Осимхен, Мане и Салах — в кандидатах на звание лучшего игрока года в Африке

Стали известны претенденты на получение награды лучшему африканскому игроку года.
В список среди прочих вошли Рияд Марез (Алжир, «Аль-Ахли»), Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль»), Сехру Гуйрасси (Гвинея, «Штутгарт»), Ашраф Хакими (Марокко, ПСЖ), Хаким Зиеш (Марокко, «Челси»/«Галатасарай»), Софьян Амрабат (Марокко, «Фиорентина»/«Манчестер Юнайтед»), Яссин Буну (Марокко, «Аль-Хиляль»), Виктор Осимхен (Нигерия, «Наполи»), Садио Мане (Сенегал, «Аль-Наср»).
Раз с Месси сработало и за матч с "Боливией" и за победу в Ла Лиге ему дали по ЗМ, то и Марезу дадут за то, что он был игроком ротации в МС с 15ю полезными действиями за сезон и не участвовал в ключевых матчах в ЛЧ?)
В худший сезон ему приз лучшему игроку давать предлагаешь? Хотя о чём я говорю)))
Раз с Месси сработало и за матч с "Боливией" и за победу в Ла Лиге ему дали по ЗМ, то и Марезу дадут за то, что он был игроком ротации в МС с 15ю полезными действиями за сезон и не участвовал в ключевых матчах в ЛЧ?)
В худший сезон ему приз лучшему игроку давать предлагаешь? Хотя о чём я говорю)))