Adidas выпустил специальные бутсы, посвящённые 8-му «Золотому мячу» Месси .

Adidas запускает специальную серию бутс Crazyfast, приуроченную к 8-му «Золотому мячу» форварда «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси.
Ранее стало также известно о том, что бренд заказал восемь 14-каратных золотых колец, посвящённых каждой награде футболиста. В этом году кольца будут выставлены на аукцион, а все доходы пойдут в благотворительные организации, которые выберут Месси и Adidas.
Нет, только показываем.
Красивое...
Нет, только показываем.
Красивое...
Сборы на одну пару бутс .
Сборы на одну пару бутс .
Это бизнес детка и ничего личного !)
Это бизнес детка и ничего личного !)