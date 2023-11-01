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Adidas выпустил специальные бутсы, посвящённые 8-му «Золотому мячу» Месси

вчера, 14:38

Adidas запускает специальную серию бутс Crazyfast, приуроченную к 8-му «Золотому мячу» форварда «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси.

Ранее стало также известно о том, что бренд заказал восемь 14-каратных золотых колец, посвящённых каждой награде футболиста. В этом году кольца будут выставлены на аукцион, а все доходы пойдут в благотворительные организации, которые выберут Месси и Adidas.

Adidas выпустил специальные бутсы, посвящённые 8-му «Золотому мячу» Месси

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
вчера в 19:23
В детскую спортивную школу партию подарить.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 17:35
Для пробирки не жалко.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 17:24
Вы бутсов продаёте?
Нет, только показываем.
Красивое...
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 16:30
LM8..
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:22
Вся суть золотых мячей
Василий 50
Василий 50
вчера в 16:15
Надо Месси давать по два мяча сразу...
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:36
С миру по нитке ради благотворительности.
Сборы на одну пару бутс .
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:29
Adidas выпустил специальные бутсы, посвящённые 8-му «Золотому мячу» Месси .
Это бизнес детка и ничего личного !)
sihafazatron
sihafazatron ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 15:14
Роналду дизлайк поставит))
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:44
Такие себе может себе позволить купить разве что Роналду для сына, для остальных - дорого.
Гость
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