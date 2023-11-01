Adidas выпустил специальные бутсы, посвящённые 8-му «Золотому мячу» Месси .

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вчера, 14:38

Adidas запускает специальную серию бутс Crazyfast, приуроченную к 8-му «Золотому мячу» форварда «Интер Майами» и сборной Аргентины .

Ранее стало также известно о том, что бренд заказал восемь 14-каратных золотых колец, посвящённых каждой награде футболиста. В этом году кольца будут выставлены на аукцион, а все доходы пойдут в благотворительные организации, которые выберут Месси и Adidas.