Гуйрасси (Гвинея, «Штутгарт»), Ашраф Хакими (Марокко, ПСЖ), Хаким Зиеш (Марокко, «Челси»/«Галатасарай»), Софьян Амрабат (Марокко, «Фиорентина»/«Манчестер Юнайтед»), Яссин Буну (Марокко, «Аль-Хиляль»), Виктор Осимхен (Нигерия, «Наполи»), Садио Мане (Сенегал, «Аль-Наср»).

Осимхен, Мане и Салах — в кандидатах на звание лучшего игрока года в Африке

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Все комментарии
Евгений Воробьёв
Евгений Воробьёв
сегодня в 07:55
Витька Осимхен, кто же ещё
Rattlehead
Rattlehead
вчера в 21:02
Зиеш? За полирование банки и три голевых в Челси? Или за 1+1 на ЧМ?
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 20:03
Салах лучший!
A.S.A
A.S.A
вчера в 19:13
Как по мне, то лучшим был нападающий Наполи Виктор Осимхэн, которыц внес огромный вклад в победу Наполи в СерииА и если я не ошибаюсь, то он стал и лучшим бомбардиром в СерииА прошлого сезона!!! Ну вторым кандидатом модет быть бывший вратарь Севильи Бону. Завоевал с клубом ЛЕ, и на ЧМ со сборной показал приличную игру. Салах скорее всего на третьей строчке!
FenixSL
FenixSL
вчера в 19:04
очевидно что и здесь карлик заберет приз
смакуйте карлико-фаны
Evgeniy25
Evgeniy25
вчера в 18:05
Я за нападающего Наполи сильный игрок
Elliada
Elliada ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 17:40
Марез не играет за Сити. Кому уйдет награда, мне без разницы. Просто предложил
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 17:35
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 17:24
    За Осимхена. Его фамилия звучала, как пионерская зорька! Часто!).
    Elliada
    Elliada ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    вчера в 17:24
      Так Себе Аналитик
      Так Себе Аналитик ответ Elliada (раскрыть)
      вчера в 17:02
      Конечно.

      Раз с Месси сработало и за матч с "Боливией" и за победу в Ла Лиге ему дали по ЗМ, то и Марезу дадут за то, что он был игроком ротации в МС с 15ю полезными действиями за сезон и не участвовал в ключевых матчах в ЛЧ?)

      В худший сезон ему приз лучшему игроку давать предлагаешь? Хотя о чём я говорю)))
      kazakoff
      kazakoff
      вчера в 16:28
      Я за Яссина Буну, отличный кипер, жаль в топ-клубах е играл
      ЛЕ взял, на ЧМ сборную тащил
      Остапчук 67
      Остапчук 67
      вчера в 16:18
      Все они ЗМ заслужили больше, чем Месси.
      Elliada
      Elliada
      вчера в 16:03
      Мане просидел на лавке Баварии и уехал в пустыню доигрывать. Салах, который вылетел в ЛЕ. Дайте Марезу за требл
      Так Себе Аналитик
      Так Себе Аналитик
      вчера в 16:01
      Я могу в очередной раз напомнить, что он не Серху Гуйрасси, а Серу Гирасси)
      sihafazatron
      sihafazatron
      вчера в 15:24
      Осимхен должен выиграть
      Гость
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